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 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
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GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 19:09
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 20:22

Malatya'da askeri helikopter düştü: 4 askerimiz şehit oldu

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde helikopter düştü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Milli Savunma Bakanlığı, kazada 4 askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 19:09
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 20:22

'nın ilçesi Samanköy mevkiinde saat 18.45 sıralarında askeri henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. 

HABERİN ÖZETİ

Malatya'da askeri helikopter düştü: 4 askerimiz şehit oldu

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kaza kırıma uğrayan S-70 tipi askeri helikopterdeki 4 asker şehit oldu.
Olay, Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkiinde saat 18.45 sıralarında askeri bir helikopterin henüz belirlenemeyen bir nedenle düşmesiyle meydana geldi.
Bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 acil servis ve AFAD ekibi sevk edildi ve çıkan küçük çaplı yangın söndürüldü.
Milli Savunma Bakanlığı, kaza kırıma uğrayan helikopterin S-70 tipi olduğunu ve enkazına ulaşıldığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada helikopterde bulunan 4 askerin şehit olduğu duyuruldu.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Malatya'da askeri helikopter düştü: 4 askerimiz şehit oldu

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazanın olduğu bölgeye çok sayıda , 112 acil servis ve AFAD ekibi sevk edilirken bölgede çıkan küçük çaplı yangın ekipler tarafından söndürüldü. Çevrede emniyet ve askeri yetkililer inceleme başlattı.

MSB: 4 ASKERİMİZ ŞEHİT OLMUŞTUR

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bir adet S-70 tipi helikopterimiz Malatya'da henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Enkaza ulaşılmış, arama-kurtarma çalışmalarına derhal başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Malatya'da askeri helikopter düştü: 4 askerimiz şehit oldu

Bölgede yapılan incelemelerin ardından MSB yaptığı ikinci açıklamada helikopterde bulunan 4 askerimizin şehit düştüğünü açıkladı.

"S-70 tipi helikopterimizin henüz belirlenemeyen bir sebeple Malatya’da kaza kırıma uğraması sonucu, helikopterde bulunan 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’mize ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz."

KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

Helikopter kazası bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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