Nurseli İdiz küplere bindi! Ödediği hesabı paylaştı

28 Aralık 2024 11:16 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 11:19

Nurseli İdiz sosyal medya hesabından bir kafede ödediği hesaba isyan etti. Hem makarnanın kalitesiz olmasına hem de yüksek fiyatlara sitem eden Nurseli İdiz, yayınladığı video ile durumu anlattı.

Beyaz Yalanlar, Kınalı Kar, Hayat Bilgisi, Ömre Bedel, ve İlişki Durumu Karışık gibi dizilerle izleyicisi karşısına çıkan usta oyuncu Nurseli İdiz, aktif kullandığı sosyal medya​ hesabına yüklediği video​ ile son ödediği hesaba sitem etti.

NURSELİ İDİZ GELEN HESABA İNANAMADI

Nurseli İdiz, paylaşımında; "Nişantaşı'nda bir mekânda 'Carbonara' adında bir makarna siparişi verdik ancak çok sertti, yiyemedim. Çıkışta kedilere ve köpeklere vereceğiz" diyerek ödediği hesabı da paylaştı.

Ödediği hesaba da sitem eden Nurseli İdiz, "Şu gördüğünüz makarna 580 TL, toplam hesap​ ise 730 TL. Bir su 125 TL, 2 çay ise 116 TL" diyerek ödediği yüksek fiyatlara dikkat çekti. Nurseli İdiz'in videosuna kısa sürede yorum yağdı.