Amedspor'dan Paul Pogba bombası! Transfer için geri sayım başladı

Trendyol Süper Lig'e yükseldiği ilk sezonda gösterdiği performansla şampiyonluk yarışı veren Amedspor transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Kadrosunda birçok önemli yıldız bulunan Amedspor, tüm dünyada ses getirecek bir ismin peşine düştü.

AMEDSPOR POGBA'YI İSTİYOR

Diyarbakır temsilcisi, dünya futbolunun yetenekli orta saha oyuncularından Paul Pogba'yı gündemine aldı. Monaco ile yolları ayrılan ve bonservisi elinde olan 33 yaşındaki tecrübeli yıldız için yönetim kolları sıvadı.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ BAŞLIYOR

Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan Fransız oyuncunun durumunu yakından takip eden Amedspor kurmaylarının, oyuncunun menajeriyle ilk teması kurduğu ve önümüzdeki günlerde yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceği ileri sürüldü.

KARİYERİ KUPALARLA DOLU

Kariyerinde daha önce Manchester United ve Juventus gibi Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giyen Pogba'nın yeni adresi merakla bekleniyor. Son olarak ülkesinin takımlarından Monaco'da top koşturan 33 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro.

4 Serie A, 1 UEFA Avrupa Ligi, 1 UEFA Süper Kupası kazanan Pogba, Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası şampiyonluğu da yaşamıştı.