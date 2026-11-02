Balıkesir'de feci kaza! Otomobil köprüden dereye uçtu: 1 ölü 2 yaralı

Balikesir-Bigadiç yolu Büyükbostancı köprüsü üzerinde meydana gelen olayda, 24 yaşındaki S.U. idaresindeki araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak köprü korkuluk demirlerini kırıp dereye uçtu.

ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vinç ile kaza mahalline giren ekipler araçtan sürücü S.U.'yu ölü olarak, F.B.B. (20) ve E.K. (21) isimli yaralıları araç üzerinden yaralı halde çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.