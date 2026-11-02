Araç alacaklara SUV fırsatı: En uygun fiyatlı dünyaca ünlü modeller belli oldu

2026 Mazda CX-30

2019 yılında tanıtılan CX-30, bu yazının yazıldığı sırada hala ilk neslinde. Bu listedeki diğer SUV'ler, CX-30'un piyasaya sürülmesinden çok daha yakın bir zamanda güncellendi, ancak Mazda, yıllar içinde çeşitli küçük güncellemelerle en küçük SUV'sini güncel tutma konusunda sağlam bir iş çıkardı. Bununla birlikte, yapılan en büyük ve en memnuniyet verici güncelleme, 2022'de tüm modellerde dört tekerlekten çekişin standart hale getirilmesiyle geldi. Bu durum, 186 beygir gücü ve aynı miktarda tork üreten turboşarjlı 2,5 litrelik dört silindirli motorla eşleştirilen 2026 modeli için de geçerli. Temel donanım için 26.375 dolarlık başlangıç fiyatı ve üzerine 1.595 dolarlık teslimat ücretiyle geldi.