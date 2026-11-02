Kırıkkale-Ankara kara yolunun Hacıbalı Organize Sanayi Bölgesi (OSB) mevkisinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. İ.K.İ. (42) idaresindeki 34 KAN 078 plakalı otomobilin aniden durması üzerine, arkasından gelen 06 BNK 328, 41 APM 137 ve 32 AEC 266 plakalı araçlar zincirleme kazaya karıştı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Trafiği kilitleyen zincirleme kaza! 43 ilin bağlantı noktasında araç kuyrukları oluştu Kırıkkale-Ankara kara yolunda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kaza, 34 KAN 078 plakalı otomobilin aniden durması ve arkasından gelen 3 aracın çarpışması sonucu Hacıbalı OSB mevkisinde meydana geldi. Kazada araçlarda yolcu olarak bulunan 7 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kaza nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı güzergahta uzun araç kuyrukları oluştu, araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Trafik ekiplerinin ilk değerlendirmesinde, arkadan gelen 3 sürücünün güvenli takip mesafesine uymadığı kanaatine varıldı ve inceleme başlatıldı.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada, araçlarda yolcu olarak bulunan N.G. (38), S.K. (31), M.G. (41), A.S.G. (8), H.İ.G. (14), M.G. (14) ve H.G. (56) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi ve Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya karışan araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.

TRAFİK KİLİTLENDİ, UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Polis ve jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, hafta sonu trafiğinin de etkisiyle 43 ilin bağlantı noktasında uzun araç kuyrukları oluştu.

Trafik ekiplerinin incelemesinin ardından kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü. Karayolunda yaşanan trafik yoğunluğu ise dronla görüntülendi.

TAKİP MESAFESİ İHLALİ KAZAYA YOL AÇTI

Kaza anını anlatan sürücülerden N.G., "Önümüzdeki araç durunca biz de durduk. Arkadan gelen araç hızını kesemedi, bize çarptı" dedi.

Öte yandan trafik ekiplerince kazaya ilişkin yapılan ilk değerlendirmede, arkadan gelen 3 aracın sürücüsünün güvenli takip mesafesine uymadığı kanaatine varıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.