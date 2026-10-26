Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 14:24
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 14:24

Hayat Bilgisi’nin Ürperi’si Ceren Soylu yıllar sonra ortaya çıktı! Doğal saçları ve sade tarzıyla dikkat çekti

Bir dönemin sevilen dizisi Hayat Bilgisi’nde Ürperi karakteriyle izleyicilerin hafızasına kazınan Ceren Soylu, yıllar sonra sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündeme geldi. Uzun süredir ekranlarda görünmeyen oyuncunun doğal saçları ve sade tarzıyla dikkat çeken son hali, hayranlarının ilgisini çekti.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Hayat Bilgisi’nin Ürperi’si Ceren Soylu yıllar sonra ortaya çıktı! Doğal saçları ve sade tarzıyla dikkat çekti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 14:24
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 14:24

Yayınlandığı dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Hayat Bilgisi’nin unutulmaz isimlerinden Ceren Soylu, aradan geçen yılların ardından yeniden merak konusu oldu. Oyuncunun sosyal medyada paylaştığı fotoğraf, diziyi takip edenlere eski günleri hatırlatırken yıllar içindeki değişimi de dikkatlerden kaçmadı.

CEREN SOYLU HAYAT BİLGİSİ’NİN UNUTULMAZ İSİMLERİNDENDİ

Bir dönemin sevilen gençlik dizileri arasında yer alan , okul ortamında geçen hikâyeleri, eğlenceli olayları ve akıllarda kalan karakterleriyle izleyicilerin hafızasında yer edindi. Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen diziye duyulan ilgi devam ederken oyuncuların bugünkü yaşamları da merak ediliyor. 

Hayat Bilgisi’nin Ürperi’si Ceren Soylu yıllar sonra ortaya çıktı! Doğal saçları ve sade tarzıyla dikkat çekti

Dizide Ürperi karakterine hayat veren Ceren Soylu da yapımın hatırlanan isimleri arasında bulunuyor. Kendine özgü tavırları ve farklı kişiliğiyle dikkat çeken Ürperi, dizinin takipçilerinin unutamadığı karakterlerden biri olmuştu.

Hayat Bilgisi’nin Ürperi’si Ceren Soylu yıllar sonra ortaya çıktı! Doğal saçları ve sade tarzıyla dikkat çekti

YILLAR SONRAKİ GÖRÜNTÜSÜ İLGİ GÖRDÜ

Hayat Bilgisi oyuncularının yıllar içinde nasıl değiştiği zaman zaman sosyal medyada gündeme geliyor. Bu kez ilgi odağı olan isim ise uzun süredir ekranlardan uzak kalan Ceren Soylu oldu. Sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafla takipçilerinin karşısına çıkan oyuncu, doğal görünümü ve sade stiliyle dikkat çekti.

Hayat Bilgisi’nin Ürperi’si Ceren Soylu yıllar sonra ortaya çıktı! Doğal saçları ve sade tarzıyla dikkat çekti

Soylu’nun güncel görüntüsü, dizinin hayranlarını geçmişe götürürken paylaşımın ardından oyuncuya yönelik ilgi de arttı.

Hayat Bilgisi’nin Ürperi’si Ceren Soylu yıllar sonra ortaya çıktı! Doğal saçları ve sade tarzıyla dikkat çekti

EKRANLARDAN UZAK BİR YAŞAM SÜRÜYOR

Bir dönemin popüler yapımında rol alan Ceren Soylu, uzun süredir televizyon ekranlarında sıkça görülen isimler arasında yer almıyor. Oyuncunun son paylaşımıyla yeniden gündeme gelmesi, hem kendi takipçilerini hem de Hayat Bilgisi’ni özleyen izleyicileri harekete geçirdi.

Hayat Bilgisi’nin Ürperi’si Ceren Soylu yıllar sonra ortaya çıktı! Doğal saçları ve sade tarzıyla dikkat çekti

Yıllar geçse de dizideki karakteriyle hatırlanmaya devam eden Soylu, son görüntüsüyle sosyal medyada beğeni ve yorum topladı. Ürperi karakterini unutamayan izleyiciler için oyuncunun yeni karesi, nostalji dolu anları yeniden hatırlattı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem 10 yıl sonra imaj tazeledi! Artık barbie değil
Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Serhan Arslan'ın eşi Nazlı Ceren Köksal'dan aşk dolu paylaşım: Tam 10 yıl
ETİKETLER
#hayat bilgisi
#Ceren Soylu
#Ürperi
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.