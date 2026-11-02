2 Kasım 2026 döviz kurları | Dolarda kritik eşik: 50 TL seviyesine dayandı

Döviz piyasasında 2 Kasım Pazartesi günü hareketli başladı. Piyasadaki gelişmeleri yakından izleyen yatırımcılar ve vatandaşlar güncel kurları takip etmeyi sürdürürken, dolar ve euro haftanın ilk işlem gününü yükselişle açtı. İşte 2 Kasım 2026 itibarıyla güncel dolar ve euro fiyatları...