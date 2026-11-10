Sürücü belgelerinde ehliyet sınıfı, düzenlenme tarihi ve son kullanma tarihi gibi bilgilerin yanı sıra sürücünün uyması gereken özel şartlar da bulunuyor. Sürücü belgesi sınıfı, alınış tarihi, sona erme tarihleri gibi çeşitli bilinen bilgiler dışında 12'nci sırada yer alan bilgiler büyük mağduriyetler oluşturabilir.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ehliyetinizin arkasına hemen bakın! Bu kod varsa dikkat: Hem ceza hem de tazminat riskiyle karşılaşabilirsiniz Sürücü belgelerindeki 12. sıradaki sağlık raporu yenileme süresinin dolması, sürücülere ceza kesilmesine ve trafik kazalarında sigorta sorunları yaşanmasına neden olabilir. Sürücü belgelerinin 12. sırasında, sağlık raporu yenileme süresine ilişkin özel kodlar bulunuyor. Bu kodlar, sürücünün ne sıklıkla sağlık kontrolü yaptırması gerektiğini belirtiyor (örneğin, 103.01: üç ayda bir, 103.02: altı ayda bir). Sağlık raporunun süresinin dolması durumunda, polis kontrolünde ceza kesilebilir. Süre dolmuş sağlık raporuyla kazaya karışılması halinde, trafik sigortası ve kasko zararı karşılamayabilir. Süresi biten veya yaklaşan sağlık raporları için aile hekiminden yeni rapor alınması gerekiyor. Sağlık raporu durumu e-Devlet üzerinden "e-imzalı sürücü raporları" aranarak kontrol edilebilir.

Sürücü belgesini alıp sınıfına göre azami 10 yıl yenilemeden kullanacağını zannedenler 12'nci sıradaki kodu kontrol etmesi gerekiyor.

EHLİYETİNİZİN 12'NCİ ALANINI MUTLAKA KONTROL EDİN: CEZA KESİLEBİLİR

12'nci sırada yer alan kodlar arasında sağlık raporu yenileme süresine ilişkin ibare bulunuyor.

Bu kodların anlamları şöyle:

- 103.01: Üç ayda bir sağlık kontrolü

- 103.02: Altı ayda bir sağlık kontrolü

- 103.03: Yılda bir sağlık kontrolü

- 103.04: Üç yılda bir sağlık kontrolü

- 103.05: Beş yılda bir sağlık kontrolü

E-DEVLET ÜZERİNDEN KONTROL EDİLEBİLİR

Bu kodlar nedeniyle e-Devlet'te arama kısmına "e-imzalı sürücü raporları" yazarak kontrol edin. Raporun süresi dolmuşsa polis uygulama noktasında cezaya tabi tutulabilirsiniz.

TRAFİK KAZASINDA SİGORTA SORUNU YAŞANABİLİR

Sürücü belgesinde 12'nci sırada sağlık raporu yenileme süresi dolmuşsa ve kazaya karışılmışsa trafik sigortası ve kasko karşı tarafın ya da kendi aracınıza gelen zararı ödemeyebiliyor. Milyonlarca liralık tazminatlarla karşılaşmamak için sürücü belgesinin iyice kontrol edilmesi gerekiyor.

YENİ SAĞLIK RAPORU NASIL ALINIR?

Süresi bitmiş veya süresinin bitimine yaklaşılmışsa aile hekimine gidilerek yeni rapor alınması gerekiyor.