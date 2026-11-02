2 Kasım 2026 döviz kurları | Dolarda kritik eşik: 50 TL seviyesine dayandı

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İstanbul
Döviz piyasasında 2 Kasım Pazartesi günü hareketli başladı. Piyasadaki gelişmeleri yakından izleyen yatırımcılar ve vatandaşlar güncel kurları takip etmeyi sürdürürken, dolar ve euro haftanın ilk işlem gününü yükselişle açtı. İşte 2 Kasım 2026 itibarıyla güncel dolar ve euro fiyatları...
DOLAR NE KADAR?
Alış (TL): 49,9644 TL
Satış (TL): 49,9783 TL
EURO NE KADAR?
Alış (TL): 55,8682 TL
Satış (TL): 55,8988 TL