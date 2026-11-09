Galericilerin zor yılı: Fiyatlar düştü, araçlar elde kaldı

Otomotiv sektöründe her yıl sonunda yaşanan hareketlilik bu yıl daha fazla bir anlam taşıyor. Zira hem sıfır hem de ikinci el piyasasındaki daralma pazarı ciddi oranda tehdit etmeye başladı. 2026’nın sona ermesine kısa süre kala kepenk indirmemek için direnen esnaf için de geri sayım başlamış durumda.

Otomobil almayı planlayanların heyecanla beklediği yılın o dönemi geldi çattı. Ancak bu heyecanlı bekleyiş tek taraflı değil. Çünkü galeriler bir yandan yıl sonu hedeflerini tutturmak isterken, diğer yandan yeni yıla yüksek stok maliyetiyle girme riskini en aza düşürmek için harekete geçmeye başladı.

TÜM VERİLER DARALMAYI İŞARET EDİYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2026 yılının ocak-eylül döneminde ikinci el otomobil devirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,7 azalarak yaklaşık 5,3 milyon adet seviyesinde gerçekleşirken, eylül ayı ikinci el online pazar verileri de kurumsal ilan sayısının yıllık bazda yüzde 12,5 gerilediğini ortaya koydu.

Sıfır kilometre tarafında ise ODMD verilerine göre otomobil satışları Eylül ayında yüzde 28,4 daralırken hafif ticari araç pazarı ise yüzde 39,5 geriledi. Yılın son çeyreğinde belirginleşen satış kayıpları, ikinci el ticaretindeki yavaşlamayla birleşince sektördeki ticari dengeleri değiştirmeye başladı.

SERMAYE GÜNDEN GÜNE ERİMEYE DEVAM EDİYOR

Yılın ilk 10 ayında ikinci el araç fiyatları yüzde 6,3 artarken aynı dönemde dolar, Türk lirası karşısında yüzde 14, avro ise yüzde 10,5 değer kazandı. Buna karşın son 12 ayda doların TL karşısındaki değer artışı yüzde 17’yi geçerken ikinci el araç fiyatları yaşanan yüzde 6,3’lük artış stok maliyetlerinin ciddiyetini ortaya koymaya başladı.

Öte yandan TÜİK tarafından açıklanan 2026 yılı ekim ayı enflasyon yıllık bazda yüzde 30’a dayanırken aynı dönemde, ikinci el araç fiyatlarındaki artış enflasyonun belirgin biçimde altında kaldı.

SATIŞA DÖNÜŞME SÜRESİ UZADI

Galericilerin belini büken bir diğer konu ise araçların satışa dönüşme süresinin uzaması. Geçmiş dönemlerde kısa sürede el değiştiren modellerin artık daha uzun süre stokta beklemesi, işletmelerin nakit akışını zorlaştırıyor.

Özellikle yüksek maliyetlerle satın alınan araçların bekleme süresi uzadıkça finansman yükü paralel şekilde artıyor. Bunun üzerine ikinci el fiyatlarındaki aşağı yönlü hareket eklendiğinde, galeriler hem stok maliyetini üstlenmek hem de araçları daha düşük fiyatlarla elden çıkarmak zorunda kalabiliyor.