Araç alacaklara SUV fırsatı: En uygun fiyatlı dünyaca ünlü modeller belli oldu

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İstanbul
Dünyaca ünlü markalar uygun fiyatlı SUV otomobiller üretmeye devam ediyor. Yapılan yeni araştırmalarda yeni yıla girmeden önce en uygun fiyatlı SUV otomobiller listelendi.
Otomobil piyasasında artık bakım-onarım, yakıt ve sigorta-kasko gibi masraflar da hesaba katılıyor. Otomobil alacaklar bu masrafların yanında konfor ve teknolojik açıdan araçları değerlendiriyor. Yapılan yeni araştırmalarda 2027’ye girmeden önce pratik, kullanımı kolay, uygun fiyatlı SUV araçlar listelendi. JD Power'a göre markalar uygun fiyatlı SUV üretmeye devam ediyor ve yeni otomobillerin birçoğu kompakt crossover ve SUV'lardan oluşuyor. İşte uygun fiyatlı SUV listesi…
2027 Honda HR-V
Honda HR-V, uzun yıllardır Honda'nın en küçük ve en uygun fiyatlı SUV'u olma özelliğini koruyor. Kompakt crossover segmentinde rekabet eden bu araçtan daha küçük bir model bulmak gerçekten zor. Ancak boyutuna rağmen Honda, genellikle daha üst donanım seviyelerinde bulunan güvenlik ve standart özelliklerle donatmayı başarıyor; 2026 model yılı için yapılan yenileme de tam olarak bunu yaparak, temel donanım seviyesine 9 inçlik bir dokunmatik ekran gibi özellikler ekledi. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto gibi özellikler de eklendi.
2023 modelinden bu yana değişmeyen bir unsur ise motor. Civic ile aynı platformu kullanan HR-V, 158 beygir gücü ve 138 lb-ft tork üreten 2.0 litrelik sıralı dört silindirli bir motorla geliyor; bu da şehir içi sürüş için yeterli. Birçok kompakt crossover gibi, HR-V de standart olarak önden çekişli ve 26.600 dolardan başlayan fiyatlarla sunuluyor.
2026 Mitsubishi Eclipse Cross
Mitsubishi, Honda gibi markalara kıyasla çok daha sınırlı bir ürün yelpazesine sahip, ancak sunduğu modellerle genel olarak rekabetçi kalmayı başarıyor.
Performans açısından, 2026 Eclipse Cross, rakiplerinin çoğu gibi, bu konuya öncelik vermiyor. Serinin tamamında kullanılan turboşarjlı 1,5 litrelik dört silindirli motor, 152 beygir gücü ve 184 lb-ft tork üretiyor. Hiç de fazla değil, ancak yine de crossover'ın tasarlandığı işi yapmaya yetiyor. Temel donanım için 27.795 dolarlık fiyatıyla, HR-V'ye kıyasla biraz daha pahalı.
2027 Hyundai Kona
2027 Kona'nın temel modelleri, 147 beygir gücü ve 132 lb-ft tork üreten 2.0 litrelik dört silindirli bir motorla geliyor; bu rakamlar, bazı güncellemelerle birlikte yıllardır aynı kaldı. Bu, motorun ne kadar tasarruflu olduğunu gösteriyor; önden çekişli versiyonda 31 MPG yakıt tüketimi sağlıyor. En uygun fiyatlı temel donanımda sunulan dört tekerlekten çekiş sistemi eklendiğinde ise bu değer 27 MPG'ye düşüyor. 25.500 dolardan başlayan fiyatlarla, dört tekerlekten çekişli konfigürasyon için 1.500 dolar daha fazla ödemeniz gerekiyor, ayrıca standart 1.650 dolarlık teslimat ücreti de ekleniyor.
2026 Subaru Crosstrek
Ralli sporuna derinden bağlı olan Japon marka, Audi gibi isimlerle birlikte seri üretim otomobillerde bu sistemi kullanan öncülerden biriydi. Ancak Subaru Leone, 1972'de gücü dört tekerleğe birden aktaran bir modeldi ve daha sonra Legacy Turbo gibi performans odaklı otomobillerde de kullanıldı.
Crosstrek, markanın tüm benzinli SUV'ları gibi, standart olarak simetrik dört tekerlekten çekiş sistemiyle geliyor. Gücü sürekli olarak dört tekerleğe birden ileten bu sistem, Crosstrek'e rakiplerinin çoğuna kıyasla daha gevşek ve engebeli arazilerde avantaj sağlıyor. Ayrıca asfalt üzerindeki değişken koşullarda da yardımcı olması bekleniyor. 180 beygir gücü ve 178 lb-ft tork üreten 2.5 litrelik dört silindirli Boxer motorla çalışan araç, benzer fiyat aralığındaki birçok SUV'dan daha yüksek bir performans sunuyor. 2026 model temel Crosstrek'in fiyatı en az 26.995 dolar olacak.
2026 Toyota Corolla Cross
Hibrit versiyonu standart olarak 30.000 doların altında kalmayı başarırken, standart benzinli versiyon, olağan avantajların yanı sıra dört tekerlekten çekişe sahip olmanın en ucuz yolu olmaya devam ediyor. L donanım paketinin önden çekişli versiyonu sadece 25.335 dolardan (1.595 dolarlık teslimat ücretiyle birlikte) satılıyor ve sedan modelinden sadece 2.000 dolardan biraz daha pahalı. Dört tekerlekten çekiş eklemek ise segmentteki diğer modellere göre biraz daha ucuz, 1.300 dolar daha fazla maliyetle, piyasadaki en uygun fiyatlı dört tekerlekten çekişli SUV'lardan biri olarak öne çıkıyor.
2027 Mitsubishi Outlander Sport
Outlander Sport şu anda üreticinin en uygun fiyatlı SUV'si olup 23.995 dolardan başlıyor. Ayrıca Outlander Sport'ta standart olarak dört tekerlekten çekiş sistemi bulunmuyor, ancak düşük fiyatı sayesinde sonradan eklenen dört tekerlekten çekiş sistemi uygun fiyatlı kalıyor.
Temel S donanımında bu seçenek hiç yok, ancak dört tekerleğe de güç veren ES donanım paketi sadece 26.895 dolardan başlıyor. Güç aktarma organlarının yanı sıra, şerit değiştirme uyarısı ve önden çarpışma önleme teknolojisi gibi birkaç özellik daha ES donanım paketine eklenerek fiyat-performans oranı daha da artırılıyor. Bununla birlikte, listedeki en düşük güç çıkışlarından birine sahip; 2.0 litrelik dört silindirli motor 148 beygir gücü ve 145 lb-ft tork üretiyor.
2026 Mazda CX-30
2019 yılında tanıtılan CX-30, bu yazının yazıldığı sırada hala ilk neslinde. Bu listedeki diğer SUV'ler, CX-30'un piyasaya sürülmesinden çok daha yakın bir zamanda güncellendi, ancak Mazda, yıllar içinde çeşitli küçük güncellemelerle en küçük SUV'sini güncel tutma konusunda sağlam bir iş çıkardı. Bununla birlikte, yapılan en büyük ve en memnuniyet verici güncelleme, 2022'de tüm modellerde dört tekerlekten çekişin standart hale getirilmesiyle geldi. Bu durum, 186 beygir gücü ve aynı miktarda tork üreten turboşarjlı 2,5 litrelik dört silindirli motorla eşleştirilen 2026 modeli için de geçerli. Temel donanım için 26.375 dolarlık başlangıç fiyatı ve üzerine 1.595 dolarlık teslimat ücretiyle geldi.