10 Kasım 2026 altın fiyatları | Altın fiyatlarında ibre tersine döndü: Gram ve çeyrek altında son durum

ABD ara seçimlerinin ardından güçlenen altın, yeni haftayı yine düşüşle açtı. Altın fiyatları 10 Kasım Salı gününe düşüşle başladı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 10 Kasım Cuma 2026 altın fiyatları...