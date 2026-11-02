Jeopolitik riskler, faiz kararları ve fon tasfiye süreçlerinin gölgesinde geçen ekim ayında en yüksek getiriyi TL mevduat sağladı. Küresel ve yerel piyasalardaki sert dalgalanmaların ardından yatırım araçlarının aylık karne detayları netleşti. Brent petrolün 117 dolara kadar yükseldiği, altının sert düştüğü ve BİST 100 endeksinin gerilediği ekim ayında; TL mevduat/kâr payı %2,6 net ortalama getiri ile ayın en çok kazandıran yatırım aracı olarak öne çıktı.

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HABERİN ÖZETİ Ekim ayının sürpriz getiri şampiyonu Ekim ayında TL mevduat, jeopolitik riskler, faiz kararları ve fon tasfiye süreçlerinin gölgesinde %2,6 net ortalama getiri ile en yüksek kazandıran yatırım aracı oldu. TL Mevduat / Kâr Payı, %2,60 ile en yüksek aylık net ortalama getiriyi sağladı. Brent petrol 117 dolara kadar yükselirken, gram altın %5,00 düşüş gösterdi. BİST 100 endeksi %9,94 geriledi. TCMB, 5 ay aradan sonra politika faizini 100 baz puan indirerek %36'ya çekti. Para piyasası fonlarına yönelik 1 milyon TL üst sınır getirilen fon tasfiye süreci kapsamında 97,3 milyar TL ödeme yapıldı.

YATIRIM ARAÇLARININ EKİM 2026 PERFORMANS KARNESİ

Ekim ayı boyunca temel finansal enstrümanların sergilediği performans ve aylık değişim oranları:

TL Mevduat / Kâr Payı: %2,60 (Aylık net ortalama getiri şampiyonu)

Dolar / TL: 49,94 TL (%1,89 artış)

Euro / TL: 55,75 TL (%0,29 artış)

Gram Altın: 6.220 TL (%-5,00 düşüş)

BİST 100 Endeksi: 10.759 puan (%-9,94 düşüş)

KÜRESEL PİYASALARDA PETROL VE ALTIN AYRIŞMASI

Uluslararası emtia ve finans piyasalarını ekim ayında etkileyen temel dinamikler:

Brent Petrol: Orta Doğu'daki arz endişeleriyle ay sonunda 117 dolar sınırına kadar tırmandı.

Ons Altın: ABD'deki güçlü büyüme verileri ve enflasyon endişeleriyle gerileyerek 30 Ekim itibarıyla 3.900 doların altına indi (aylık kayıp %6,87) .

FED Faiz Kararı: ABD Merkez Bankası 28 Ekim toplantısında politika faizini %3,75 - %4,00 aralığında sabit tuttu.

İÇ PİYASADA FAİZ İNDİRİMİ VE FON TASFİYE DÜZENLEMESİ

Yurt içi ekonomide ekim ayına damga vuran yasal ve finansal gelişmeler: