10 Kasım 2026 hava durumu | Meteoroloji kar beklenen bölgeleri açıkladı: Türkiye soğuk havanın etkisine giriyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 10 Kasım 2026 Salı gününe ilişkin hava durumu tahminlerini yayımladı. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olması beklenirken, birçok kentte sağanak ve kar yağışı görüleceği belirtildi.
Türkiye yeni güne soğuk ve yağışlı hava ile uyandı. Yapılan değerlendirmede; Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güney ve batısında aralıklı yağış beklendiği bildirildi.
Balıkesir, Düzce, Bolu ve Kayseri çevrelerinde de yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu ile Ege ve Batı Akdeniz'de yağmur ve sağanak beklenirken, iç kesimlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilecek.
|Bölge
|Şehir
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|MARMARA
|BURSA
|15°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
|ÇANAKKALE
|16°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|İSTANBUL
|14°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
|KIRKLARELİ
|13°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|EGE
|DENİZLİ
|15°C
|Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
|İZMİR
|18°C
|Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|MANİSA
|17°C
|Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
|MUĞLA
|14°C
|Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
|AKDENİZ
|ADANA
|19°C
|Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
|ANTALYA
|20°C
|Parçalı bulutlu, merkez ve batı ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|BURDUR
|12°C
|Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|HATAY
|17°C
|Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
|İÇ ANADOLU
|ANKARA
|6°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
|ESKİŞEHİR
|7°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
|KONYA
|12°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
|NEVŞEHİR
|7°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
|BATI KARADENİZ
|BOLU
|7°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
|DÜZCE
|11°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|KASTAMONU
|9°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|ZONGULDAK
|12°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|AMASYA
|11°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|RİZE
|14°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|SAMSUN
|16°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|TRABZON
|14°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|DOĞU ANADOLU
|ERZURUM
|5°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|KARS
|5°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|MALATYA
|8°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|VAN
|5°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|DİYARBAKIR
|12°C
|Parçalı ve az bulutlu
|MARDİN
|11°C
|Parçalı ve az bulutlu
|SİİRT
|12°C
|Parçalı ve az bulutlu
|ŞANLIURFA
|15°C
|Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Balıkesir çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimler aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 19°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu, merkez ve batı ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 12°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 17°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısı ile Kayseri çevrelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
NEVŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, Düzce ve Bolu çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu