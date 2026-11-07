Volkswagen Kasım 2026 fiyat listesi açıklandı! İşte Volkswagen Taigo, Passat, Golf, T-Cross güncel fiyatları

Kasım 2026 dönemiyle otomotiv markaları yeni fiyat listelerini kamuoyu ile paylaşmaya başladı. Bunlardan biri de en çok merak edilenler arasına giren Volkswagen Kasım 2026 fiyat listesi oldu. Türkiye’deki zengin model yelpazesiyle büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan markanın en ucuz ve en pahalı modelleri de ortaya çıktı. Listenin en uygun fiyatlı seçeneği 2.292.100 TL ile Volkswagen Taigo (1.0 TSI 95 PS Life Manuel) olurken, en yüksek fiyat etiketine sahip zirve modeli ise 7.805.100 TL'lik satış fiyatıyla Volkswagen Passat (2.0 TDI 193 PS R-Line 4MOTION DSG) olarak öne çıktı. İşte detaylar…