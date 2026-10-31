Akaryakıta çifte zam! Benzin ve motorin fiyatları bu gece değişiyor

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İstanbul
Benzin ve motorin fiyatlarına zam geliyor! 1 Kasım 2026 Pazar gününden itibaren geçerli olacak ÖTV düzenlemesiyle benzine zam uygulanacak. İşte akaryakıt fiyatlarını değiştirecek düzenlemenin detayları.
Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini yakından ilgilendiren haber geldi. Petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketliliğin yanı sıra ÖTV düzenlemesinin etkisiyle benzin ve motorin fiyatlarına zam gelecek.
Akaryakıt fiyatlarında kasım ayıyla birlikte fiyat değişikliği bekleniyor. Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, 1 Kasım'da yürürlüğe girmesi öngörülen ÖTV artışı kapsamında benzine 4,15 TL, motorine 3,60 TL zam yapılacak.
Yapılan düzenleme kapsamında benzinin litre fiyatına KDV dahil 4 lira 15 kuruş, motorinin litre fiyatına ise KDV dahil 3 lira 60 kuruş zam uygulanacak.
Zamla birlikte akaryakıt istasyonlarında pompaya yansıyan fiyatların 1 Kasım itibarıyla değişmesi bekleniyor.