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Spor
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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Fotomaç
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 15:06
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 15:15

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Hakan Çalhanoğlu transfer cevabını verdi: Sakin olun!

Inter forması giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılmaya devam ediyor. Milli futbolcu transfer geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

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Editor
 Murat Makas
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Hakan Çalhanoğlu transfer cevabını verdi: Sakin olun!
KAYNAK:
Fotomaç
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 15:06
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 15:15

ve ’ın gündeminde yer alan milli futbolcu transfer geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

HABERİN ÖZETİ

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Hakan Çalhanoğlu transfer cevabını verdi: Sakin olun!

Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.
Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Çalhanoğlu, öncelikle kendi takımına odaklandığını belirtti.
Tecrübeli orta saha, transfer konusunun büyütülmeye gerek olmadığını ve herkesin sakin olmasını istediğini söyledi.
Hakan Çalhanoğlu, zamanı geldiğinde neler olacağını göreceklerini ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.

Inter forması giyen Çalhanoğlu, DAZN'a yaptığı açıklamalarda öncelikle kendi takımına odaklandığını kaydetti.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Hakan Çalhanoğlu transfer cevabını verdi: Sakin olun!

''DOĞRU YOLDAYIZ''

'nın 11. haftasında Como'yu 2-0 mağlup eden Inter'de karşılaşmanın ardından konuşan tecrübeli orta saha, "Son iki maçta Milan derbisine kıyasla çok daha iyi oynadık. Doğru yoldayız. Aynı açlığı ve mücadele ruhunu sürdürmemiz gerekiyor. Bugün ikili mücadelelerde doğru isteği gösterdik. Herkes topu istedi ve takım olarak iyi bir performans sergiledik." dedi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Hakan Çalhanoğlu transfer cevabını verdi: Sakin olun!

''HERKES SAKİN OLSUN''

Ardından geleceğiyle ilgili konuşan 31 yaşındaki futbolcu, "Bu sorunun geleceğini tahmin ediyordum. Ben sakinim ve işimi yapıyorum. Takım arkadaşlarımı seviyorum. Burada 5 yıldır bulunuyorum. Birlikte birçok başarı kazandık. İki taraf da oldukça sakin. Zamanı geldiğinde neler olacağını göreceğiz. Bu konuyu bu kadar büyütmeye gerek yok. Herkes sakin olsun. Ben işimi yapmaya devam ediyorum, gelecekte neler olacağını hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Hakan Çalhanoğlu transfer cevabını verdi: Sakin olun!
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#galatasaray
#Hakan Çalhanoğlu
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