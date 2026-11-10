Emekli maaş zammı için masadaki iki formül! Emin Yılmaz kulisleri sallayan rakamları açıkladı

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İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği emekli maaşı düzenlemesi için Hazine, Çalışma Bakanlığı ve Hükümet kanadında teknik hazırlıklar hız kazandı. Bütçe görüşmelerinin hemen ardından TBMM gündemine gelmesi beklenen yasal düzenleme öncesinde, kulislerde konuşulan rakamlar ve masadaki 2 güçlü formül belirginleşti.
Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz’ın A Haber canlı yayınındaki veri odaklı hesaplamaları, 2027 Ocak dönemi için hem en düşük hem de en yüksek aylıklarda oluşacak yeni tablo ihtimallerini kuruşu kuruşuna ortaya koydu.
REFAH PAYI HARİÇ 6 AYLIK ENFLASYON TAHMİNİ: %10,62
Sosyal güvenlik mevzuatı ve açıklanan makroekonomik veriler doğrultusunda ilk endeks, 4 aylık gerçekleşen enflasyon ve kalan 2 aylık beklentiler üzerinden şekillendi:
REFAH PAYI EKLENDİĞİNDE MASADAKİ 4 FARKLI TABAN AYLIK SENARYOSU
Yılbaşına kadar tamamlanması planlanan yasal düzenlemede enflasyon farkına eklenecek olası refah payı oranlarına göre oluşan zam projeksiyonunda Emin Yılmaz 4 farklı oranı tek tek hesapladı:
Emekli maaşlarının yalnızca taban aylık üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Emin Yılmaz, sistemdeki en yüksek emekli aylıklarına ilişkin de önemli bir projeksiyon sundu. Sistemde şu an en yüksek emekli aylığının yaklaşık 138.000 TL düzeyinde bulunduğunu hatırlatan Yılmaz, yaklaşık %11'lik enflasyon farkının yansımasıyla bu maaşlara 13.800 TL ile 15.000 TL arasında bir fark ekleneceğini ve en yüksek aylıkların 150.000 TL ile 160.000 TL bandına yaklaşacağını ifade etti. Emeklilerin e-Devlet üzerinden kendi kök maaşlarına bu yüzdelik dilimleri uygulayarak yeni dönemde alacakları taban rakamları görebileceklerini belirtti.
EK ÖDEMEDE MASADAKİ 2 TEMEL FORMÜL VE 3 KRİTER
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen etki analizlerinde 1,1 trilyon TL'lik ek kaynak öngörülmektedir. Masadaki iki ana ilave ödeme modeli şu esaslara dayanmaktadır:
VATANDAŞLIK MAAŞI (GETAD) KAPSAMINDAKİ AYRI SOSYAL PAKET
Emeklilere yönelik ek ödeme çalışmasından tamamen bağımsız olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'nde (GETAD) detaylar netleşti: