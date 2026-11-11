Almanya’da döner için helikopter gönderildi! Dükkanın önündeki kuyruk sokağa taştı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Almanya’nın Dortmund kentinde bir işletmeci yeni iş yerinin açılışına özel ekmek arası döneri 1 eurodan satacağını duyurunca halk dükkana akı etti. Aralarında çocukların da olduğu yaklaşık 300 kişi döner alabilmek için acele edince izdiham oluştu. Polisler müdahalede bulununca vatandaşlar güvenlik güçlerine taş, şişe ve sandalye fırlattı. Kalabalık çok sayıda elektrikli scooter ile barikat kurdu. Kontrolden çıkan olaylar nedeniyle helikopter destekli takviye kuvvetler bölgeye gönderildi. Olaylar bir süre sonra yatışırken bir kişi gözaltına alındı, çok sayıda kişi hakkında işlem yapıldı.