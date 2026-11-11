Almanya’da döner için helikopter gönderildi! Dükkanın önündeki kuyruk sokağa taştı

Almanya’nın Dortmund kentinde bir işletmeci yeni iş yerinin açılışına özel ekmek arası döneri 1 eurodan satacağını duyurunca halk dükkana akı etti. Aralarında çocukların da olduğu yaklaşık 300 kişi döner alabilmek için acele edince izdiham oluştu. Polisler müdahalede bulununca vatandaşlar güvenlik güçlerine taş, şişe ve sandalye fırlattı. Kalabalık çok sayıda elektrikli scooter ile barikat kurdu. Kontrolden çıkan olaylar nedeniyle helikopter destekli takviye kuvvetler bölgeye gönderildi. Olaylar bir süre sonra yatışırken bir kişi gözaltına alındı, çok sayıda kişi hakkında işlem yapıldı.

