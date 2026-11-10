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Emekli maaş zammı için masadaki iki formül! Emin Yılmaz kulisleri sallayan rakamları açıkladı

KAYNAK:
A Haber
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 10:34
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 10:46
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Emekli maaş zammı için masadaki iki formül! Emin Yılmaz kulisleri sallayan rakamları açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği emekli maaşı düzenlemesi için Hazine, Çalışma Bakanlığı ve Hükümet kanadında teknik hazırlıklar hız kazandı. Bütçe görüşmelerinin hemen ardından TBMM gündemine gelmesi beklenen yasal düzenleme öncesinde, kulislerde konuşulan rakamlar ve masadaki 2 güçlü formül belirginleşti. 

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz’ın A Haber canlı yayınındaki veri odaklı hesaplamaları, 2027 Ocak dönemi için hem en düşük hem de en yüksek aylıklarda oluşacak yeni tablo ihtimallerini kuruşu kuruşuna ortaya koydu.

 

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Emekli maaş zammı için masadaki iki rakam! Emin Yılmaz kulisleri dalgalandıran rakamları açıkladı

REFAH PAYI HARİÇ 6 AYLIK ENFLASYON TAHMİNİ: %10,62

Sosyal güvenlik mevzuatı ve açıklanan makroekonomik veriler doğrultusunda ilk endeks, 4 aylık gerçekleşen enflasyon ve kalan 2 aylık beklentiler üzerinden şekillendi:

  • Gerçekleşen Veri: Ekim ayı enflasyonunun %2,58 açıklanmasıyla birlikte 2026 ikinci yarısına ait 4 aylık birikimli enflasyon farkı %8,28 oldu.
  • Yıl Sonu Beklentisi: Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan Kasım (%1,18) ve Aralık (%0,97) ayı tahminlerinin gerçekleşmesi durumunda, 6 aylık toplam enflasyon farkının %10,62 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.
  • Sadece Enflasyon Farkı Senaryosu: Mevcut 23.552 TL olan en düşük emekli maaşı, ilave refah payı uygulanmaksızın sadece %10,62'lik enflasyon farkı yansıtıldığında 26.053 TL seviyesine ulaşıyor.

 

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Emekli maaş zammı için masadaki iki formül! Emin Yılmaz kulisleri sallayan rakamları açıkladı

REFAH PAYI EKLENDİĞİNDE MASADAKİ 4 FARKLI TABAN AYLIK SENARYOSU

Yılbaşına kadar tamamlanması planlanan yasal düzenlemede enflasyon farkına eklenecek olası refah payı oranlarına göre oluşan zam projeksiyonunda Emin Yılmaz 4 farklı oranı tek tek hesapladı:

  • %5 Refah Payı Uygulanırsa: Enflasyon farkının üzerine %5 refah payı eklendiğinde taban aylık 27.355 TL seviyesine çıkıyor.
  • %10 Refah Payı Uygulanırsa: Refah payının %10'a tamamlanması durumunda en düşük emekli maaşı 28.658 TL olarak hesaplanıyor.
  • %15 Refah Payı Uygulanırsa: İlave artış %15 seviyesinde tutulursa maaş 29.960 TL bandına yükseliyor.
  • %20 Refah Payı Uygulanırsa: Masadaki en yüksek oran olan %20 refah payının yansıtılması halinde en düşük emekli maaşı 31.263 TL seviyesine ulaşıyor.

 

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Emekli maaş zammı için masadaki iki formül! Emin Yılmaz kulisleri sallayan rakamları açıkladı

EN YÜKSEK EMEKLİ AYLIĞINDA 150-160 BİN LİRA SINIRI

Emekli maaşlarının yalnızca taban aylık üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Emin Yılmaz, sistemdeki en yüksek emekli aylıklarına ilişkin de önemli bir projeksiyon sundu. Sistemde şu an en yüksek emekli aylığının yaklaşık 138.000 TL düzeyinde bulunduğunu hatırlatan Yılmaz, yaklaşık %11'lik enflasyon farkının yansımasıyla bu maaşlara 13.800 TL ile 15.000 TL arasında bir fark ekleneceğini ve en yüksek aylıkların 150.000 TL ile 160.000 TL bandına yaklaşacağını ifade etti. Emeklilerin e-Devlet üzerinden kendi kök maaşlarına bu yüzdelik dilimleri uygulayarak yeni dönemde alacakları taban rakamları görebileceklerini belirtti.

 

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Emekli maaş zammı için masadaki iki formül! Emin Yılmaz kulisleri sallayan rakamları açıkladı

EK ÖDEMEDE MASADAKİ 2 TEMEL FORMÜL VE 3 KRİTER

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen etki analizlerinde 1,1 trilyon TL'lik ek kaynak öngörülmektedir. Masadaki iki ana ilave ödeme modeli şu esaslara dayanmaktadır:

 

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Emekli maaş zammı için masadaki iki formül! Emin Yılmaz kulisleri sallayan rakamları açıkladı

  • Seyyanen Zam veya Derecelendirilmiş Refah Payı: İlave ödemenin belirlenmesinde emeklinin ödediği prim miktarı, toplam prim gün sayısı ve yaş kriterleri belirleyici olacaktır.
  • Prim Gününe Göre Kademelendirme: Yaklaşık 17 milyon 860 bin emekliyi kapsayan çalışmada prim gününe göre 3 veya 4 ayrı kademe (3.600 gün, 4.700 gün, 9.000 gün ve üzeri) oluşturularak her kademeye farklı ilave ödeme tutarı yansıtılması planlanmaktadır.
  • Kaynak Detayı: Ek ödeme bütçesinde daha önce vazgeçilen eşel mobil destek uygulaması sayesinde açılan 500 milyar TL'lik kaynak alanı ile toplamda 1,1 trilyon TL'lik bir imkan üzerinde durulmaktadır.

 

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Emekli maaş zammı için masadaki iki formül! Emin Yılmaz kulisleri sallayan rakamları açıkladı

VATANDAŞLIK MAAŞI (GETAD) KAPSAMINDAKİ AYRI SOSYAL PAKET

Emeklilere yönelik ek ödeme çalışmasından tamamen bağımsız olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'nde (GETAD) detaylar netleşti:

  • Kapsam: En düşük emekli aylığı olan 23.552 TL ve altında geliri bulunan emekli haneleri ile asgari ücretliler destek kapsamına dahil edilmektedir.
  • Destek Tutarı ve İçeriği: Hane bazlı ve bölgesel gelir haritasına göre kurgulanan sistemde, aylık destek miktarının net asgari ücretin üçte biri tutarında (9.358 TL) olması; barınma, gıda, elektrik, doğal gaz ve abonelik faturaları desteği şeklinde sunulması öngörülmektedir. İlk aşamada 2,5 milyon haneye 1,35 trilyon TL destek ayrılması planlanmaktadır.

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