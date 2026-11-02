Çocuklara karşı akılalmaz kötülük: Çikolata ve şekerlerin içinden iğne çıktı!

Kanada'da Cadılar Bayramı kutlamaları için evleri ziyaret ederek şeker ve çikolata toplayan çocuklara akılalmaz bir kötülük planı yapıldı. Toronto'nun Upper Beaches bölgesinde yaşayan 53 yaşındaki Barry Horn, çocuklarının 31 Ekim'de ev ev dolaşarak topladığı şekerlemeleri kontrol ederken çikolataların içine gizlenmiş iğneler fark etti.

ÇİKOLATA KIRILDI, İĞNE ORTAYA ÇIKTI

Horn ilk iğneyi çocuğunun şans eseri fark ettiğini, çikolatayı kırmasıyla ortaya çıktığını anlattı. İkinci iğne ise ailenin kızının dikkati sayesinde bulundu. Küçük kız, elindeki mıknatısın bir karamelli gofrete yapıştığını fark ederek durumu babasına bildirdi. Gofreti açan baba, ürünün içine gizlenmiş metal bir iğneyle karşılaştı.

MIKNATIS ÇİKOLATAYI ÇEKTİ

Horn, çocuklarının topladığı şekerleri, çikolataları tek tek incelemeye başladı ve 3 çikolatada daha iğne buldu. Baba, mıknatıs yardımıyla kontrol ettiği çikolatalardan birini kamera karşısında açarak içindeki iğneyi gösterdi.

İğnelerin ambalajın dışından fark edilmediğini belirten Horn, metal parçaların ürünlere kasıtlı olarak yerleştirilmiş olabileceğini savundu.

YA ÇOCUKLAR BU İĞNELERİ YUTSAYDI?

Horn, küçük yaştaki çocukların kontrol etmeden yiyebileceğine dikkat çekerek durumun ciddiyetini ortaya koydu. 3-4 yaşındaki bir çocuğun iğne bulunan çikolatayı ağzına atması durumunda yaşanabilecekleri düşünmenin bile korkutucu olduğunu ifade etti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Baba Horn, polise durumu bildirdi ve şüpheli şekerlemelerle karşılaşan vatandaşlardan polisle iletişime geçmeleri istendi. İğneli çikolataların ya da şekerlemelerin Toronto'daki hangi evden alındığı ise henüz bilinmiyor, soruşturma devam ediyor.