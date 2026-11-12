Malatya'da askeri helikopter düştü: 4 askerimiz şehit oldu

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İstanbul
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkiinde saat 18.45 sıralarında askeri helikopter henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.
Kazanın olduğu bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 acil servis ve AFAD ekibi sevk edilirken bölgede çıkan küçük çaplı yangın ekipler tarafından söndürüldü. Çevrede emniyet ve askeri yetkililer inceleme başlattı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bir adet S-70 tipi helikopterimiz Malatya'da henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Enkaza ulaşılmış, arama-kurtarma çalışmalarına derhal başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Bölgede yapılan incelemelerin ardından MSB yaptığı ikinci açıklamada helikopterde bulunan 4 askerimizin şehit düştüğünü açıkladı.
"S-70 tipi helikopterimizin henüz belirlenemeyen bir sebeple Malatya’da kaza kırıma uğraması sonucu, helikopterde bulunan 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’mize ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz."
Helikopter kazası bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.