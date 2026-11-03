Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen Ekim 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ekim ayında aylık bazda 2,58 yüzde artarken, yıllık enflasyon yüzde 29.77 seviyesinde gerçekleşti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ TÜİK açıkladı! İşte 2026 Ekim ayı enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı. Ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde artarken, yıllık enflasyon yüzde seviyesinde gerçekleşti. AA Finans'ın beklenti anketine göre ekonomistlerin ekim ayı aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,20 oldu. Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre yıllık enflasyonun ekimde yüzde 29,28'e gerilemesi bekleniyordu. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,64 olarak açıklanmıştı. Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde yüzde 1,84 artmıştı.

TÜİK EKİM 2026 VERİ DETAYLARI

Aylık TÜFE Artışı: Yüzde 2,58

Yıllık TÜFE Artışı: Yüzde 29,77

Yıl Başına Göre Değişim (Aralık 2025'e Göre): Yüzde 27,52

12 Aylık Ortalamalara Göre Değişim: Yüzde 31,23

Çekirdek Enflasyon (B Göstergesi): Aylık yüzde 2,00 | Yıllık yüzde 28,46

HARCAMA GRUPLARINDAKİ DEĞİŞİMLER

Gıda ve Alkolsüz İçecekler: Aylık yüzde 3,50 | Yıllık yüzde 27,73 (Aylık genel enflasyona etkisi: 0,84 yüzde puan)

Ulaştırma: Aylık yüzde 2,02 | Yıllık yüzde 36,39 (Aylık genel enflasyona etkisi: 0,36 yüzde puan)

Konut, Su, Elektrik, Gaz: Aylık yüzde 2,84 | Yıllık yüzde 40,24 (Aylık genel enflasyona etkisi: 0,34 yüzde puan)

Endekste kapsanan 174 alt sınıftan 134'ünde artış, 29'unda düşüş gerçekleşti; 11 alt sınıfın endeksinde ise değişim yaşanmadı.

BEKLENTİ ANKETLERİ NE DİYORDU?

AA Finans'ın, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Kasım Salı günü açıklanan ekim enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı.

Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,20 oldu. Ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,25 ile yüzde 2,70 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,20) eylülde yüzde 29,73 olan yıllık enflasyonun ekimde yüzde 29,28'e gerilemesi bekleniyor.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,64 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde yüzde 1,84 artmıştı.

Yılın geri kalanında ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle şekillendi: