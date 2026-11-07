Aidat ödemeleri, kira fiyatları ile yarışır hale geldi. Bir semtte ev tutulan para ile başka bir semtte aidat ancak ödenebiliyor. Sadece kiracılar değil kendi konutunda oturan ev sahipleri de bu durumdan şikayetçi. Zira ev aldım kira derdi yok diyemiyorlar çünkü her ay bir kira kadar ödeme yapıyorlar. Ancak sevindirici haber şu ki 2027 yılında hayata geçirilmesi planlanan düzenleme ile aidat ödemeleri için bir lisans sistemi oluşturulacak.

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HABERİN ÖZETİ Aidat kabusuna lisans neşteri: Fahiş fiyatlar 2027’de son bulacak Kira fiyatlarıyla yarışır hale gelen yüksek aidat ödemelerine çözüm olarak 2027 yılında site yönetimleri için lisans sistemi getirilmesi planlanıyor. Aidat ödemeleri personel, ortak alan su ve elektrik, bakım-onarım, yönetim ile temizlik ve sarf malzemesi gibi giderleri kapsıyor. Kağıthane'de bir dairenin aylık kirası 25 bin TL iken, Etiler'de aidat tutarı 30 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. 2027 yılında hayata geçirilmesi planlanan düzenlemeyle site yönetimleri için lisans sistemi oluşturulacak ve lisansı olmayan yönetimler hizmet veremeyecek. Lisans sistemini içeren düzenlemenin fahiş aidat dönemini sona erdirmesi bekleniyor.

AİDAT ÖDEMESİNİN İÇİNDE FARKLI KALEMLER YER ALIYOR

Bir binanın aidat ödemesi kapsamında personel giderleri, ortak alan su ve elektrik giderleri, bakım, onarım ve işletme giderleri, hizmet alım ve yönetim giderleri ile temizlik ve sarf malzemeleri gibi hizmet ve harcamalar yer alıyor.

30 BİN TL AİDAT İSTENİYOR

Ancak son zamanlarda ilanlarda yer alan aidat ödemelerinin bir konutun kirası kadar olduğu görülüyor. Bu kapsamda Kağıthane’de bulunan dairenin aylık kirası 25 bin TL olarak belirtilirken, Etiler’de bu tutar 30 bin TL’ye kadar çıkıyor.

ÇÖZÜM İÇİN 2027 İŞARET EDİLİYOR

İnsanların önünde dağ gibi büyüyen aidat probleminin ne zaman ve nasıl çözüleceğine dair meraklı bekleyiş devam ederken, uzmanlar 2027 yılını işaret ediyor. Bu kapsamda site yönetimleri lisans dönemine geçmeye başlarken, yapılan açıklamalarda lisansı olmayan herhangi bir yönetimin hizmet veremeyeceği belirtiliyor. Hayata geçirilecek düzenlemenin ise fahiş aidat döneminin sonunu getirmesi bekleniyor.