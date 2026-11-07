Aidat kabusuna lisans neşteri: Fahiş fiyatlar 2027’de son bulacak

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İstanbul
Aidat ödemeleri, kira fiyatları ile yarışır hale geldi. Bir semtte ev tutulan para ile başka bir semtte aidat ancak ödenebiliyor. Sadece kiracılar değil kendi konutunda oturan ev sahipleri de bu durumdan şikayetçi. Zira ev aldım kira derdi yok diyemiyorlar çünkü her ay bir kira kadar ödeme yapıyorlar. Ancak sevindirici haber şu ki 2027 yılında hayata geçirilmesi planlanan düzenleme ile aidat ödemeleri için bir lisans sistemi oluşturulacak.
Bir binanın aidat ödemesi kapsamında personel giderleri, ortak alan su ve elektrik giderleri, bakım, onarım ve işletme giderleri, hizmet alım ve yönetim giderleri ile temizlik ve sarf malzemeleri gibi hizmet ve harcamalar yer alıyor.
Ancak son zamanlarda ilanlarda yer alan aidat ödemelerinin bir konutun kirası kadar olduğu görülüyor. Bu kapsamda Kağıthane’de bulunan dairenin aylık kirası 25 bin TL olarak belirtilirken, Etiler’de bu tutar 30 bin TL’ye kadar çıkıyor.
İnsanların önünde dağ gibi büyüyen aidat probleminin ne zaman ve nasıl çözüleceğine dair meraklı bekleyiş devam ederken, uzmanlar 2027 yılını işaret ediyor. Bu kapsamda site yönetimleri lisans dönemine geçmeye başlarken, yapılan açıklamalarda lisansı olmayan herhangi bir yönetimin hizmet veremeyeceği belirtiliyor. Hayata geçirilecek düzenlemenin ise fahiş aidat döneminin sonunu getirmesi bekleniyor.