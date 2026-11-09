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Gram altın için 8 bin TL alarmı! Tuna Kaya tarih vererek uyardı

KAYNAK:
Zeynep Gizem Er
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 16:20
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 16:20
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1
altında sert düşüş

Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma yatırımcıların gündemindeki yerini korurken gram altın için dikkat çeken yeni tahminler geldi. Küresel piyasalarda dolar endeksi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası, enflasyon beklentileri ve jeopolitik gelişmeler altının yönünü belirlemeye devam ediyor.

Ekonomist Tuna Kaya, Tgrthaber.com Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er'e yaptığı açıklamada gram altının kısa vadede 6.450-6.750 TL bandında hareket edebileceğini, kur etkisiyle 7.000-8.000 TL ve üzerindeki seviyelerin gündeme gelebileceğini söyledi. Kaya, ons altında 3.886-3.900 dolar seviyesinin kritik olduğuna dikkat çekerek mevcut geri çekilmenin yeni bir düşüş trendi anlamına gelmediğini ifade etti.
 

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altında sert düşüş

ALTINDAKİ DÜŞÜŞ SONA MI ERİYOR?

Altın fiyatlarında yaşanan geri çekilmenin ardından yeniden yükselişin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Ekonomist Tuna Kaya, son hareketin kalıcı bir düşüş trendine işaret etmediğini belirterek ons altında 3.886-3.900 dolar bölgesinin önemine dikkat çekti.

Bu seviyelerin altında kalıcı kapanış yaşanmadığı sürece yükseliş beklentisinin sona ermiş sayılmayacağını ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

"Amerika ara seçimler sonrası ve önceki gerilemeden gelen tepki alımı var; bu hareket “dip oluştu, yeni rekor geliyor” anlamına gelmiyor. Daha çok enflasyon şoku, dolar endeksi ve jeopolitik primdeki kısmi erime sonrası gelen kısa tepki.  Bu geri çekilme geçici düzeltme karakterinde. Yeni bir düşüş trendinin başlangıcı değil. 4.000 doların (özellikle 3.886-3.900 bölgesinin) altında kalıcı kapanış gelmediği sürece yükseliş beklentisi bitmiş sayılmaz. Çin Merkez Bankası ve diğer resmi alıcılar düştükçe alıyor; panik satışı yeri değil. Uzun vadede altın hâlâ küresel borç, jeopolitik ve kur risklerine karşı en sağlam koruma. Portföyde %25-30 civarı tutmak makul."

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gram altın kaç tl

"GRAM ALTINDA 6.450-6.750 TL ARALIĞI İZLENMELİ"

Gram altın yatırımcılarının yakından takip ettiği destek ve direnç seviyelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kaya, kısa vadede 6.450-6.750 TL aralığının izlenmesi gerektiğini belirtti. Yıl sonuna ilişkin temel senaryosunu da paylaşan ekonomist, 2027'nin ilk yarısında gram altında 8 bin TL ve üzerindeki seviyelerin görülebileceğini söyledi:

  • Kısa vadede (önümüzdeki hafta): Ons altında ilk destek 4.050-4.100 dolar bandı, yukarıda ise 4.200-4.250 dolar direnç olarak öne çıkıyor. Gram altında ise 6.450-6.750 TL aralığı izlenmeli.
  • Yıl sonu temel senaryoda: Ons altının 4.200-4.400 dolar, gram altının ise 6.800-7.200 TL bandına yerleşmesini bekliyorum.

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altın son dakika

2027’nin ilk yarısında olumlu senaryoda ons 4.300-4.600 dolar aralığına, gramda ise kur etkisiyle 7.000-8.000 TL ve üzerine çıkış mümkün görünüyor. Olumsuz senaryoda ise ons 3.800-4.100 dolar bandına gerileyebilir, gram altın da buna paralel olarak daha sınırlı kalır.

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gram altın son dakika

  • Olumlu senaryo: Petrol geriler, Fed yumuşar, risk iştahı artarsa ons 4.300-4.500 test edilir; gramda 7.500 görülür.
  • Olumsuz senaryo: Petrol yüksek kalır, Fed şahin devam ederse 3.800-3.900’e kadar sarkma mümkün. Bu seviyeler “son alım fırsatı” bölgesi.

Daha yüksek hedefler (8-10 bin ons, 12-13 bin gram) 2028 döngüsüne ait, kısa vadeli değil."

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dolar kaç tl

"KUR KONTROLLÜ İLERLİYOR"

Döviz piyasasında kontrollü hareketin sürdüğünü belirten Kaya, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkı para politikası ve rezerv yönetiminin kur üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Ancak faiz indirim süreci ve enflasyon farkının Türk lirası üzerinde baskı oluşturduğunu ifade eden ekonomist, Fed'in şahin tutumunun da doların küresel ölçekte güçlenmesine neden olabileceğini söyledi.

 

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dolar son dakika

Kaya, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"TCMB 22 Ekim’de faizi %37’den %36’ya indirdi. Sonraki toplantı 10 Aralık. Enflasyon Ekim’de %29,77. Fed ise 28 Ekim’de faizi 3,75-4% bandında sabit tuttu; enflasyon “sorun” olarak görülüyor, Aralık’ta şahin ton ihtimali var.

Kur kalemle çizilmiş gibi kontrollü ilerliyor. TCMB’nin sıkı duruşu + rezerv yönetimi destekliyor, ama faiz indirim döngüsü ve enflasyon farkı TL üzerinde baskı oluşturuor. Fed şahin kalırsa dolar küresel olarak güçlenir, bu da TL’yi zorlar."

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dolar euro tahmini

DOLAR VE EURODA YIL SONU BEKLENTİSİ

Dolar ve euroda önümüzdeki hafta, yıl sonu ve 2027'nin ilk yarısına ilişkin tahminlerini de paylaşan Kaya, dolar/TL'de 52-53 bandının öne çıktığını belirtti:

  • "Önümüzdeki hafta: Dolar/TL’nin 50-50,50, Euro/TL’nin ise 55,70-56,40 aralığında hareket etmesini bekliyorum.
  • Yıl sonu: Dolar/TL’de 52-53 bandı makul görünüyor; 54 ve üzeri risk senaryosu olarak öne çıkıyor. Euro/TL tarafında ise 56,5-58 aralığı.
  • 2027’nin ilk yarısında: Dolar/TL’nin 54-55 bandında, Euro/TL’nin ise 57-60 civarında seyretmesi temel beklentim.

Bu öngörü, EUR/USD’nin 1,11-1,15 aralığında dolar lehine baskı devam etmesi durumunda geçerlidir. TCMB Aralık’ta daha fazla indirim yaparsa kur yukarı tepki verir. Fed Aralık’ta faiz artışı yaparsa veya şahin konuşursa dolar/TL 52-53’ü daha hızlı test eder. Dolar bir yatırım aracı değil, değişim aracıdır; enflasyona karşı erir. Asıl koruma altın ve çeşitlendirme."

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brent petrol son dakika

BRENT PETROLDE 95-105 DOLAR BANDI BEKLENTİSİ

Brent petrol fiyatlarında aşağı ve yukarı yönlü kritik seviyeleri de açıklayan Kaya, 100 doların hem psikolojik hem de teknik açıdan önemli bir eşik olduğunu vurguladı.

Yıl sonuna kadar temel senaryoda 95-105 dolar bandının takip edilmesi gerektiğini belirten ekonomist, jeopolitik risklerin yeniden artması halinde 110-120 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğini söyledi.

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brent petrol senaryo

Kaya, petrol fiyatlarına ilişkin beklentilerini şöyle sıraladı:

"Aşağıda 95 dolar, ardından 92-90 dolar ve daha güçlü destek olarak 85 dolar seviyeleri izlenmeli. Yukarıda ise 100 dolar, 105 dolar ve 110 dolar direnç olarak öne çıkıyor. Temel senaryoda yıl sonuna kadar 95-105 dolar bandı. Yumuşak dil ve OPEC+ arz artışı olursa 95 dolar altı denenebilir.

Risk senaryosunda Hürmüz’de yeni kesinti veya operasyon olursa 110-120 dolar kolay gelir. Yıl sonu hedefi temel senaryoda 95-105 dolar olarak duruyor; 90 dolar altı ancak kalıcı diplomasi ve talep zayıflığıyla mümkün. Petrol gerilemesi altın ve risk iştahı için olumlu, enflasyon için de rahatlatıcı. Ama jeopolitik her an tersine dönebilir. 100 dolar psikolojik ve teknik eşik olarak takip edilmeli."

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