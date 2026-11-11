11 Kasım 2026 döviz kurları | Dolar yerinde saydı, euro yükselişe geçti

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İstanbul
Döviz piyasasında haftanın üçüncü işlem günü hareketli başladı. Piyasadaki gelişmeleri yakından izleyen yatırımcılar ve vatandaşlar güncel kurları takip etmeyi sürdürürken, dolar sabit kalırken, euro günü yükselişle açtı. İşte 11 Kasım 2026 itibarıyla güncel dolar ve euro fiyatları...
DOLAR NE KADAR?
Alış (TL): 50,2191 TL
Satış (TL): 50,248 TL
EURO NE KADAR?
Alış (TL): 56,0939 TL
Satış (TL): 56,156 TL