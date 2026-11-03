TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 09:59
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 10:59

TÜİK açıkladı! İşte 2026 Ekim ayı enflasyon verileri

TÜİK, merakla beklenen ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ekim ayında aylık bazda yüzde 2,58 artarken, yıllık enflasyon yüzde 29,77 olarak gerçekleşti. İşte ekim ayı enflasyonunun tüm detayları ve öne çıkan kritik göstergeler...

Avatar
Editor
 Ümit Buget
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
TÜİK açıkladı! İşte 2026 Ekim ayı enflasyon verileri
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 09:59
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 10:59

(), merakla beklenen Ekim 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı. (TÜFE) Ekim ayında aylık bazda 2,58 yüzde artarken, yıllık enflasyon yüzde 29.77 seviyesinde gerçekleşti.

HABERİN ÖZETİ

TÜİK açıkladı! İşte 2026 Ekim ayı enflasyon verileri

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı.
Ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde artarken, yıllık enflasyon yüzde seviyesinde gerçekleşti.
AA Finans'ın beklenti anketine göre ekonomistlerin ekim ayı aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,20 oldu.
Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre yıllık enflasyonun ekimde yüzde 29,28'e gerilemesi bekleniyordu.
Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,64 olarak açıklanmıştı.
Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde yüzde 1,84 artmıştı.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

TÜİK EKİM 2026 VERİ DETAYLARI

  • Aylık TÜFE Artışı: Yüzde 2,58
  • Yıllık TÜFE Artışı: Yüzde 29,77
  • Yıl Başına Göre Değişim (Aralık 2025'e Göre): Yüzde 27,52
  • 12 Aylık Ortalamalara Göre Değişim: Yüzde 31,23
  • Çekirdek Enflasyon (B Göstergesi): Aylık yüzde 2,00 | Yıllık yüzde 28,46

HARCAMA GRUPLARINDAKİ DEĞİŞİMLER

  • Gıda ve Alkolsüz İçecekler: Aylık yüzde 3,50 | Yıllık yüzde 27,73 (Aylık genel enflasyona etkisi: 0,84 yüzde puan)
  • Ulaştırma: Aylık yüzde 2,02 | Yıllık yüzde 36,39 (Aylık genel enflasyona etkisi: 0,36 yüzde puan)
  • Konut, Su, Elektrik, Gaz: Aylık yüzde 2,84 | Yıllık yüzde 40,24 (Aylık genel enflasyona etkisi: 0,34 yüzde puan)

Endekste kapsanan 174 alt sınıftan 134'ünde artış, 29'unda düşüş gerçekleşti; 11 alt sınıfın endeksinde ise değişim yaşanmadı.

 

TÜİK açıkladı! İşte 2026 Ekim ayı enflasyon verileri

BEKLENTİ ANKETLERİ NE DİYORDU?

AA Finans'ın, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Kasım Salı günü açıklanan ekim enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı.

Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,20 oldu. Ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,25 ile yüzde 2,70 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,20) eylülde yüzde 29,73 olan yıllık enflasyonun ekimde yüzde 29,28'e gerilemesi bekleniyor.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,64 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde yüzde 1,84 artmıştı.

Yılın geri kalanında ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle şekillendi:

TÜİK açıkladı! İşte 2026 Ekim ayı enflasyon verileri

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
3 Kasım 2026 döviz kurları | Dolar kurunda tarihi zirve
3 Kasım 2026 hava durumu | İstanbul dahil birçok kente kuvvetli sağanak geliyor: 7 ile sarı kod verildi
Akaryakıta salı zammı! İşte pompaya yansıyan yeni rakamlar
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun tutuklandı
Kaşif Kozinoğlu’nun otopsi raporu çıktı! Saçta ve tırnakta ölümcül zehir: Dikkat çeken 'antimon' detayı
ETİKETLER
#TÜİK
#türkiye istatistik kurumu
#tüketici fiyat endeksi
#Aa Finans
#Ekim 2026
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.