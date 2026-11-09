Gram altın için 8 bin TL alarmı! Tuna Kaya tarih vererek uyardı

ALTINDAKİ DÜŞÜŞ SONA MI ERİYOR?

Altın fiyatlarında yaşanan geri çekilmenin ardından yeniden yükselişin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Ekonomist Tuna Kaya, son hareketin kalıcı bir düşüş trendine işaret etmediğini belirterek ons altında 3.886-3.900 dolar bölgesinin önemine dikkat çekti.

Bu seviyelerin altında kalıcı kapanış yaşanmadığı sürece yükseliş beklentisinin sona ermiş sayılmayacağını ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

"Amerika ara seçimler sonrası ve önceki gerilemeden gelen tepki alımı var; bu hareket “dip oluştu, yeni rekor geliyor” anlamına gelmiyor. Daha çok enflasyon şoku, dolar endeksi ve jeopolitik primdeki kısmi erime sonrası gelen kısa tepki. Bu geri çekilme geçici düzeltme karakterinde. Yeni bir düşüş trendinin başlangıcı değil. 4.000 doların (özellikle 3.886-3.900 bölgesinin) altında kalıcı kapanış gelmediği sürece yükseliş beklentisi bitmiş sayılmaz. Çin Merkez Bankası ve diğer resmi alıcılar düştükçe alıyor; panik satışı yeri değil. Uzun vadede altın hâlâ küresel borç, jeopolitik ve kur risklerine karşı en sağlam koruma. Portföyde %25-30 civarı tutmak makul."