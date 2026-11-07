TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Show TV
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 10:42
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 10:49

Aidat kabusuna lisans neşteri: Fahiş fiyatlar 2027’de son bulacak

Özellikle İstanbul’da barınma problemini çözmek isteyenlerin artık bir değil iki sorunu var. İlk problem yüksek kira fiyatları olarak yıllardır çözülmeye muhtaç bir durum iken, şimdilerde ise buna bir de yüksek aidat tutarları eklendi. Bazı bölgelerde bir dairenin aylık aidatı 30 bin liraya kadar ulaşırken, bu sorunun çözümü için çalışmalar hızlandı. 2027’de hayata geçmesi beklenen lisans sistemi düzeni büyük ölçüde değiştireceği tahmin ediliyor.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Aidat kabusuna lisans neşteri: Fahiş fiyatlar 2027’de son bulacak
KAYNAK:
Show TV
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 10:42
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 10:49

ödemeleri, fiyatları ile yarışır hale geldi. Bir semtte ev tutulan para ile başka bir semtte aidat ancak ödenebiliyor. Sadece kiracılar değil kendi konutunda oturan ev sahipleri de bu durumdan şikayetçi. Zira ev aldım kira derdi yok diyemiyorlar çünkü her ay bir kira kadar ödeme yapıyorlar. Ancak sevindirici haber şu ki yılında hayata geçirilmesi planlanan düzenleme ile aidat ödemeleri için bir lisans sistemi oluşturulacak.

HABERİN ÖZETİ

Aidat kabusuna lisans neşteri: Fahiş fiyatlar 2027’de son bulacak

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Kira fiyatlarıyla yarışır hale gelen yüksek aidat ödemelerine çözüm olarak 2027 yılında site yönetimleri için lisans sistemi getirilmesi planlanıyor.
Aidat ödemeleri personel, ortak alan su ve elektrik, bakım-onarım, yönetim ile temizlik ve sarf malzemesi gibi giderleri kapsıyor.
Kağıthane'de bir dairenin aylık kirası 25 bin TL iken, Etiler'de aidat tutarı 30 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.
2027 yılında hayata geçirilmesi planlanan düzenlemeyle site yönetimleri için lisans sistemi oluşturulacak ve lisansı olmayan yönetimler hizmet veremeyecek.
Lisans sistemini içeren düzenlemenin fahiş aidat dönemini sona erdirmesi bekleniyor.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Aidat kabusuna lisans neşteri: Fahiş fiyatlar 2027’de son bulacak

AİDAT ÖDEMESİNİN İÇİNDE FARKLI KALEMLER YER ALIYOR

Bir binanın aidat ödemesi kapsamında personel giderleri, ortak alan su ve elektrik giderleri, bakım, onarım ve işletme giderleri, hizmet alım ve yönetim giderleri ile temizlik ve sarf malzemeleri gibi hizmet ve harcamalar yer alıyor.

Aidat kabusuna lisans neşteri: Fahiş fiyatlar 2027’de son bulacak

30 BİN TL AİDAT İSTENİYOR

Ancak son zamanlarda ilanlarda yer alan aidat ödemelerinin bir konutun kirası kadar olduğu görülüyor. Bu kapsamda ’de bulunan dairenin aylık kirası 25 bin TL olarak belirtilirken, ’de bu tutar 30 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Aidat kabusuna lisans neşteri: Fahiş fiyatlar 2027’de son bulacak

ÇÖZÜM İÇİN 2027 İŞARET EDİLİYOR

İnsanların önünde dağ gibi büyüyen aidat probleminin ne zaman ve nasıl çözüleceğine dair meraklı bekleyiş devam ederken, uzmanlar 2027 yılını işaret ediyor. Bu kapsamda site yönetimleri lisans dönemine geçmeye başlarken, yapılan açıklamalarda lisansı olmayan herhangi bir yönetimin hizmet veremeyeceği belirtiliyor. Hayata geçirilecek düzenlemenin ise fahiş aidat döneminin sonunu getirmesi bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kasım 2026 kira zam oranı tavanı belli oldu! Ev sahibi ve kiracılar dikkat
Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor! Kira sözleşmesinin bitmesi tahliye için yeterli değil: İşte yasal haklar
ETİKETLER
#Etiler
#kira
#kağıthane
#aidat
#2027
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.