Kamuoyunda Güllü adıyla tanınan sanatçı Gül Tut'un hayatını kaybetmesine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Annesini tasarlayarak öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı Merve Uçanok, yerel mahkemenin kararına itiraz etti.

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HABERİN ÖZETİ Güllü davasında yeni gelişme! Kızının avukatı dosyayı istinafa götürdü: O detay her şeyi değiştirebilir Kamuoyunda Güllü olarak bilinen sanatçı Gül Tut'un ölümüne ilişkin davada, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı, yerel mahkemenin kararına itiraz ederek dosyaların Bursa Bölge Adliye Mahkemesi tarafından yeniden değerlendirilmesini talep etti. Mahkumiyet kararının yeterli ve kesin delillere dayanmadığı ve hukuka aykırı olduğu savunuldu. Tanık ifadelerindeki çelişkiler ve bazı ifadelerin baskı altında alındığı iddia edildi. Sanatçının kanında tespit edilen yüksek oranda alkol ve ilaçların düşmeye neden olmuş olabileceği ve kazanın yeterince araştırılmadığı öne sürüldü. Adli Tıp raporunda ölümün yüksekten düşmeye bağlı olduğunun değerlendirildiği ancak düşmenin nedeninin tıbben ayırt edilemediği belirtildi. Olay günü zeminin kaygan olduğuna dair tespit ile daha sonra yapılan kriminal incelemede kayganlaştırıcı madde bulunamaması arasındaki çelişkilere dikkat çekildi. Olay öncesi kamera kaydındaki "Hadi görüşürüz" sözünün kime ait olduğunun kesin belirlenemediği ve ses kayıtlarının yeniden incelenmesi talep edildi.

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne istinaf dilekçesi sunan avukat Uçanok, dosyanın Bursa Bölge Adliye Mahkemesi tarafından yeniden değerlendirilmesini talep etti. Mahkumiyet kararının yeterli ve kesin delillere dayanmadığı öne sürüldü dilekçede hükmün hukuka aykırı olduğu savunuldu.

TANIK İFADELERİNDEKİ ÇELİŞKİLER

Savunma tarafından hazırlanan dilekçede, olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu'nun soruşturma sürecinde verdiği ifadeler üzerinde duruldu. Ulu'nun ilk anlatımları ile sonraki beyanları arasında çelişkiler bulunduğu ileri sürüldü. Bazı ifadelerin baskı altında alındığı da iddia edildi. Dosyada yer alan ses kayıtları ve uzman değerlendirmelerinin yeniden incelenmesi talep edildi.

3,53 PROMİL ALKOL DETAYI

İstinaf başvurusunda, Gül Tut'un olay sırasında kanında 3,53 promil alkol ve bazı ilaç etken maddelerinin tespit edildiği hatırlatıldı. Alkol ve ilaçların sanatçının denge ve koordinasyonunu etkilemiş olabileceği belirtilerek, düşmenin kaza sonucu meydana gelme ihtimalinin yeterince araştırılmadığı savunuldu.

ADLİ TIP RAPORU DİLEKÇEDE YER ALDI

Dilekçede, Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu'nun 11 Şubat 2026 tarihli raporuna da yer verildi. Raporda, Gül Tut'un ölümünün yüksekten düşmeye bağlı meydana geldiğinin değerlendirildiği, ancak düşmenin kaza, intihar ya da başka bir kişinin etkisiyle gerçekleşip gerçekleşmediğinin tıbben ayırt edilemediği belirtildi.

KAYGAN ZEMİN TESPİTİNE İTİRAZ

Başvuruda, olay günü hazırlanan ölü muayene ve otopsi tutanağında zeminin kaygan olduğuna ilişkin bir tespitin bulunduğu hatırlatıldı. Ancak daha sonra yapılan kriminal incelemede herhangi bir kayganlaştırıcı maddeye rastlanmadığına dikkat çekildi. Savunma, bu durumun mahkûmiyet kararına dayanak yapılmasına itiraz ederek dosyanın yeniden incelenmesini istedi.

KAMERA KAYDINDAKİ SESİN İNCELENMESİNİ İSTEDİ

İstinaf başvurusunda olay öncesine ait kamera görüntülerine yansıyan "Hadi görüşürüz" sözünün kime ait olduğunun kesin olarak belirlenemediği de kaydedildi. Gül Tut'un yakın arkadaşı Çiğdem Emir'in sesin sanatçıya ait olabileceği yönündeki değerlendirmesine işaret edilerek, kayıtların yeniden incelenmesi talep edildi. Dilekçede ayrıca, yerel mahkemenin bazı tanıkların dinlenmesi ve yeni bilirkişi incelemeleri yapılması yönündeki talepleri kabul etmemesinin savunma hakkını kısıtladığını ileri sürdü.

BERAAT VE TAHLİYE TALEBİ

Dilekçenin sonuç bölümünde, mahkumiyet kararının CMK'nın 289'uncu maddesi kapsamında bozulması, aksi kanaate varılması halinde hükmün kaldırılarak Tuğyan Ülkem Gülter'in beraatine karar verilmesi istendi. Avukat Merve Uçanok, müvekkilinin istinaf incelemesi tamamlanıncaya kadar tahliye edilmesini de talep etti.