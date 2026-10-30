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Politika
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 10:36
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 10:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk dünyasına net mesaj: 'Ayrılığa yer yok'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin teşkilat dönem başkanlığını Azerbaycan'dan devralacağını belirten Erdoğan, birlik mesajı verdi.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 10:36
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 10:59

Cumhurbaşkanı , Beştepe Millet Sergi Salonu'nda 13. Zirvesi Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'nda konuştu. Birlik mesajı veren Erdoğan, “Türk dünyasının aile fotoğrafında ayrılığa gayrılığa, ihtilafa yer yoktur. Hepimiz biriz, beraberiz, ezelden ebede kadar inşallah kardeşiz” dedi.

HABERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk dünyasına net mesaj: 'Ayrılığa yer yok'

Bilgi Okunma süresi 9 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi'nde konuştu.
Toplantı, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda gerçekleştirildi.
Bilgi Okunma süresi 9 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk dünyasına net mesaj: 'Ayrılığa yer yok'

"HEPİMİZ BİRİZ, BERABERİZ"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Kıymetli heyet üyeleri sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Türk Devletleri Teşkilatımızın 13. Zirvesi münasebetiyle siz kıymetli kardeşlerimi Ankara'da misafir etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Dün Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü sizlerin katılımıyla büyük bir gurur ve coşkuyla idrak ettik. Bugün ise kardeş Türk devletlerinin liderleri olarak müşterek geleceğimizi konuşmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk dünyasına net mesaj: 'Ayrılığa yer yok'

Öncelikle Cumhuriyet Bayramı sevincimizi paylaştığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dün açılışını birlikte yaptığımız Türk Devletler Teşkilatı Medeniyet Parkı sizlerin de özel hediyeleriyle aramızdaki birlikteliği daha da kökleştirmiştir. Dün ve bugün verdiğimiz aile fotoğrafı hem geçmişimize duyduğumuz sadakatin hem de ortak geleceğimizi birlikte inşa etme irademizin sembolü olmuştur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk dünyasına net mesaj: 'Ayrılığa yer yok'

Türkiye olarak teşkilatımızın dönem başkanlığını bugün Azerbaycan'dan devralıyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimize dönem başkanlıkları boyunca gösterdikleri çabalar dolayısıyla teşkilatımız adına tebriklerimi iletiyorum. İnşallah dönem başkanlığımızda teşkilatımızın bugüne kadar oluşturduğu kurumsal birikimi daha somut kazanımlara tahvil etmeyi hedefliyoruz. Kardeşlik bağlarımızı pekiştirecek şekilde ortak dilin yaygınlaştırılması spor başta olmak üzere kültürel etkinliklerin desteklenmesi, ülkelerimiz arasında seyahatlerin kolaylaştırılması gibi alanlarda ilerleme kaydedelim diyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk dünyasına net mesaj: 'Ayrılığa yer yok'

Türk dünyasının aile fotoğrafında ayrılığa gayrılığa, ihtilafa yer yoktur. Hepimiz biriz, beraberiz, ezelden ebede kadar inşallah kardeşiz. Bu noktada aile meclisimizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile temaslarını Artıracağına inanıyorum. Bu vesileyle Türkmenistan'ın çalışmalarımıza sunduğu katkıları da takdirle karşıladığımızı vurgulamak istiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk dünyasına net mesaj: 'Ayrılığa yer yok'

İran'la son dönemde tekrar artan tansiyonun silahlar yerine diplomasiye tahvil edilmesi temennimizdir.

1967 sınırları temelinde ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin devletinin hayata geçirilmesine destek vermeyi sürdürmeliyiz. Kıymetli kardeşlerim, mazimiz gibi istikbalimiz, sıkıntılarımız gibi başarılarımız da ortaktır. Her bir üyemizin milli hassasiyetlerini gözeterek kazan kazan anlayışıyla ortak çıkarlarımızı büyütmeye gayret etmeliyiz. Ben inanıyorum ki Türk dünyasını doğudan batıya uzanan güçlü bir ticaret, ulaştırma ve enerji merkezine dönüştürmek bizlerin elindedir. Trans Hazar Doğu Batı Orta Koridoru yarının ticaretine yön verecek stratejik bir hattır. Türkistan'daki buluşmamızda ifade ettiğim üzere siber güvenlik, kara, hava ve deniz güvenliğimiz kadar hayatidir. Siber güvenlik ve siber işbirliği mutabakatının en kısa sürede imzalanarak hayata geçirilmesini bekliyoruz. Uzay alanında. ortak uydu projemizin hızlandırılması önceliklerimiz arasında olmayı sürdürüyor. Ortak bir dijital ticaret platformu üzerinden ülkelerimizin pazarlarını tek bir çatı altında buluşturabiliriz. Oğuz, Kıpçak ve Karluk dil gruplarını kapsayacak büyük Türk dili modelinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara bütün üye ülkelerimizin katkı sunmasını bekliyoruz.

11-12 Kasım tarihlerinde COP31 Liderler Zirvesi'ne Antalya'da ev sahipliği yapacağız. Siz değerli kardeşlerimin katılımını beklediğimi tekrar ifade etmek istiyorum.

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ETİKETLER
#zirve
#Recep Tayyip Erdoğan
#türk devletleri teşkilatı
#Beştepe Millet Sergi Salonu
#Devlet Başkanları Konseyi
#Politika
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