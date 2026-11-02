Borsa haftaya başladı! İşte günün ilk rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 yükselişle 10.765,09 puandan başladı.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,64 değer kaybederek 10.759,56 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 5,52 puan ve yüzde 0,65 artışla 10.765,09 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,51 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,17 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,73 ile turizm, en çok gerileyen yüzde 4,38 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD'deki ara seçimler başta olmak üzere siyasi, jeopolitik ve ekonomik gelişmelerin yoğunlaşacağı haftaya temkinli iyimserlikle başladı.

PİYASANIN ODAĞINDA NE ALIYOR?

ABD'de devam eden Kongre ara seçimleri, varlık fiyatlamalarında siyasi gelişmelerin etkisini öne çıkarırken, Başkan Donald Trump yönetiminin Kongre'deki çoğunluğunu koruyup koruyamayacağı piyasaların odağında yer alıyor.

Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığına Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı, Başkan Vekilliğine Ersin Başar Ekmekci ve üyeliğine Yasemin Girici atandı.

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 puanın direnç, 10.600 ve 10.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.