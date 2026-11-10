Ehliyetinizin arkasına hemen bakın! Bu kod varsa dikkat: Hem ceza hem de tazminat riskiyle karşılaşabilirsiniz

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İstanbul
Sürücü belgelerinde ehliyet sınıfı, düzenlenme tarihi ve son kullanma tarihi gibi bilgilerin yanı sıra sürücünün uyması gereken özel şartlar da bulunuyor. Sürücü belgesi sınıfı, alınış tarihi, sona erme tarihleri gibi çeşitli bilinen bilgiler dışında 12'nci sırada yer alan bilgiler büyük mağduriyetler oluşturabilir.
Sürücü belgesini alıp sınıfına göre azami 10 yıl yenilemeden kullanacağını zannedenler 12'nci sıradaki kodu kontrol etmesi gerekiyor.
12'nci sırada yer alan kodlar arasında sağlık raporu yenileme süresine ilişkin ibare bulunuyor.
Bu kodların anlamları şöyle:
- 103.01: Üç ayda bir sağlık kontrolü
- 103.02: Altı ayda bir sağlık kontrolü
- 103.03: Yılda bir sağlık kontrolü
- 103.04: Üç yılda bir sağlık kontrolü
- 103.05: Beş yılda bir sağlık kontrolü
Bu kodlar nedeniyle e-Devlet'te arama kısmına "e-imzalı sürücü raporları" yazarak kontrol edin. Raporun süresi dolmuşsa polis uygulama noktasında cezaya tabi tutulabilirsiniz.
Sürücü belgesinde 12'nci sırada sağlık raporu yenileme süresi dolmuşsa ve kazaya karışılmışsa trafik sigortası ve kasko karşı tarafın ya da kendi aracınıza gelen zararı ödemeyebiliyor. Milyonlarca liralık tazminatlarla karşılaşmamak için sürücü belgesinin iyice kontrol edilmesi gerekiyor.
Süresi bitmiş veya süresinin bitimine yaklaşılmışsa aile hekimine gidilerek yeni rapor alınması gerekiyor.