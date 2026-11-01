Motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olan kaza kamerada

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde 25 Ekim Pazar günü saat 20.30 sıralarında Yeşilköy Caddesi'nde motosikletiyle seyir halinde olan Kutay Altuğ Yalçın (23), önündeki otomobile arkadan çarparak hayatını kaybetmişti. Feci kazaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Başka bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin önce duraksadığı, dönmeye çalıştığı sırada motosikletin araca çarptığı anlar yer aldı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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