Bir dala çarptı gözünde tohum filizlendi! Doktorlar da şaştı kaldı

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Rusya'nın Yakutistan bölgesinde yaşayan 42 yaşındaki Maxim Sleptsov, Abyysky bölgesinde bir arkadaşını ziyarete gitti. Burada arkadaşıyla beraber balık tutmak ve meyve toplamak gibi etkinlikler yaptı. Bu sırada ise bir dal gözüne çarptı. Ardından gözü sürekli kaşınmaya ve acımaya başladı.
The Sun'ın haberine göre, Maxim'in gözü morarmış ya da çizilmiş gibiyle sürekli sulanıyordu ve kızarıktı. Maxim gözünü yıkadıktan sonra küçük bir ağaç kabuğu parçasına denk geldi ve onu gözünden çıkardı. Bunun ardından ise rahatlayacağını düşündü fakat beklediği gibi olmadı.
Maxim fark etmese de gözünde küçük bir tohum vardı. Bu yüzden şiddetli baş ağrıları yaşıyordu fakat bunun migren olduğunu düşünüyordu. Sabahları korkunç bir baş ağrısıyla uyandığını söyleyen Maxim, en yakın göz hastanesinin ise yüzlerce kilometre uzakta olduğunu ifade etti.
Artık görme yeteneği de bozulmaya başladı ve çift görmeler yaşıyordu. Bölge başkenti Yakutsk'a döndüğünde acil göz muayenesi merkezine koştu.
Doktor gözünde bir tohum olduğunu ve gözün beyaz kısmını kaplayan hassas zar olan konjonktivaya nüfuz eden minik bir kök geliştirdiğini söyledi. Başhekim Ivan Lutskan şunları söyledi:
"En şaşırtıcı olanı ise, tümörün filizlenmiş olması ve kökünün konjonktiva dokusuna kadar nüfuz etmiş olmasıydı."
Göz doktoru Elizaveta Karpova, lokal anestezi altında bir enjeksiyon iğnesi kullanarak minik filizlenmiş tohumu çıkardı ve şöyle dedi:
"Mesleğimde daha önce hiç böyle bir vakaya rastlamamıştım. Tohumun kökü yaklaşık 3 mm uzunluğa ulaşmıştı.''
Baş ağrıları geçen Maxim, "Zaten kök salmaya başlamış bir tohumu söktüler. Başka hiçbir şeyin önemi kalmadığı için çok rahatlamıştım." dedi.