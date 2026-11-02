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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 14:41
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 14:41

İş makinesi elektrik kablosuna değdi facia yaşandı: Hindistan'daki olayda çok sayıda ölü ve yaralı

Hindistan'ın Rajasthan eyaletinde iş makinesi, elektrik kablosuna değince facia yaşandı, 8 işçi aynı anda hayatını kaybetti, 5 işçi ise yaralandı.

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Editor
 Berrak Arıcan Baş
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İş makinesi elektrik kablosuna değdi facia yaşandı: Hindistan'daki olayda çok sayıda ölü ve yaralı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 14:41
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 14:41

'ın Rajasthan eyaletinde bulunan Jhunjhunu bölgesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Press Trust of India (PTI) ajansının haberine göre bölge polisi, olayın yol çalışması sırasında yaşandığını açıkladı. 

İş makinesi elektrik kablosuna değdi facia yaşandı: Hindistan'daki olayda çok sayıda ölü ve yaralı

8 İŞÇİ ÖLDÜ, 5'İ YARALANDI

Yol çalışması esnasında kullanılan iş makinesinin elektrik kablosuna temas etmesi sonucu 8 işçinin elektriğe kapılarak hayatını kaybettiğini, 5 işçinin yaralandığını belirtti.

İş makinesi elektrik kablosuna değdi facia yaşandı: Hindistan'daki olayda çok sayıda ölü ve yaralı

Hindistan Başbakanı , sosyal medyadan yaptığı açıklamada olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

İş makinesi elektrik kablosuna değdi facia yaşandı: Hindistan'daki olayda çok sayıda ölü ve yaralı

Narendra Modi, kazadan etkilenenlere tazminat ödeneceğini duyurdu.

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ETİKETLER
#hindistan
#narendra modi
#Rajasthan
#Jhunjhunu
#Press Trust Of India
#Dünya
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