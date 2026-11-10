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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 07:41
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 07:53

10 Kasım 2026 hava durumu | Meteoroloji kar beklenen bölgeleri açıkladı: Türkiye soğuk havanın etkisine giriyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede; birçok kent için sağanak yağış ve kar uyarısı verildi. Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normallerinin altına düşeceği bildirildi. İşte 10 Kasım Salı güncel hava durumu...

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 07:41
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 07:53

(MGM), 10 Kasım 2026 Salı gününe ilişkin hava durumu tahminlerini yayımladı. genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olması beklenirken, birçok kentte sağanak ve kar yağışı görüleceği belirtildi. 

HABERİN ÖZETİ

10 Kasım 2026 hava durumu | Meteoroloji kar beklenen bölgeleri açıkladı: Türkiye soğuk havanın etkisine giriyor

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 10 Kasım 2026 Salı günü Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkili olacağını, birçok kentte ise sağanak ve kar yağışı görüleceğini tahmin ediyor.
Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.
Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güney ve batısında aralıklı yağış görülecek.
Balıkesir, Düzce, Bolu ve Kayseri çevrelerinde yağışların etkili olması tahmin ediliyor.
Marmara'nın doğusu, Ege ve Batı Akdeniz'de yağmur ve sağanak yağışı beklenirken, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilecek.
Ankara, Eskişehir, Konya ve Nevşehir gibi İç Anadolu şehirlerinde yağmur, karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı öngörülüyor.
Bolu ve Düzce gibi Batı Karadeniz'in bazı bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
10 Kasım 2026 hava durumu | Meteoroloji kar beklenen bölgeleri açıkladı: Türkiye soğuk havanın etkisine giriyor

TÜRKİYE SOĞUK HAVA DALGASININ ETKİSİ ALTINDA 

Türkiye yeni güne soğuk ve yağışlı hava ile uyandı. Yapılan değerlendirmede; Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güney ve batısında aralıklı yağış beklendiği bildirildi. 

10 Kasım 2026 hava durumu | Meteoroloji kar beklenen bölgeleri açıkladı: Türkiye soğuk havanın etkisine giriyor

KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTTIRACAK 

, Düzce, ve Kayseri çevrelerinde de yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.  Marmara'nın doğusu ile Ege ve Batı Akdeniz'de yağmur ve sağanak beklenirken, iç kesimlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilecek.

10 Kasım 2026 hava durumu | Meteoroloji kar beklenen bölgeleri açıkladı: Türkiye soğuk havanın etkisine giriyor

10 KASIM SALI GÜNCEL HAVA DURUMU 

BölgeŞehirSıcaklıkHava Durumu
MARMARABURSA15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ÇANAKKALE16°CParçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ13°CParçalı ve çok bulutlu
EGEDENİZLİ15°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
İZMİR18°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA17°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
MUĞLA14°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
AKDENİZADANA19°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA20°CParçalı bulutlu, merkez ve batı ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR12°CParçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY17°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLUANKARA6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
ESKİŞEHİR7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
KONYA12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
NEVŞEHİR7°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
BATI KARADENİZBOLU7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE11°CParçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU9°CParçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK12°CParçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZAMASYA11°CParçalı ve çok bulutlu
RİZE14°CParçalı ve çok bulutlu
SAMSUN16°CParçalı ve çok bulutlu
TRABZON14°CParçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLUERZURUM5°CParçalı ve çok bulutlu
KARS5°CParçalı ve çok bulutlu
MALATYA8°CParçalı ve çok bulutlu
VAN5°CParçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLUDİYARBAKIR12°CParçalı ve az bulutlu
MARDİN11°CParçalı ve az bulutlu
SİİRT12°CParçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA15°CParçalı ve az bulutlu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Balıkesir çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimler aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu, merkez ve batı ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 12°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 17°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısı ile Kayseri çevrelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

NEVŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Düzce ve Bolu çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

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#balıkesir
#ankara
#Türkiye
#Bolu
#meteoroloji genel müdürlüğü
#Gündem
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