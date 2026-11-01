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Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 00:20
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 00:22

Sosyal medya için 15 yaş sınırı yürürlüğe girdi! Yaş doğrulaması yaparken kritik uyarılar

Özellikle çocukların ve gençlerin dijital dünyadaki güvenliğini sağlamaya yönelik hazırlanan sosyal medya düzenlemesi 1 Kasım 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi. Tüm sosyal medya kullanıcılarının yeni kurallara 31 Mart 2027'ye kadarki geçiş sürecinde uyum sağlaması gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı bu süreçte dikkat edilmesi gerekenlere dair uyarılarda bulundu.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Sosyal medya için 15 yaş sınırı yürürlüğe girdi! Yaş doğrulaması yaparken kritik uyarılar
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 00:20
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 00:22

Sosyal medyada yaş doğrulama döneminin başlamasıyla Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından vatandaşlara kritik uyarılar geldi. e-Devlet üzerinden yapılacak işlemlerde kritik noktalara dikkat çekildi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Çocuklarımızın dijital ortamlarda güvenliğinin sağlanması ve yaşlarına uygun hizmetlerden yararlanabilmesi amacıyla hazırlanan Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik, 1 Kasım 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmektedir." ifadeleri kullanıldı.

SOSYAL MEDYADA 15 YAŞ SINIRI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Düzenlemeyle 15 yaşını doldurmamış çocukların sosyal ağ hizmetlerine erişiminin önlenmesinin, 15-18 yaş grubundaki çocukların ise yaşlarına ve gelişim düzeylerine uygun, daha güvenli dijital ortamda hizmet almasının esas alındığı aktarıldı.

Bu kapsamda sosyal ağ sağlayıcılarına, çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmetler sunma, yüksek gizlilik ve güvenlik standartları uygulama ve ebeveyn kontrol araçlarını kullanıma sunma yükümlülükleri getirildiği bildirildi.

Sosyal medya için 15 yaş sınırı yürürlüğe girdi! Yaş doğrulaması yaparken kritik uyarılar

31 MART 2027'YE KADAR GEÇİŞ SÜRECİ TAMAMLANACAK

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Düzenleme kapsamında, sosyal ağ platformlarında yeni açılacak hesaplarda yaş doğrulaması zorunlu hale gelirken, mevcut hesapların doğrulanması için 31 Mart 2027 tarihine kadar geçiş süresi tanınmıştır. Mevcut kullanıcılar, doğrulama işlemlerini bu süre içerisinde tamamlayabileceklerdir. Yaş doğrulama işlemleri, e-Devlet Kapısı üzerinden oluşturulacak yaş doğrulama belirteci aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Bu süreçte kullanıcıların kimlik ve kişisel bilgileri sosyal ağ platformlarıyla paylaşılmayacak, yalnızca ilgili yaş eşiklerinin sağlanıp sağlanmadığı bilgisi iletilecektir.

Uygulamanın teknik işleyişine, kullanıcıların izleyeceği adımlara ve sosyal ağ platformlarının yükümlülüklerine ilişkin bilgilendirmeler, Siber Güvenlik Başkanlığımızın resmî iletişim kanalları ve ilgili sosyal ağ platformları aracılığıyla aşamalı olarak paylaşılacaktır. Vatandaşlarımız, yapılacak duyuruları takip ederek işlemlerini belirlenen takvim içerisinde güvenle tamamlayabilecektir. Yaş doğrulama işlemleri için yalnızca ⁠turkiye.gov.tr⁠ adresi veya resmi e-Devlet mobil uygulaması kullanılmalıdır. Vatandaşlarımızın yaş doğrulama sürecine ilişkin yalnızca ilgili sosyal ağ platformlarının resmi uygulamaları üzerinden yapılan bildirimleri ve yetkili kurumların duyurularını esas almaları; farklı kullanıcılar, üçüncü taraf uygulamalar veya kişiler aracılığıyla iletilen mesaj ve yönlendirmelere itibar etmemeleri, bu içeriklerde yer alan bağlantılara kesinlikle tıklamamaları, kişisel bilgilerinin güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır."

Sosyal medya için 15 yaş sınırı yürürlüğe girdi! Yaş doğrulaması yaparken kritik uyarılar

SOSYAL MEDYADA YAŞ DOĞRULAMA İŞLEMİ YAPARKEN DİKKAT!

Açıklamada, yaş doğrulama işlemleri için yalnızca "turkiye.gov.tr" adresinin veya resmi e-Devlet mobil uygulamasının kullanılması gerektiği vurgulandı.

Vatandaşların, yaş doğrulama sürecinde yalnızca sosyal ağ platformlarının resmi uygulamaları üzerinden yapılan bildirimleri ve yetkili kurumların duyurularını dikkate almaları istendi.

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN GELEN BAĞLANTILARA TIKLAMAYIN

Üçüncü kişilerden gelen mesaj ve yönlendirmelere itibar edilmemesi, bu içeriklerdeki bağlantılara tıklanmaması gerektiği belirtilen açıklamada, e-Devlet şifresi, SMS doğrulama kodları ile banka ve kredi kartı bilgilerinin hiçbir kişi, kurum veya platformla paylaşılmaması uyarısında bulunuldu.

ÜCRET ÖDEMEYİN

Telefon, mesaj veya sahte internet siteleri üzerinden yaş doğrulama bahanesiyle ücret, kart bilgisi ya da şifre talep eden kişilere karşı dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, kamu kurumlarının isim ve logolarını taklit ederek kullanıcıları yanıltmayı amaçlayan şüpheli internet siteleri ve bağlantıların, "https://siberguvenlik.gov.tr/ihbar" adresinden Başkanlığa bildirilmesi istendi.

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