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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 07:44
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 07:53

3 Kasım 2026 hava durumu | İstanbul dahil birçok kente kuvvetli sağanak geliyor: 7 ile sarı kod verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı hava tahmin raporuna göre; bugün yurdun büyük bir bölümünde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Sıcaklıkların batıdan başlayarak hissedilir derecede azalacağı belirtilirken, 7 kent için sarı kodlu uyarı yapıldı. İşte 3 Kasım Salı güncel hava durumu...

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 07:44
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 07:53

3 Kasım Salı günü için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede; Marmara, Ege, Akdeniz (Adana ve Mersin hariç), İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu (Mardin hariç) ile Samsun, Gümüşhane, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerin kuvvetli sağanak yağış beklendiği bildirildi. 

3 Kasım 2026 hava durumu | İstanbul dahil birçok kente kuvvetli sağanak geliyor: 7 ile sarı kod verildi

7 KENTE SARI KOD VERİLDİ

Yağışların, Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli ve çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklenirken, 7 kent için sarı kodlu uyarı verildi. Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, , Manisa ve Muğla'da yaşayan vatandaşların olası sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiği bildirildi. 

3 Kasım 2026 hava durumu | İstanbul dahil birçok kente kuvvetli sağanak geliyor: 7 ile sarı kod verildi

Sıcaklıkların ise batı bölgelerinden başlayarak hissedilir derecede azalacağı belirtildi. 

3 Kasım 2026 hava durumu | İstanbul dahil birçok kente kuvvetli sağanak geliyor: 7 ile sarı kod verildi

3 KASIM SALI GÜNCEL HAVA DURUMU

BölgeŞehirSıcaklıkHava Durumu
MARMARABURSA22°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE19°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ16°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGEİZMİR19°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA18°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA16°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
UŞAK17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZADANA27°CParçalı ve çok bulutlu
ANTALYA22°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR18°CParçalı ve çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLUANKARA19°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR20°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
KONYA19°CParçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR18°CParçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZBOLU19°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE22°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK20°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZAMASYA22°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
RİZE21°CParçalı ve çok bulutlu
SAMSUN22°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON21°CParçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLUERZURUM13°CÇok bulutlu
KARS14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
MALATYA18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLUDİYARBAKIR20°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN19°CParçalı ve çok bulutlu
SİİRT20°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA23°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 19°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

°C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 16°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege'de kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 19°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 18°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 16°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

UŞAK °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, (Mersin ve Adana hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 22°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

°C, 19°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 22°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Samsun ve Gümüşhane çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

RİZE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısı ile Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 13°C
Çok bulutlu

KARS °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

MALATYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, (Mardin hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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#meteoroloji genel müdürlüğü
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