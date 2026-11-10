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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 08:50
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 09:28

Ehliyetinizin arkasına hemen bakın! Bu kod varsa dikkat: Hem ceza hem de tazminat riskiyle karşılaşabilirsiniz

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren ehliyetlerin arka yüzündeki 12'nci alan, önemli sağlık şartlarını içeriyor. Ehliyetinde bu kod olanlar, belirli aralıklarla sağlık kontrolü yaptırılması gerektiğini gösteriyor. Bu yükümlülüğün ihmal edilmesi halinde ceza ve tazminatla karşı karşıya kalabilirsiniz. İşte ehliyet sahiplerinin dikkat etmesi gereken ayrıntılar...

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Ehliyetinizin arkasına hemen bakın! Bu kod varsa dikkat: Hem ceza hem de tazminat riskiyle karşılaşabilirsiniz
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 08:50
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 09:28

Sürücü belgelerinde sınıfı, düzenlenme tarihi ve son kullanma tarihi gibi bilgilerin yanı sıra sürücünün uyması gereken özel şartlar da bulunuyor. sınıfı, alınış tarihi, sona erme tarihleri gibi çeşitli bilinen bilgiler dışında 12'nci sırada yer alan bilgiler büyük mağduriyetler oluşturabilir. 

HABERİN ÖZETİ

Ehliyetinizin arkasına hemen bakın! Bu kod varsa dikkat: Hem ceza hem de tazminat riskiyle karşılaşabilirsiniz

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Sürücü belgelerindeki 12. sıradaki sağlık raporu yenileme süresinin dolması, sürücülere ceza kesilmesine ve trafik kazalarında sigorta sorunları yaşanmasına neden olabilir.
Sürücü belgelerinin 12. sırasında, sağlık raporu yenileme süresine ilişkin özel kodlar bulunuyor.
Bu kodlar, sürücünün ne sıklıkla sağlık kontrolü yaptırması gerektiğini belirtiyor (örneğin, 103.01: üç ayda bir, 103.02: altı ayda bir).
Sağlık raporunun süresinin dolması durumunda, polis kontrolünde ceza kesilebilir.
Süre dolmuş sağlık raporuyla kazaya karışılması halinde, trafik sigortası ve kasko zararı karşılamayabilir.
Süresi biten veya yaklaşan sağlık raporları için aile hekiminden yeni rapor alınması gerekiyor.
Sağlık raporu durumu e-Devlet üzerinden "e-imzalı sürücü raporları" aranarak kontrol edilebilir.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.

Sürücü belgesini alıp sınıfına göre azami 10 yıl yenilemeden kullanacağını zannedenler 12'nci sıradaki kodu kontrol etmesi gerekiyor.

Ehliyetinizin arkasına hemen bakın! Bu kod varsa dikkat: Hem ceza hem de tazminat riskiyle karşılaşabilirsiniz

EHLİYETİNİZİN 12'NCİ ALANINI MUTLAKA KONTROL EDİN: CEZA KESİLEBİLİR

12'nci sırada yer alan kodlar arasında sağlık raporu yenileme süresine ilişkin ibare bulunuyor. 

Bu kodların anlamları şöyle:
- 103.01: Üç ayda bir sağlık kontrolü
- 103.02: Altı ayda bir sağlık kontrolü
- 103.03: Yılda bir sağlık kontrolü
- 103.04: Üç yılda bir sağlık kontrolü
- 103.05: Beş yılda bir sağlık kontrolü

Ehliyetinizin arkasına hemen bakın! Bu kod varsa dikkat: Hem ceza hem de tazminat riskiyle karşılaşabilirsiniz

E-DEVLET ÜZERİNDEN KONTROL EDİLEBİLİR

Bu kodlar nedeniyle 'te arama kısmına "e-imzalı sürücü raporları" yazarak kontrol edin. Raporun süresi dolmuşsa polis uygulama noktasında cezaya tabi tutulabilirsiniz.

TRAFİK KAZASINDA SİGORTA SORUNU YAŞANABİLİR

Sürücü belgesinde 12'nci sırada sağlık raporu yenileme süresi dolmuşsa ve kazaya karışılmışsa trafik sigortası ve kasko karşı tarafın ya da kendi aracınıza gelen zararı ödemeyebiliyor. Milyonlarca liralık tazminatlarla karşılaşmamak için sürücü belgesinin iyice kontrol edilmesi gerekiyor.

YENİ SAĞLIK RAPORU NASIL ALINIR?

Süresi bitmiş veya süresinin bitimine yaklaşılmışsa aile hekimine gidilerek yeni rapor alınması gerekiyor.

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ETİKETLER
#E-Devlet
#Trafik Kazası
#Sağlık raporu
#Ehliyet
#sürücü belgesi
#Ekonomi
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