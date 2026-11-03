Ailesi haber alamayınca ekiplere bildirdi: Kayıp şahsın cansız bedeni aracıyla birlikte Kızılırmak'tan çıkarıldı

38 yaşındaki G.K.’den bir süre haber alamayan ailesi akşam saatlerinde durumu yetkilere bildirdi. İhbarın ardından çalışmaya başlayan ekipler, G.K.’nin 38 AHM 887 plakalı otomobille Yaşar Karayel Viyadüğünden Kızılırmak’a düştüğünü tespit etti. Bunun üzerine bölgeye jandarma, JAK, UMKE, AFAD, dalgıç polisler, itfaiye ve Türkuaz Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

6 SAATLİK ARAMA-KURTARMA OPERASYONUNDA ACI MANZARA ORTAYA ÇIKTI

Ekipler tarafından yaklaşık 6 saat süren aramalar sonrasında otomobilin yeri tespit edilerek, Kızılırmak’tan çıkarıldı. Otomobilde yapılan kontrollerde, G.K.’nin cansız bedenine ulaşıldı. İncelemelerin ardından G.K.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı’na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.