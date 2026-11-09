Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Hakan Çalhanoğlu transfer cevabını verdi: Sakin olun!

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İstanbul
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın gündeminde yer alan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu transfer geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Inter forması giyen Çalhanoğlu, DAZN'a yaptığı açıklamalarda öncelikle kendi takımına odaklandığını kaydetti.
İtalya Serie A'nın 11. haftasında Como'yu 2-0 mağlup eden Inter'de karşılaşmanın ardından konuşan tecrübeli orta saha, "Son iki maçta Milan derbisine kıyasla çok daha iyi oynadık. Doğru yoldayız. Aynı açlığı ve mücadele ruhunu sürdürmemiz gerekiyor. Bugün ikili mücadelelerde doğru isteği gösterdik. Herkes topu istedi ve takım olarak iyi bir performans sergiledik." dedi.
Ardından geleceğiyle ilgili konuşan 31 yaşındaki futbolcu, "Bu sorunun geleceğini tahmin ediyordum. Ben sakinim ve işimi yapıyorum. Takım arkadaşlarımı seviyorum. Burada 5 yıldır bulunuyorum. Birlikte birçok başarı kazandık. İki taraf da oldukça sakin. Zamanı geldiğinde neler olacağını göreceğiz. Bu konuyu bu kadar büyütmeye gerek yok. Herkes sakin olsun. Ben işimi yapmaya devam ediyorum, gelecekte neler olacağını hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.