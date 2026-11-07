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Volkswagen Kasım 2026 fiyat listesi açıklandı! İşte Volkswagen Taigo, Passat, Golf, T-Cross güncel fiyatları

KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 13:38
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 13:50
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Volkswagen Kasım 2026 fiyat listesi açıklandı! İşte Volkswagen Taigo, Passat, Golf, T-Cross güncel fiyatları

Volkswagen Kasım 2026 fiyat listesi belli oldu. Otomobil almayı planlayanların heyecanla beklediği listesinin kamuoyu ile paylaşılmasının ardından Alman otomotiv devinin Taigo, Passat, Golf, T-Cross gibi en sevilen modellerinin güncel fiyatları da ortaya çıktı. İşte merakla beklenen Volkswagen kayım ayı fiyat listesinin ayrıntıları…

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Volkswagen Kasım 2026 fiyat listesi açıklandı! İşte Volkswagen Taigo, Passat, Golf, T-Cross güncel fiyatları

Kasım 2026 dönemiyle otomotiv markaları yeni fiyat listelerini kamuoyu ile paylaşmaya başladı. Bunlardan biri de en çok merak edilenler arasına giren Volkswagen Kasım 2026 fiyat listesi oldu. Türkiye’deki zengin model yelpazesiyle büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan markanın en ucuz ve en pahalı modelleri de ortaya çıktı. Listenin en uygun fiyatlı seçeneği 2.292.100 TL ile Volkswagen Taigo (1.0 TSI 95 PS Life Manuel) olurken, en yüksek fiyat etiketine sahip zirve modeli ise 7.805.100 TL'lik satış fiyatıyla Volkswagen Passat (2.0 TDI 193 PS R-Line 4MOTION DSG) olarak öne çıktı. İşte detaylar…

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Volkswagen Kasım 2026 fiyat listesi açıklandı! İşte Volkswagen Taigo, Passat, Golf, T-Cross güncel fiyatları

VOLKSWAGEN TAIGO KASIM 2026 FİYAT LİSTESİ

1.0 TSI 95 PS Life Manuel: 2.292.100 TL

1.0 TSI 116 PS Life DSG: 2.748.100 TL

1.0 TSI 116 PS Style DSG: 2.772.250 TL

1.0 TSI 116 PS R-Line DSG: 3.231.100 TL

1.5 TSI 150 PS Style DSG: 3.295.100 TL

1.5 TSI 150 PS R-Line DSG: 3.525.100 TL

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Volkswagen Kasım 2026 fiyat listesi açıklandı! İşte Volkswagen Taigo, Passat, Golf, T-Cross güncel fiyatları

VOLKSWAGEN GOLF KASIM 2026 FİYAT LİSTESİ

1.5 TSI 116 PS Impression Manuel: 2.390.100 TL

1.5 eTSI 116 PS Life DSG: 2.994.100 TL

1.5 eTSI 116 PS Style DSG: 3.378.100 TL

1.5 eTSI 150 PS Style DSG: 3.591.100 TL

1.5 eTSI 150 PS R-Line DSG: 4.030.100 TL

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Volkswagen Kasım 2026 fiyat listesi açıklandı! İşte Volkswagen Taigo, Passat, Golf, T-Cross güncel fiyatları

VOLKSWAGEN T-CROSS KASIM 2026 FİYAT LİSTESİ

1.0 TSI 116 PS Life Manuel: 2.541.100 TL

1.0 TSI 116 PS Life DSG: 2.840.100 TL

1.0 TSI 116 PS Style DSG: 3.008.100 TL

1.0 TSI 116 PS R-Line DSG: 3.123.100 TL

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Volkswagen Kasım 2026 fiyat listesi açıklandı! İşte Volkswagen Taigo, Passat, Golf, T-Cross güncel fiyatları

YENİ T-ROC KASIM 2026 FİYAT LİSTESİ

Life: 2.916.100 TL
Style: 3.505.100 TL
R-Line: 3.620.100 TL

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Volkswagen Kasım 2026 fiyat listesi açıklandı! İşte Volkswagen Taigo, Passat, Golf, T-Cross güncel fiyatları

VOLKSWAGEN TİGUAN KASIM 2026 FİYAT LİSTESİ

Tiguan’ın Life versiyonu: 3.600.100 TL

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Volkswagen Kasım 2026 fiyat listesi açıklandı! İşte Volkswagen Taigo, Passat, Golf, T-Cross güncel fiyatları

VOLKSWAGEN TAYRON KASIM 2026 FİYAT LİSTESİ

1.5 eTSI 150 PS Life: 4.083.100 TL

1.5 eTSI 150 PS Life 7 koltuklu: 4.194.100 TL

1.5 eTSI 150 PS Elegance: 4.962.100 TL

1.5 eTSI 150 PS Elegance 7 koltuklu: 5.074.100 TL

1.5 eTSI 150 PS R-Line: 5.295.100 TL

1.5 eTSI 150 PS R-Line 7 koltuklu: 5.402.100 TL

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Volkswagen Kasım 2026 fiyat listesi açıklandı! İşte Volkswagen Taigo, Passat, Golf, T-Cross güncel fiyatları

VOLKSWAGEN PASSAT KASIM 2026 FİYAT LİSTESİ

1.5 eTSI 150 PS Impression DSG: 4.010.100 TL

1.5 eTSI 150 PS Business DSG: 4.553.100 TL

1.5 eTSI 150 PS Elegance DSG: 5.053.100 TL

1.5 eTSI 150 PS R-Line DSG: 5.193.100 TL

2.0 TDI 193 PS Elegance 4MOTION DSG: 7.623.100 TL

2.0 TSI 265 PS R-Line 4MOTION DSG: 7.666.100 TL

2.0 TDI 193 PS R-Line 4MOTION DSG: 7.805.100 TL

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Volkswagen Kasım 2026 fiyat listesi açıklandı! İşte Volkswagen Taigo, Passat, Golf, T-Cross güncel fiyatları

VOLKSWAGEN ID.4 KASIM 2026 FİYAT LİSTESİ

ID.4 Pure versiyonu 3.126.250 TL

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