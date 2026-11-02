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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 09:28

Altın avı etkinliğinin ardından Finlandiya'dan ekmek elden su gölden tatil! İşte katılım şartları

Finlandiya ilginç bir turizm kampanyasıyla dikkat çekti. Dünyanın dört bir yanından seçilecek 16 bekar insan, sosyal medya üzerinden bir soru cevaplamayla ülkede 4 günlük bir tatil kazanacak. Son başvuru günü ise 10 Kasım.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Altın avı etkinliğinin ardından Finlandiya'dan ekmek elden su gölden tatil! İşte katılım şartları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 09:28

Finlandiya'nın tanıtım kurumu Visit Finland ilginç bir kampanyaya imza attı. Dünyanın dört bir yanından seçilecek 16 bekar şubat ayında ülkede 4 gün ekmek elden su gölden bir tatil yapabilecek. Seçilen 16 kişinin tüm masrafları karşılanacak, Fin mutfağı tanıtılacak ve yeni insanlarla tanışmaları için bir imkan olacak. 

Altın avı etkinliğinin ardından Finlandiya'dan ekmek elden su gölden tatil! İşte katılım şartları

YEMEKLER ÜNLÜ ŞEFLERDEN

Yemek ve kültür tanıtımlarının yanı sıra açık hava aktiviteleri ve Fin kültürünün önemli parçalarından sauna deneyimi de programda var. Katılımcılar için özel akşam yemekleri yapılacak. Her şehirde sekiz yabancı katılımcı, iki Finli bekarla aynı sofrada buluşacak.

'deki menüyü Café Savoy'un baş şefi Adele Kinnunen hazırlayacak. Tampere'deki akşam yemeğinin menüsünden ise restoran sahibi ve şef Henry Tikkanen sorumlu olacak. Böylece konuklar, Finlandiya mutfağının farklı lezzetlerini özel bir tadım menüsüyle deneyimleme fırsatı bulacak.

Altın avı etkinliğinin ardından Finlandiya'dan ekmek elden su gölden tatil! İşte katılım şartları

MASRAFLAR FİNLANDİYA'DAN

'Finnish Dinner Date' adı verilen program, 9-19 Şubat 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Organizasyon kapsamında sekiz kişi başkent Helsinki'ye, diğer sekiz kişi ise Finlandiya'nın göller bölgesinde bulunan Tampere'ye götürülecek.

Programa seçilen 16 kişinin gidiş-dönüş ulaşım, konaklama, yemek ve etkinlik giderleri Visit Finland tarafından karşılanacak. Katılımcılar tek kişilik odalarda konaklayacak.

Altın avı etkinliğinin ardından Finlandiya'dan ekmek elden su gölden tatil! İşte katılım şartları

KATILIM ŞARTLARI

Katılımcıların 18 yaşını doldurmuş olması ve bekar olması gerekiyor. Dünyanın dört bir yanından başvuru yapılabilecek. 

Başvuru için adayların İngilizce kısa bir video hazırlaması gerekiyor. Videoda, “Bir akşam yemeği randevusunda masaya ne koyardınız ve neden?” sorusunun cevaplaması isteniyor. Hazırlanan video, #FinnishDinnerDate etiketiyle ve Visit Finland'ın ilgili hesabı etiketlenerek Instagram, TikTok veya YouTube üzerinden paylaşılmalı.

Altın avı etkinliğinin ardından Finlandiya'dan ekmek elden su gölden tatil! İşte katılım şartları

SON GÜN 10 KASIM, AÇIKLANACAĞI TARİH DE BELLİ

Video paylaşımının ardından resmi başvuru formunun doldurulması ve video bağlantısının forma eklenmesi gerekiyor. Başvurular 10 Kasım 2026'da sona erecek. Seçilen 16 kişinin ise 1 Aralık'ta açıklanması planlanıyor.

Bu organizasyon 'kör randevu' konseptiyle tanıtılsa da doğrudan bir eşleştirme ya da çöpçatanlık hizmeti değil. Katılımcılar grup halinde düzenlenecek yemeklerde bir araya gelecek. Programın amacı ise Finlandiya'nın mutfak kültürünü tanıtmak ve farklı ülkelerden insanların yeni deneyimler yaşamasını sağlamak. 

ALTIN AVI ETKİNLİĞİ

Öte yandan Finlandiya'nın bu tarz tanıtım programları ilk değil. Daha önce de ülkedeki kayak merkezinde 20 bin euroluk altın avı başlatmıştı. Altın bulanın oluyordu ve dünyanın her noktasındaki insanlar bu etkinliğe katılım sağlayabiliyordu. 

Altın avı etkinliğinin ardından Finlandiya'dan ekmek elden su gölden tatil! İşte katılım şartları
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ETİKETLER
#helsinki
#Visit Finland
#Tampere
#Adele Kinnunen
#Henry Tikkanen
#Dünya
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