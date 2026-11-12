Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkiinde saat 18.45 sıralarında askeri helikopter henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.

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HABERİN ÖZETİ Malatya'da askeri helikopter düştü: 4 askerimiz şehit oldu Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kaza kırıma uğrayan S-70 tipi askeri helikopterdeki 4 asker şehit oldu. Olay, Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkiinde saat 18.45 sıralarında askeri bir helikopterin henüz belirlenemeyen bir nedenle düşmesiyle meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 acil servis ve AFAD ekibi sevk edildi ve çıkan küçük çaplı yangın söndürüldü. Milli Savunma Bakanlığı, kaza kırıma uğrayan helikopterin S-70 tipi olduğunu ve enkazına ulaşıldığını bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada helikopterde bulunan 4 askerin şehit olduğu duyuruldu.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazanın olduğu bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 acil servis ve AFAD ekibi sevk edilirken bölgede çıkan küçük çaplı yangın ekipler tarafından söndürüldü. Çevrede emniyet ve askeri yetkililer inceleme başlattı.

MSB: 4 ASKERİMİZ ŞEHİT OLMUŞTUR

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bir adet S-70 tipi helikopterimiz Malatya'da henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Enkaza ulaşılmış, arama-kurtarma çalışmalarına derhal başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Bölgede yapılan incelemelerin ardından MSB yaptığı ikinci açıklamada helikopterde bulunan 4 askerimizin şehit düştüğünü açıkladı.

"S-70 tipi helikopterimizin henüz belirlenemeyen bir sebeple Malatya’da kaza kırıma uğraması sonucu, helikopterde bulunan 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’mize ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz."

KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

Helikopter kazası bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.