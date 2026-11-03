Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun tutuklandı

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İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması devam ediyor.
Soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvet" suçlarını işlediği iddiasıyla gözaltına alınan ve İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen eski Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun'un savcılıktaki ifadesi tamamlandı.
Şüpheli Ergun, "rüşvet almak" suçundan tutuklandı.