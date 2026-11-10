Emekli maaş zammı için masadaki iki formül! Emin Yılmaz kulisleri sallayan rakamları açıkladı

EN YÜKSEK EMEKLİ AYLIĞINDA 150-160 BİN LİRA SINIRI

Emekli maaşlarının yalnızca taban aylık üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Emin Yılmaz, sistemdeki en yüksek emekli aylıklarına ilişkin de önemli bir projeksiyon sundu. Sistemde şu an en yüksek emekli aylığının yaklaşık 138.000 TL düzeyinde bulunduğunu hatırlatan Yılmaz, yaklaşık %11'lik enflasyon farkının yansımasıyla bu maaşlara 13.800 TL ile 15.000 TL arasında bir fark ekleneceğini ve en yüksek aylıkların 150.000 TL ile 160.000 TL bandına yaklaşacağını ifade etti. Emeklilerin e-Devlet üzerinden kendi kök maaşlarına bu yüzdelik dilimleri uygulayarak yeni dönemde alacakları taban rakamları görebileceklerini belirtti.