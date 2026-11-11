Adana İl Jandarma Komutanlığı tarafından yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geniş çaplı operasyon düzenlendi. Adana merkezli 15 ilde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 48 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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HABERİN ÖZETİ Yasa dışı bahiste dev operasyon! 12 milyar TL'lik ağa darbe: Evler, arsalar ve araçlara el konuldu Adana merkezli 15 ilde yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 48 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yaklaşık 12 milyar TL'lik şüpheli işlem hacmi tespit edildi. Şüphelilerle bağlantılı 493 banka hesabı, 39 kripto varlık hesabı ve 12 ödeme kuruluşu hesabına el konuldu. Ayrıca 17 araç, 11 konut ve 8 arsa hakkında da el koyma kararı uygulandı, toplam değeri yaklaşık 658 milyon TL. Gözaltına alınan şüphelilerden 38'i tutuklandı, 9 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

12 MİLYAR TL'LİK ŞÜPHELİ İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında şüphelilerin banka ve finans hesapları mercek altına alındı. Yapılan incelemeler sonucunda yaklaşık 12 milyar TL tutarında şüpheli işlem hacmi belirlendi.

Mali incelemelerin ardından şüphelilerle bağlantılı 493 banka hesabına, 39 kripto varlık hesabına ve 12 ödeme kuruluşu hesabına el konuldu.

658 MİLYON TL DEĞERİNDE MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında hesapların yanı sıra 17 araç, 11 konut ve 8 arsa hakkında da el koyma kararı uygulandı. El konulan taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının toplam değerinin yaklaşık 658 milyon TL olduğu tespit edildi.

38 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 48 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 38'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 9 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.