TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 00:41
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 00:41

Ailesi haber alamayınca ekiplere bildirdi: Kayıp şahsın cansız bedeni aracıyla birlikte Kızılırmak'tan çıkarıldı

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan 38 yaşındaki G.K.'nin otomobiliyle Yaşar Karayel Viyadüğü'nden Kızılırmak'a düştüğü tespit edildi. Ekiplerin yaklaşık 6 saat süren arama çalışmaları sonucu ırmağa gömülen otomobilden kayıp gencin cansız bedeni çıkarıldı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Ailesi haber alamayınca ekiplere bildirdi: Kayıp şahsın cansız bedeni aracıyla birlikte Kızılırmak'tan çıkarıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 00:41
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 00:41

38 yaşındaki G.K.’den bir süre haber alamayan ailesi akşam saatlerinde durumu yetkilere bildirdi. İhbarın ardından çalışmaya başlayan ekipler, G.K.’nin 38 AHM 887 plakalı otomobille Yaşar Karayel Viyadüğünden ’a düştüğünü tespit etti. Bunun üzerine bölgeye , JAK, UMKE, , dalgıç polisler, itfaiye ve Türkuaz Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. 

Ailesi haber alamayınca ekiplere bildirdi: Kayıp şahsın cansız bedeni aracıyla birlikte Kızılırmak'tan çıkarıldı

6 SAATLİK ARAMA-KURTARMA OPERASYONUNDA ACI MANZARA ORTAYA ÇIKTI

Ekipler tarafından yaklaşık 6 saat süren aramalar sonrasında otomobilin yeri tespit edilerek, Kızılırmak’tan çıkarıldı. Otomobilde yapılan kontrollerde, G.K.’nin cansız bedenine ulaşıldı. İncelemelerin ardından G.K.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı’na kaldırıldı.

Ailesi haber alamayınca ekiplere bildirdi: Kayıp şahsın cansız bedeni aracıyla birlikte Kızılırmak'tan çıkarıldı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ailesi haber alamayınca ekiplere bildirdi: Kayıp şahsın cansız bedeni aracıyla birlikte Kızılırmak'tan çıkarıldı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İş makinesi elektrik kablosuna değdi facia yaşandı: Hindistan'daki olayda çok sayıda ölü ve yaralı
Balıkesir'de feci kaza! Otomobil köprüden dereye uçtu: 1 ölü 2 yaralı
ETİKETLER
#jandarma
#afad
#kızılırmak
#Yaşar Karayel Viyadüğü
#G.k
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.