Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem 10 yıl sonra imaj tazeledi! Artık barbie değil

Televizyon ekranlarının unutulmaz dizi projelerinden biri olan Hayat Bilgisi'nde oynadığı 'Barbie Gamze' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran İpek Erdem, radikal bir değişime imza attı. Fenomen projede oynadığı Gamze karakteriyle tanınan ve 'Barbie' lakabıyla dizinin ikonik karakterleri arasında yer alan ünlü oyuncu, 10 yıl sonra imaj tazeledi. Uzun yıllar boyunca kullandığı sarı saçlarına veda eden İpek Erdem, yeni görünümüyle bambaşka birine dönüştü. Yeni projesi için imaj değişikliğine gittiği öğrenilen ünlü oyuncu, magazin gündeminde geniş yankı buldu. Yeni saç stiline henüz kendisi bile alışamayan İpek Erdem'e sosyal medyada "Artık barbie değil" yorumları yapıldı.

İPEK ERDEM 10 YIL SONRA İMAJ DEĞİŞTİRDİ!

İpek Erdem, Türk televizyon tarihinin büyük bir ilgiyle takip edilen fenomen dizileri arasında yer alan Hayat Bilgisi dizisinde 'Barbie Gamze' karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı. Dizideki sarı saçları ve güzelliğiyle ikonik bir karakter haline gelen Erdem, 'Barbie' lakabıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu. 2000'li yılların başına damgasını vuran Hayat Bilgisi dizisinde başarılı oyunculuk kariyeri ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu, yıllar sonra imaj tazeledi.

Güzelliğine, görünümüne olan düşkünlüğüyle ve kendine has tavırlarıyla Hayat Bilgisi dizisinin unutulmaz karakterlerinden biri olan Gamze, özellikle 'Barbie' lakabıyla hafızalara kazınmıştı. İpek Erdem, üstlendiği bu rolle adını geniş kitlelere duyurmuş ve popülerliğini artırmıştı. Seyircinin yakından tanıdığı 'Barbie Gamze' şimdilerde bambaşka birine dönüştü. Başarılı oyunculuk kariyeri ve sarı saçlarıyla dikkatleri üzerine çeken Erdem, birbirinden başarılı birçok projeyle adından söz ettirdi.

Oyunculuk kariyeri boyunca Hayat Bilgisi dışında Elveda Rumeli, Lale Devri, Eve Dönüş ve Kuzgungibi dizilerde de rol alan İpek Erdem, tiyatro, sinema ve dizi çalışmalarını başarıyla sürdürdü. Uzun bir süredir ekranlarda görünmeyen ve özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü oyuncu, imaj tazelediği haberleriyle magazin gündemine bomba gibi oturdu.

İpek Erdem, mesleğinde birçok farklı projede bambaşka karakterlerle de izleyici karşısına çıksa nostalji sevenler için onun adının yanında hâlâ 'Barbie Gamze' lakabı vardı. Özellikle televizyon izleyicilerinin 'Barbie Gamze' olarak tanıdığı ünlü oyuncu Erdem, 10 yıl sonra imaj tazeledi. Uzun yıllar boyunca kullandığı sarı saçlarına veda eden Erdem, yeni görünümüyle bambaşka birine dönüştü.

YENİ PROJESİ İÇİN SARI SAÇLARINDAN VAZGEÇTİ!

Hayat Bilgisi dizisinin 'Barbie Gamze'si İpek Erdem, yeni projesi için 10 yıllık sarı saçlarından vazgeçti. Oyunculuk kariyerinde izleyiciler tarafından Barbie Gamze olarak tanınan ünlü oyuncu, uzun yıllar boyunca kullandığı sarı saçlarına veda etti. Yeni görünümüyle adeta bambaşka birine dönüşen ünlü oyuncu, yeni saç stiliyle magazin gündeminde geniş yankı buldu.

Nişantaşı’nda görüntülenen İpek Erdem, yeni bir diziye dahil olduğunu açıkladı. Uzun bir aranın ardından yeniden ekranlarda boy gösterecek olan ünlü oyuncu, çok yakında kamera karşısına çıkacağını belirtti. Kasım ayında başlayacağını söylediği dizide romantik bir rolle izleyiciyle buluşacağını belirten Erdem, bu proje için uzun yıllardır kullandığı sarı saçlarına veda ettiğini anlattı.

10 yıl sonra bambaşka bir görünüme sahip olan İpek Erdem, imaj değişikliğinin ardından hissettiklerini "Daha alışamadım. Bugün sokak gezerken kendimi hâlâ sarışın zannediyorum." sözleriyle dile getirdi. Yeni rolüyle birlikte 10 yıldır alıştığı sarı saç rengini değiştiren ünlü oyuncu, yeni saç stiline henüz kendisi bile alışamadı. Erdem'in yeni imajını gören sosyal medya kullanıcılarından ise "Artık barbie değil" yorumları geldi.