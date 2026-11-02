İş makinesi elektrik kablosuna değdi facia yaşandı: Hindistan'daki olayda çok sayıda ölü ve yaralı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Hindistan'ın Rajasthan eyaletinde bulunan Jhunjhunu bölgesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Press Trust of India (PTI) ajansının haberine göre bölge polisi, olayın yol çalışması sırasında yaşandığını açıkladı.
Yol çalışması esnasında kullanılan iş makinesinin elektrik kablosuna temas etmesi sonucu 8 işçinin elektriğe kapılarak hayatını kaybettiğini, 5 işçinin yaralandığını belirtti.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Narendra Modi, kazadan etkilenenlere tazminat ödeneceğini duyurdu.