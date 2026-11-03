Kasım 2026 kira zam oranı tavanı belli oldu! Ev sahibi ve kiracılar dikkat

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kasım 2026 kira artış oranı, tüm ev sahipleri ve kiracılar tarafından merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Kasım ayında kira sözleşmesini yenileyecek konut ve iş yeri kiracıları için uygulanabilecek yasal artış üst sınırı da belli oldu.
TÜİK tarafından açıklanan tüketici fiyat endeksi verilerine göre; Ekim ayında aylık enflasyon yüzde 2,58 son 12 aylık enflasyon ise yüzde 29,77 olarak gerçekleşti. Açıklanan veriler sonrası Kasım ayı için kira artış oranı tavanı da 31,23 olarak belirlendi.
Kira zammı TÜFE 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrasında o ay içerisindeki yapılabilecek en yüksek tavan kira zam oranı hesaplanıyor. Ekim ayı kira zam oranı yüzde 31,49 olarak kaydedilmişti.