Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 10 Kasım 2026 Salı gününe ilişkin hava durumu tahminlerini yayımladı. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olması beklenirken, birçok kentte sağanak ve kar yağışı görüleceği belirtildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ 10 Kasım 2026 hava durumu | Meteoroloji kar beklenen bölgeleri açıkladı: Türkiye soğuk havanın etkisine giriyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 10 Kasım 2026 Salı günü Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkili olacağını, birçok kentte ise sağanak ve kar yağışı görüleceğini tahmin ediyor. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güney ve batısında aralıklı yağış görülecek. Balıkesir, Düzce, Bolu ve Kayseri çevrelerinde yağışların etkili olması tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu, Ege ve Batı Akdeniz'de yağmur ve sağanak yağışı beklenirken, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilecek. Ankara, Eskişehir, Konya ve Nevşehir gibi İç Anadolu şehirlerinde yağmur, karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı öngörülüyor. Bolu ve Düzce gibi Batı Karadeniz'in bazı bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.

TÜRKİYE SOĞUK HAVA DALGASININ ETKİSİ ALTINDA

Türkiye yeni güne soğuk ve yağışlı hava ile uyandı. Yapılan değerlendirmede; Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güney ve batısında aralıklı yağış beklendiği bildirildi.

KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTTIRACAK

Balıkesir, Düzce, Bolu ve Kayseri çevrelerinde de yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu ile Ege ve Batı Akdeniz'de yağmur ve sağanak beklenirken, iç kesimlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilecek.

10 KASIM SALI GÜNCEL HAVA DURUMU

Bölge Şehir Sıcaklık Hava Durumu MARMARA BURSA 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ÇANAKKALE 16°C Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı KIRKLARELİ 13°C Parçalı ve çok bulutlu EGE DENİZLİ 15°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı İZMİR 18°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MANİSA 17°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı MUĞLA 14°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı AKDENİZ ADANA 19°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu ANTALYA 20°C Parçalı bulutlu, merkez ve batı ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BURDUR 12°C Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY 17°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu İÇ ANADOLU ANKARA 6°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı ESKİŞEHİR 7°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı KONYA 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı NEVŞEHİR 7°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı BATI KARADENİZ BOLU 7°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı DÜZCE 11°C Parçalı ve çok bulutlu KASTAMONU 9°C Parçalı ve çok bulutlu ZONGULDAK 12°C Parçalı ve çok bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ AMASYA 11°C Parçalı ve çok bulutlu RİZE 14°C Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN 16°C Parçalı ve çok bulutlu TRABZON 14°C Parçalı ve çok bulutlu DOĞU ANADOLU ERZURUM 5°C Parçalı ve çok bulutlu KARS 5°C Parçalı ve çok bulutlu MALATYA 8°C Parçalı ve çok bulutlu VAN 5°C Parçalı ve çok bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLU DİYARBAKIR 12°C Parçalı ve az bulutlu MARDİN 11°C Parçalı ve az bulutlu SİİRT 12°C Parçalı ve az bulutlu ŞANLIURFA 15°C Parçalı ve az bulutlu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Balıkesir çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimler aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu, merkez ve batı ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 12°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 17°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısı ile Kayseri çevrelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

KONYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

NEVŞEHİR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Düzce ve Bolu çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu