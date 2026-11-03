TÜİK açıkladı! İşte 2026 Ekim ayı enflasyon verileri

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen Ekim 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ekim ayında aylık bazda 2,58 yüzde artarken, yıllık enflasyon yüzde 29.77 seviyesinde gerçekleşti.
Endekste kapsanan 174 alt sınıftan 134'ünde artış, 29'unda düşüş gerçekleşti; 11 alt sınıfın endeksinde ise değişim yaşanmadı.
AA Finans'ın, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Kasım Salı günü açıklanan ekim enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı.
Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,20 oldu. Ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,25 ile yüzde 2,70 arasında yer aldı.
Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,20) eylülde yüzde 29,73 olan yıllık enflasyonun ekimde yüzde 29,28'e gerilemesi bekleniyor.
Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,64 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde yüzde 1,84 artmıştı.
Yılın geri kalanında ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle şekillendi: