Ehliyetin maliyeti 50 bin lirayı bulacak! Sürücü kurslarında telefonlar susmuyor: Zam öncesi sıraya girdiler

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İstanbul
Yeni yıl yaklaşırken sürücü belgesi almak isteyen vatandaşlar da zamlı ücretler ödememek adına sürücü kurslarının yolunu tuttu. Bu yıl 30-35 bin lira arasında değişen sürücü belgesi alma maliyetinin yeni yılda 50-55 bin liraya ulaşması beklenirken, sürücü kurslarına talep yükseldi. Birçok vatandaş mevcut tarifelerden yararlanmak için yıl bitmeden kayıt yaptırmaya başladı.
İstanbul Sürücü Kursları Federasyonu Başkanı Murat Tekin, kentte mevcut kurs ücretlerinin 20-25 bin lira seviyesinde olduğunu, yeni yılda bu tutarın 35 bin liraya ulaşabileceğini belirtti.
Orta Anadolu Sürücü Kursları Federasyonu Başkanı Serdar Tepeöz de Ankara’daki kurslarda doluluk oranının yüzde 100’e ulaştığını belirterek, vatandaşların mevcut fiyatlardan yararlanmak için kayıt yaptırdığını söyledi.
Ehliyet almanın maliyeti yalnızca sürücü kursuna ödenen parayla sınırlı kalmıyor. Adayların teorik e-Sınav ve direksiyon sınavı ücretlerinin yanı sıra sürücü belgesi harcı, değerli kâğıt bedeli ve vakıf payını da karşılaması gerekiyor.
2027’de yeniden değerleme oranı doğrultusunda devlet tarafından alınan harç ve belge bedellerinde de artış bekleniyor. Sınav ücretlerinin de yeni tarifelerle yükselmesi, toplam maliyeti daha da artıracak.
Bu yıl B sınıfı ehliyet almanın maliyeti şehir ve kurs ücretine göre yaklaşık 30-35 bin lira arasında değişiyor. Yeni yılda kurs ücretlerinin 35 bin lira seviyesine yükselmesi ve diğer zorunlu ödemelerin de artmasıyla birlikte toplam faturanın 50-55 bin liraya ulaşabileceği hesaplanıyor. Bu durumda ehliyet almanın maliyeti bir yılda yaklaşık yüzde 55 ila 60 oranında artacak.
Başka bir ifadeyle sürücü belgesi almak isteyenlerin cebinden ortalama 20 bin lira daha fazla para çıkacak.
Serdar Pala, ehliyet almanın artık gençler ve aileleri için ciddi bir bütçe meselesine dönüştüğünü belirterek “Eskiden gençler yaz tatilinde çalışıp biriktirdikleri parayla ya da ailelerinin desteğiyle ehliyet alabiliyordu. Bugün bu giderek zorlaşıyor. Artık sadece birikim yaparak ehliyet sahibi olmak mümkün olmuyor. Kredi kartına taksit yaptıran, ihtiyaç kredisi çeken, hatta ehliyet parasını birkaç ayda ödemek için borçlanan adaylarımız var. Bize gelip ‘Ödemeyi nasıl yapabiliriz, taksit imkânınız var mı?’ diye soranların sayısı arttı. Ehliyet artık bir ihtiyaç ama bu maliyetlerle gençlerin ulaşması her geçen gün daha da güçleşiyor” diye konuştu.
Bahçelievler’de sürücü kursu işleten Serdar Pala, son dönemde kayıt taleplerinde belirgin artış yaşandığını belirterek “Vatandaşlar 2027’de ehliyet almanın 50 bin lirayı aşacağını duyunca ellerini çabuk tutmaya başladı. Özellikle son birkaç haftadır telefonlarımız susmuyor, gelip fiyat soran ve kayıt yaptırmak isteyenlerin sayısı arttı. Bazı sınıflarda kontenjanlarımız doldu. Diğer firmalarda da benzer durumlar yaşandığını duyuyoruz. Ancak herkesin bilmesini isteriz ki bu zamlar kursların keyfî olarak yaptığı artışlar değil. Araçların yakıtından bakımına, kiralardan personel giderlerine kadar her kalemde ciddi maliyet artışı var” dedi.
|Ödeme Kalemi
|2026 Ücret
|2027 Tahmini
|Sürücü kursu
|20.000 TL
|35.000 TL
|Ehliyet harcı (B)
|6.754,60 TL
|8.634,50 TL
|Değerli kâğıt (kart)
|1.690 TL
|2.159,20 TL
|Vakıf hizmet bedeli
|425 TL
|543 TL
|Teorik e-Sınav
|1.250 TL
|1.598 TL
|Direksiyon sınavı
|2.000 TL
|3.500 TL
|TOPLAM
|32.119,60 TL
|51.434,70 TL
|Not: Rakamlar ehliyet kurslarına göre değişiklik göstermektedir.