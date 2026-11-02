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Dünya
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Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 10:49
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 10:49

Bir hata yaptı tüm transit vize kapıları kapandı! Cook Adaları'nda 3 senedir mahsur kaldı

Sri Lankalı Ruchira Ranasinghe, transit vize alamadığı için ülkesine dönemiyor. Bu yüzden 3 senedir Pasifik Okyanusu'ndaki Cook Adaları'nda yaşıyor. Oğlunun düğününe katılmak isteyen Ruchira artık ülkesine dönmek istiyor.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Bir hata yaptı tüm transit vize kapıları kapandı! Cook Adaları'nda 3 senedir mahsur kaldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 10:49
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 10:49

doğumlu 50 yaşındaki Ruchira Ranasinghe, 2022 yılının Aralık ayında iki aylık ziyaretçi vizesiyle 'ya gitti. Burada sığınma başvurusunda bulundu. Bu esnada ise çalışma izni aldı ve bir restoranda işe başladı. 

YENİ ZELANDA'DAN AYRILMASI BÜYÜK HATASI OLDU

Restoran sahibi kendisine çalışma vizesi konusunda sponsor olmayı kabul etti. Fakat Ruchira'nın başvurusu reddedildi. Bir göçmenlik danışmanının tavsiyesiyle Yeni Zelanda'dan ayrıldı ve bir başka ülkeden başvuru yaptı. 

Bir hata yaptı tüm transit vize kapıları kapandı! Cook Adaları'nda 3 senedir mahsur kaldı

TRANSİT VİZE TALEBİ REDDEDİLDİ

2023 yılının Kasım ayında Cook Adaları'na gitti. Burada çalışma vizesi reddedildi. Bu yüzden Sri Lanka'ya dönmek istedi. Fakat Yeni Zelanda transit vize vermedi. Sebep olarak ise Yeni Zelanda'dan ayrılması, sığınma başvurusuyla bağlantılı vizesinin koşullarını ihlal etmesiydi. Yeni Zelanda'ya 3 kez transit vize başvurusunda bulunan Ruchira'nın tüm talepleri reddedildi. 

Yeni Zelanda'dan umudunu kesince üzerinden dönüş yapmayı denedi. Fakat bu ülke de 4 kez transit vize vermeyi reddetti. 

Bir hata yaptı tüm transit vize kapıları kapandı! Cook Adaları'nda 3 senedir mahsur kaldı

AVUSTRALYA'DAN DA ONAY ÇIKMADI

Yeni Zelanda Göçmenlik Dairesi, başvuruların reddedilme gerekçesi olarak kadının ülkeyi yalnızca transit geçiş amacıyla kullanacağına ikna olunamamasını gösterdi. Avustralya makamları ise bireysel dosyaya ilişkin ayrıntılı açıklama yapmadı.

Sri Lanka'ya gidebilmek için Tahiti ve Hawaii üzerinden farklı güzergahlar araştıran Ruchira'nın bu rotalarda da yüzü gülmedi. Çünkü vize işlemlerinin tamamlanabilmesi için biyometrik verilerinin Yeni Zelanda'dan alınması gerekiyordu.

Bir hata yaptı tüm transit vize kapıları kapandı! Cook Adaları'nda 3 senedir mahsur kaldı

BBC'nin haberine göre, Ruchira'ya Cook Adaları'nda kaldığı süre boyunca bir otelin kendisine ücretsiz konaklama imkanı sağladı, bölge sakinleri ise yiyecek ve giysi desteğinde bulundu.

OĞLUNUN DÜĞÜNÜNE KATILAMAMA İHTİMALİ VAR

Yaklaşık 3 senedir Sri Lanka'ya dönemeyen Ruchira şimdilerde ise oğlunun düğününe katılamama ihtimali nedeniyle büyük bir endişe yaşıyor. Sri Lanka Dışişleri Bakanlığı ise kadının ülkesine dönüşünü kolaylaştırmak için gerekli adımların atıldığını, Wellington'daki Sri Lanka Yüksek Komisyonu yetkililerinin Yeni Zelanda makamlarıyla temas halinde olduğunu bildirdi.

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ETİKETLER
#Avustralya
#Yeni Zelanda
#sri lanka
#Cook Adaları
#Ruchira Ranasinghe
#Dünya
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