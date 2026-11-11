Yasa dışı bahiste dev operasyon! 12 milyar TL'lik ağa darbe: Evler, arsalar ve araçlara el konuldu

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İstanbul
Adana İl Jandarma Komutanlığı tarafından yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geniş çaplı operasyon düzenlendi. Adana merkezli 15 ilde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 48 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin banka ve finans hesapları mercek altına alındı. Yapılan incelemeler sonucunda yaklaşık 12 milyar TL tutarında şüpheli işlem hacmi belirlendi.
Mali incelemelerin ardından şüphelilerle bağlantılı 493 banka hesabına, 39 kripto varlık hesabına ve 12 ödeme kuruluşu hesabına el konuldu.
Soruşturma kapsamında hesapların yanı sıra 17 araç, 11 konut ve 8 arsa hakkında da el koyma kararı uygulandı. El konulan taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının toplam değerinin yaklaşık 658 milyon TL olduğu tespit edildi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 48 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 38'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 9 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.