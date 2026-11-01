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Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 16:59
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 16:59

Bir dala çarptı gözünde tohum filizlendi! Doktorlar da şaştı kaldı

Rusya'nın Yakutistan bölgesinde yaşayan Maxim Sleptsov baş ağrıları ve çift görme şikayetleriyle doktora gitti. 42 yaşındaki adam, gözünde bir bitkinin büyüdüğünü öğrenince neye uğradığını şaşırdı.

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Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Bir dala çarptı gözünde tohum filizlendi! Doktorlar da şaştı kaldı
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 16:59
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 16:59

Rusya'nın Yakutistan bölgesinde yaşayan 42 yaşındaki Maxim Sleptsov, Abyysky bölgesinde bir arkadaşını ziyarete gitti. Burada arkadaşıyla beraber balık tutmak ve meyve toplamak gibi etkinlikler yaptı. Bu sırada ise bir dal gözüne çarptı. Ardından gözü sürekli kaşınmaya ve acımaya başladı. 

GÖZÜNDEN KÜÇÜK AĞAÇ KABUĞU ÇIKTI

The Sun'ın haberine göre, Maxim'in gözü morarmış ya da çizilmiş gibiyle sürekli sulanıyordu ve kızarıktı. Maxim gözünü yıkadıktan sonra küçük bir ağaç kabuğu parçasına denk geldi ve onu gözünden çıkardı. Bunun ardından ise rahatlayacağını düşündü fakat beklediği gibi olmadı.

AĞRILARINI MİGREN YÜZÜNDEN ZANNETTİ

Maxim fark etmese de gözünde küçük bir tohum vardı. Bu yüzden şiddetli baş ağrıları yaşıyordu fakat bunun migren olduğunu düşünüyordu. Sabahları korkunç bir baş ağrısıyla uyandığını söyleyen Maxim, en yakın göz hastanesinin ise yüzlerce kilometre uzakta olduğunu ifade etti.

Bir dala çarptı gözünde tohum filizlendi! Doktorlar da şaştı kaldı

ÇİFT GÖRMEYE BAŞLADI

Artık görme yeteneği de bozulmaya başladı ve çift görmeler yaşıyordu. Bölge başkenti Yakutsk'a döndüğünde acil göz muayenesi merkezine koştu.

GÖZÜNDE TOHUM FİLİZLENDİ

Doktor gözünde bir tohum olduğunu ve gözün beyaz kısmını kaplayan hassas zar olan konjonktivaya nüfuz eden minik bir kök geliştirdiğini söyledi. Başhekim Ivan Lutskan şunları söyledi: 

"En şaşırtıcı olanı ise, tümörün filizlenmiş olması ve kökünün konjonktiva dokusuna kadar nüfuz etmiş olmasıydı."

Bir dala çarptı gözünde tohum filizlendi! Doktorlar da şaştı kaldı

''HİÇ BÖYLE BİR VAKAYA RASTLAMADIM''

Göz doktoru Elizaveta Karpova, lokal anestezi altında bir enjeksiyon iğnesi kullanarak minik filizlenmiş tohumu çıkardı ve şöyle dedi: 

"Mesleğimde daha önce hiç böyle bir vakaya rastlamamıştım. Tohumun kökü yaklaşık 3 mm uzunluğa ulaşmıştı.''

Bir dala çarptı gözünde tohum filizlendi! Doktorlar da şaştı kaldı

Baş ağrıları geçen Maxim, "Zaten kök salmaya başlamış bir tohumu söktüler. Başka hiçbir şeyin önemi kalmadığı için çok rahatlamıştım." dedi. 

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ETİKETLER
#Maxim Sleptsov
#Yakutistan
#Abyysky Bölgesi
#Ivan Lutskan
#Elizaveta Karpova
#Dünya
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