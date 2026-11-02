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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 09:13
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 09:57

Ekim ayının sürpriz getiri şampiyonu

Jeopolitik riskler, küresel faiz belirsizlikleri ve yurt içindeki fon tasfiye süreçlerinin gölgesinde tamamlanan ekim ayında en yüksek getiriyi TL mevduat sağlandı. Brent petrolün 117 dolara tırmandığı, altının değer kaybettiği ve BİST 100 endeksinin gerilediği ekim ayında; TL mevduat/kâr payı %2,6 net ortalama getiri ile ayın en çok kazandıran finansal aracı olarak öne çıktı.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Ekim ayının sürpriz getiri şampiyonu
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 09:13
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 09:57

Jeopolitik riskler, faiz kararları ve fon tasfiye süreçlerinin gölgesinde geçen ekim ayında en yüksek getiriyi TL mevduat sağladı. Küresel ve yerel piyasalardaki sert dalgalanmaların ardından yatırım araçlarının aylık karne detayları netleşti. Brent petrolün 117 dolara kadar yükseldiği, altının sert düştüğü ve BİST 100 endeksinin gerilediği ekim ayında; TL mevduat/kâr payı %2,6 net ortalama getiri ile ayın en çok kazandıran yatırım aracı olarak öne çıktı.

HABERİN ÖZETİ

Ekim ayının sürpriz getiri şampiyonu

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Ekim ayında TL mevduat, jeopolitik riskler, faiz kararları ve fon tasfiye süreçlerinin gölgesinde %2,6 net ortalama getiri ile en yüksek kazandıran yatırım aracı oldu.
TL Mevduat / Kâr Payı, %2,60 ile en yüksek aylık net ortalama getiriyi sağladı.
Brent petrol 117 dolara kadar yükselirken, gram altın %5,00 düşüş gösterdi.
BİST 100 endeksi %9,94 geriledi.
TCMB, 5 ay aradan sonra politika faizini 100 baz puan indirerek %36'ya çekti.
Para piyasası fonlarına yönelik 1 milyon TL üst sınır getirilen fon tasfiye süreci kapsamında 97,3 milyar TL ödeme yapıldı.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Ekim ayının sürpriz getiri şampiyonu

YATIRIM ARAÇLARININ EKİM 2026 PERFORMANS KARNESİ

Ekim ayı boyunca temel finansal enstrümanların sergilediği performans ve aylık değişim oranları:

  • TL Mevduat / Kâr Payı: %2,60 (Aylık net ortalama getiri şampiyonu)
  • Dolar / TL: 49,94 TL (%1,89 artış)
  • Euro / TL: 55,75 TL (%0,29 artış)
  • Gram Altın: 6.220 TL (%-5,00 düşüş)
  • BİST 100 Endeksi: 10.759 puan (%-9,94 düşüş)
Ekim ayının sürpriz getiri şampiyonu

KÜRESEL PİYASALARDA PETROL VE ALTIN AYRIŞMASI

Uluslararası emtia ve finans piyasalarını ekim ayında etkileyen temel dinamikler:

  • Brent Petrol: Orta Doğu'daki arz endişeleriyle ay sonunda 117 dolar sınırına kadar tırmandı.
  • Ons Altın: ABD'deki güçlü büyüme verileri ve enflasyon endişeleriyle gerileyerek 30 Ekim itibarıyla 3.900 doların altına indi (aylık kayıp %6,87).
  • FED Faiz Kararı: ABD Merkez Bankası 28 Ekim toplantısında politika faizini %3,75 - %4,00 aralığında sabit tuttu.

İÇ PİYASADA FAİZ İNDİRİMİ VE FON TASFİYE DÜZENLEMESİ

Yurt içi ekonomide ekim ayına damga vuran yasal ve finansal gelişmeler:

  • TCMB Politika Faizi: Merkez Bankası 22 Ekim toplantısında 5 aradan sonra 100 baz puan indirime giderek faizi %36 seviyesine çekti.
  • Fon Tasfiye Süreci: 27 Ekim'de yürürlüğe giren kanunla para piyasası fonlarına öncelik tanındı ve yatırımcı başına 1 milyon TL üst sınır getirildi. Süreç kapsamında 100 fonda 299 bin 464 yatırımcıya toplam 97,3 milyar TL ödeme yapıldı.
  • MSCI Kararı: Uluslararası endeks sağlayıcısı MSCI, Türkiye endeks değişikliklerini Haziran 2027'ye kadar izlemede tutma kararı alarak dondurdu.

 

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#brent petrol
#ons altın
#fed faiz kararı
#BIST 100
#Tl Mevduat
#Ekonomi
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