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11 Kasım 2026 döviz kurları | Dolar yerinde saydı, euro yükselişe geçti

KAYNAK:
Özge Sönmez
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GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 07:28
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GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 07:28
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1
euro ne kadar?

Döviz piyasasında haftanın üçüncü işlem günü hareketli başladı. Piyasadaki gelişmeleri yakından izleyen yatırımcılar ve vatandaşlar güncel kurları takip etmeyi sürdürürken, dolar sabit kalırken, euro günü yükselişle açtı. İşte 11 Kasım 2026 itibarıyla güncel dolar ve euro fiyatları...

 

2
dolar

DOLAR NE KADAR?

Alış (TL): 50,2191 TL

Satış (TL): 50,248 TL

3
euro ne kadar?

EURO NE KADAR?

Alış (TL): 56,0939 TL

Satış (TL): 56,156 TL 

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