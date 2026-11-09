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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 10:58
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 11:16

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek açıkladı: 73 dosyada 80 faili meçhul aydınlatıldı

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek yaptığı açıklamada 73 dosyada 80 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını duyurdu. Geçmiş yıllara ait dosyalarda ortaya çıkan yeni bağlantıların ve hiçbir ayrıntının göz ardı edilmemesi için çalışmalarımızı titizlikle sürdürdüklerini belirten Bakan Gürlek, bu kapsamda son olarak Manisa, Ankara, Batman, Aydın ve İstanbul'daki 5 ayrı dosyayı ele alarak cinayetleri faili meçhul olmaktan çıkardıklarını duyurdu.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek açıkladı: 73 dosyada 80 faili meçhul aydınlatıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 10:58
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 11:16

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, aydınlatılan faili meçhul cinayetlere ilişkin detayları kamuoyu ile paylaştı. Gelişen teknolojik imkânlardan yararlanarak DNA analizlerini, kriminal inceleme raporlarını, HTS ve baz istasyonu kayıtlarını, Plaka Tanıma Sistemi verilerini ve tanık beyanlarını birlikte değerlendirdiklerini belirten ,  "Geçmiş yıllara ait dosyalarda ortaya çıkan yeni bağlantıların ve hiçbir ayrıntının göz ardı edilmemesi için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz.

HABERİN ÖZETİ

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek açıkladı: 73 dosyada 80 faili meçhul aydınlatıldı

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Bakan Gürlek, teknolojik imkanlar ve çok yönlü incelemelerle geçmiş yıllara ait 5 faili meçhul dosyanın yeniden ele alındığını ve bu dosyalarda toplam 28 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Gelişen teknolojik imkanlardan yararlanılarak DNA analizleri, kriminal inceleme raporları, HTS ve baz istasyonu kayıtları, Plaka Tanıma Sistemi verileri ve tanık beyanları birlikte değerlendiriliyor.
Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda, 5 ayrı dosya (Manisa/Alaşehir Cennet Arıkan, Ankara/Gölbaşı Uğur Şimşek, Batman/Kozluk Ekrem Bakar, Aydın/Söke Elife Doğrul, İstanbul Sefa Soyalp) yeniden ele alındı.
Bu dosyalarda toplam 28 şüpheli gözaltına alınırken, 5'i tutuklandı.
Cennet Arıkan dosyasında 5 şüpheli gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı.
Uğur Şimşek dosyasında 1 şüpheli tutuklandı.
Ekrem Bakar dosyasında 10 şüpheli gözaltına alındı, 1'i tutuklandı.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.

Bakanlığımız bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda, Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve kolluk birimlerimizin iş birliğiyle , , Batman, Aydın ve 'daki 5 ayrı dosya yeniden ele alındı." ifadelerini kullandı. İşte aydınlatılan faili meçhul cinayetlere ilişkin ayrıntılar

MANİSA / ALAŞEHİR | CENNET ARIKAN – 11 YILLIK FAİLİ MEÇHUL

2015 yılından bu yana kayıp olan Cennet Arıkan’ın akıbetine ilişkin cinayet şüphesiyle yürütülen soruşturmada, şüphelilerin olay tarihindeki iletişim ve hareketleri yeniden incelendi. Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığımızın çalışmalarında, HTS ve baz kayıtlarının kriminal analiziyle şüphelilerin aynı veya yakın bölgelerde bulunduğuna işaret eden veriler elde edildi. Bu tespitler üzerine 5 şüpheli gözaltına alındı, 4’ü tutuklandı.

ANKARA / GÖLBAŞI | UĞUR ŞİMŞEK – 6 YILLIK FAİLİ MEÇHUL

2020 yılında Sivas’tan Ankara’ya geldikten sonra kaybolan Uğur Şimşek’in dosyasında, 2021 yılında Gölbaşı’nda bulunan insan kafatasının DNA incelemesi sonucunda kendisine ait olduğu belirlendi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmada telefon kayıtları ve Plaka Tanıma Sistemi verileri değerlendirildi. Elde edilen deliller doğrultusunda 1 şüpheli tutuklandı.

BATMAN / KOZLUK | EKREM BAKAR – 12 YILLIK FAİLİ MEÇHUL

2014 yılında kaybolan ve hakkında gaiplik kararı verilen Ekrem Bakar’ın dosyasında, öldürülerek kırsal bir alana gömülmüş olabileceğine ilişkin bilgilere ulaşıldı. Kozluk Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla tanık ifadeleri ve iletişim kayıtları incelendi. Batman ve Antalya’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1’i tutuklandı.

AYDIN / SÖKE | ELİFE DOĞRUL – 23 YILLIK FAİLİ MEÇHUL

2003 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan Elife Doğrul’un dosyasında, kaybolmasına ilişkin geçmiş yıllara ait ifadeler ve cinayet ihtimalini gündeme getiren yeni bilgiler değerlendirildi. Söke Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü soruşturmada elde edilen bulgular doğrultusunda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İSTANBUL | SEFA SOYALP – 7 YILLIK FAİLİ MEÇHUL

2019 yılında Kırıkkale’den İstanbul’a geldikten sonra kaybolan Sefa Soyalp’in dosyasında, son görüldüğü dönemde birlikte yaşadığı ve irtibat kurduğu kişiler araştırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda telefon ve HTS kayıtları incelendi. Elde edilen bulgular üzerine düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmaları titizlikle yürüten Alaşehir, Ankara Batı, Kozluk, Söke ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza; emniyet ve jandarma teşkilatlarımıza, AFAD ekiplerine ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Aradan geçen süre ne olursa olsun, kayıp vatandaşlarımızın akıbetini belirlemek, sorumluların tespitini sağlamak ve adalet bekleyen ailelerimizin yanında olmak için bütün imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz.

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#İstanbul
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#Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı
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