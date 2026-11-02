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Dünya
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Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 09:50
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 09:50

Çocuklara karşı akılalmaz kötülük: Çikolata ve şekerlerin içinden iğne çıktı!

Kanada'nın Toronto şehrinde akılalmaz kötülük gün yüzüne çıktı. Cadılar Bayramı için çocuklara verilen bazı çikolata ve şekerlemelerin içinden iğne çıktı. Bu olaya şahit olan baba, polise haber verdi, soruşturma başlatıldı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Çocuklara karşı akılalmaz kötülük: Çikolata ve şekerlerin içinden iğne çıktı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 09:50
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 09:50

Kanada'da kutlamaları için evleri ziyaret ederek şeker ve çikolata toplayan çocuklara akılalmaz bir kötülük planı yapıldı. Toronto'nun Upper Beaches bölgesinde yaşayan 53 yaşındaki Barry Horn, çocuklarının 31 Ekim'de ev ev dolaşarak topladığı şekerlemeleri kontrol ederken çikolataların içine gizlenmiş iğneler fark etti.

Çocuklara karşı akılalmaz kötülük: Çikolata ve şekerlerin içinden iğne çıktı!

ÇİKOLATA KIRILDI, İĞNE ORTAYA ÇIKTI

Horn ilk iğneyi çocuğunun şans eseri fark ettiğini, çikolatayı kırmasıyla ortaya çıktığını anlattı. İkinci iğne ise ailenin kızının dikkati sayesinde bulundu. Küçük kız, elindeki mıknatısın bir karamelli gofrete yapıştığını fark ederek durumu babasına bildirdi. Gofreti açan baba, ürünün içine gizlenmiş metal bir iğneyle karşılaştı.

MIKNATIS ÇİKOLATAYI ÇEKTİ

Horn, çocuklarının topladığı şekerleri, çikolataları tek tek incelemeye başladı ve 3 çikolatada daha iğne buldu. Baba, mıknatıs yardımıyla kontrol ettiği çikolatalardan birini kamera karşısında açarak içindeki iğneyi gösterdi.

İğnelerin ambalajın dışından fark edilmediğini belirten Horn, metal parçaların ürünlere kasıtlı olarak yerleştirilmiş olabileceğini savundu.

Çocuklara karşı akılalmaz kötülük: Çikolata ve şekerlerin içinden iğne çıktı!

YA ÇOCUKLAR BU İĞNELERİ YUTSAYDI?

Horn, küçük yaştaki çocukların kontrol etmeden yiyebileceğine dikkat çekerek durumun ciddiyetini ortaya koydu. 3-4 yaşındaki bir çocuğun iğne bulunan çikolatayı ağzına atması durumunda yaşanabilecekleri düşünmenin bile korkutucu olduğunu ifade etti.

Çocuklara karşı akılalmaz kötülük: Çikolata ve şekerlerin içinden iğne çıktı!

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Baba Horn, polise durumu bildirdi ve şüpheli şekerlemelerle karşılaşan vatandaşlardan polisle iletişime geçmeleri istendi. İğneli çikolataların ya da şekerlemelerin Toronto'daki hangi evden alındığı ise henüz bilinmiyor, soruşturma devam ediyor. 

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ETİKETLER
#polis
#Toronto
#cadılar bayramı
#Barry Horn
#Upper Beaches
#Dünya
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