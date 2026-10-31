31 Ekim 2026 altın fiyatları | Çeyrek altın, gram altın fiyatlarında düşüş trendi sürüyor

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İstanbul
Altında düşüş hız kesmiyor. ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanan politika faizinin sabit bırakılmasının ardından gerileyen altın fiyatları aşağı yönlü inişini sürdürüyor. İşte gram altın, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik fiyatlarında 31 Ekim Cumartesi son durumu...
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 20.292 ₺
Yarım Altın Satış: 21.487 ₺
TAM ALTIN
Tam Altın Alış: 43.168 ₺
Tam Altın Satış: 43.970 ₺
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar Bilezik Alış: 5.662 ₺
22 Ayar Bilezik Satış: 5.871 ₺
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 10.146 ₺
Çeyrek Altın Satış: 10.247 ₺
GRAM ALTIN FİYATI
Gram Altın Alış: 6.222,08 ₺
Gram Altın Satış: 6.222,90 ₺