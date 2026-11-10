10 Kasım 2026 altın fiyatları | Altın fiyatlarında ibre tersine döndü: Gram ve çeyrek altında son durum

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İstanbul
ABD ara seçimlerinin ardından güçlenen altın, yeni haftayı yine düşüşle açtı. Altın fiyatları 10 Kasım Salı gününe düşüşle başladı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 10 Kasım Cuma 2026 altın fiyatları...
ONS ALTIN
Alış: 4.133,61 dolar
Satış: 4.134,42 dolar
TAM ALTIN
Alış: 43.206,00 TL
Satış: 43.719,00 TL
22 AYAR BİLEZİK ALTIN
Alış: 6.046,80 TL
Satış: 6.286,90 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 10.622,14 TL
Satış: 10.855,77 TL
GRAM ALTIN
Alış: 6.638,84 TL
Satış: 6.639,61 TL