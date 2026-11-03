3 Kasım 2026 hava durumu | İstanbul dahil birçok kente kuvvetli sağanak geliyor: 7 ile sarı kod verildi

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İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3 Kasım Salı günü için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede; Marmara, Ege, Akdeniz (Adana ve Mersin hariç), İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu (Mardin hariç) ile Samsun, Gümüşhane, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerin kuvvetli sağanak yağış beklendiği bildirildi.
Yağışların, Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklenirken, 7 kent için sarı kodlu uyarı verildi. Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Manisa ve Muğla'da yaşayan vatandaşların olası sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiği bildirildi.
Sıcaklıkların ise batı bölgelerinden başlayarak hissedilir derecede azalacağı belirtildi.
|Bölge
|Şehir
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|MARMARA
|BURSA
|22°C
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|ÇANAKKALE
|19°C
|Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|İSTANBUL
|19°C
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|KIRKLARELİ
|16°C
|Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|EGE
|İZMİR
|19°C
|Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|MANİSA
|18°C
|Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|MUĞLA
|16°C
|Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|UŞAK
|17°C
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|AKDENİZ
|ADANA
|27°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|ANTALYA
|22°C
|Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|BURDUR
|18°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|HATAY
|24°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|İÇ ANADOLU
|ANKARA
|19°C
|Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
|ESKİŞEHİR
|20°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
|KONYA
|19°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|NEVŞEHİR
|18°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|BATI KARADENİZ
|BOLU
|19°C
|Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|DÜZCE
|22°C
|Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|KASTAMONU
|16°C
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|ZONGULDAK
|20°C
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|AMASYA
|22°C
|Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
|RİZE
|21°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|SAMSUN
|22°C
|Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
|TRABZON
|21°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|DOĞU ANADOLU
|ERZURUM
|13°C
|Çok bulutlu
|KARS
|14°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
|MALATYA
|18°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|VAN
|14°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|DİYARBAKIR
|20°C
|Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|MARDİN
|19°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|SİİRT
|20°C
|Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|ŞANLIURFA
|23°C
|Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA °C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 19°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 16°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege'de kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 19°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 18°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 16°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
UŞAK °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, (Mersin ve Adana hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 19°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
KONYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 22°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Samsun ve Gümüşhane çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
RİZE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısı ile Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 13°C
Çok bulutlu
KARS °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
MALATYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, (Mardin hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı