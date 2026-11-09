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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 11:31
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 11:46

Araç sahiplerinin kışın fark edemediği gizli tehlike: 350 TL'den kaçarken 80 bin TL'den olmayın

Kış şartlarında araç sahiplerinin göremediği tehlikelere karşı oto uzmanlarından uyarı geldi. Lastik bakımları haricinde iki temel soruna dikkat çekildi. Aracı olanlara, ucuz ücretlerle bakım yapılmadığı zaman 80 bin TL'yi bulabilen arızalar hatırlatıldı.

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Editor
 Murat Makas
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Araç sahiplerinin kışın fark edemediği gizli tehlike: 350 TL'den kaçarken 80 bin TL'den olmayın
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 11:31
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 11:46

Kış mevsiminin gelmesiyle yağışlar arttı, araç sahiplerine peş peşe uyarılar yapıldı. Soğuk ve kaygan yollarda oluşan tehlikelere karşı araç sahipleri lastikçilerin yolunu tuttu. Ancak lastiklerin haricinde aracın kontrol ettirilmesi gereken iki kritik teknik detaya dikkat çekildi.

Araç sahiplerinin kışın fark edemediği gizli tehlike: 350 TL'den kaçarken 80 bin TL'den olmayın

SU BİRİKİNTİLERİNE DİKKAT

Oto tamircisi Osman San, özellikle yağışlı havalarda oluşan su birikintilerinin araç mekaniğinde ve sürüş güvenliğinde ciddi sorunlara yol açabileceğine dikkat çekti.

"BÜYÜK SU BİRİKİNTİLERİNE MÜMKÜN OLDUĞUNCA GİRMEMEK GEREKİYOR"

Derin sulara girildiğinde motorun zarar görebileceğini ve fren disklerinin deforme olabileceğini ifade eden San, "Sürücüler su birikintilerine girdikleri zaman çok derin sularda seyir halinde gitmemeleri lazım. Büyük su aldıkları zaman intercooler boruları aşağıda olduğu için turbo suyu emebilir. Bu da direkt suyu motorun içine basabilir. Mümkün olduğunca bu sulara girmemeleri gerekiyor. Ayrıca sıcak fren diski ve balatası suyla temas ettiğinde hızla soğuyor, bu sefer de döküm atma yapabiliyor, frene basıldığında titreme oluşturabiliyor. 60-70 kilometre hızla su birikintisine girildiği zaman araba savrulabilir veya atabilir. Bu durumlarda suyu gördükleri zaman çok yavaş geçmeleri veya sudan hiç geçmemeleri gerekir" diye konuştu.

Araç sahiplerinin kışın fark edemediği gizli tehlike: 350 TL'den kaçarken 80 bin TL'den olmayın

"ANTİFRİZ ARAÇ İÇİN ÇOK BÜYÜK ÖNEME SAHİP"

Kış gelmeden önce periyodik kontrollerin ve antifriz ölçümünün yaptırılması gerektiğini hatırlatan San, "Antifriz ölçümleri, hidrolik, lastik ve ön takım kontrolleri zaten kış hazırlığı kapsamında yapılıyor. Antifriz araçta çok büyük öneme sahip. Antifriz konulmadığı zaman korozyon ve küflenme yapıyor; radyatör deliniyor, devridaim pompası, bilyası ve hortumlar bozuluyor, kalorifer peteği ısıtmamaya başlıyor. Sürücülerin kış gelmeden bu kontrolleri yaptırması mağduriyetleri önleyecektir. Ayrıca soğuk havalarda dizel araçlarda kızdırmayı bekleyip marşa basmak, çalıştıktan sonra da 30-40 saniye rölantide bekleyip hareket etmek gerekir" ifadelerini kullandı.

Araç sahiplerinin kışın fark edemediği gizli tehlike: 350 TL'den kaçarken 80 bin TL'den olmayın

350 TL’DEN KAÇARKEN 80 BİN LİRADAN OLMAYIN!

Basit antifriz değişimleri 350 TL-1000 TL arasında değişirken, mevsimlik kullanılmadığı takdirde büyük sorunlara yol açabiliyor. Araçların periyodik bakımlarında antifrizin sadece kışın önemli olmadığını vurgulayan oto tamirciler antifriz koymayanların 40 bin ile 80 bin lira arasında motor hasarlarına sebep olduğunu söylüyor.

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