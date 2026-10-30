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Avrupa borç batağında: 95 trilyon dolarlık rekor

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 10:43
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 10:43
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Avrupa borç batağında: 95 trilyon dolarlık rekor

Avrupa ekonomisinde borç yükü giderek ağırlaşıyor. Uluslararası Finans Enstitüsü'nün (IIF) yayımladığı "Küresel Borç Monitörü" raporunun Avrupa özel sayısı, kıtadaki borçlanmanın ulaştığı boyutu ortaya koydu. Rapora göre, 32 Avrupa ülkesinin toplam borcu 2026'nın ilk yarısında 95 trilyon doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Böylece Avrupa'nın borç stoku, küresel toplam borcun yaklaşık yüzde 25'ini oluşturdu.

Borç miktarı rekor kırsa da ekonomik büyüklüğe oranla tablo biraz farklı. Avrupa'da toplam borcun Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranı yaklaşık yüzde 325 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran, Avro Bölgesi'ndeki borç krizinin başladığı dönemin 45 puandan fazla altında kaldı.

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Avrupa borç batağında: 95 trilyon dolarlık rekor

FRANSA BORÇTA ZİRVEDE: 15,5 TRİLYON DOLAR

Avrupa'nın en büyük ekonomileri, borç sıralamasında da ilk basamaklarda yer aldı. Toplam 15,5 trilyon dolarlık borç stokuyla Fransa listenin başına yerleşti. Fransa'yı 14,7 trilyon dolarla İngiltere, 13,5 trilyon dolarla Almanya ve 7,2 trilyon dolarla İtalya takip etti.

Özellikle büyük ekonomilerde biriken borçlar, artan finansman maliyetleriyle birlikte Avrupa'nın mali görünümüne ilişkin endişeleri büyütüyor.

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Avrupa borç batağında: 95 trilyon dolarlık rekor

BORCUN EN BÜYÜK KISMI FİNANS SEKTÖRÜNDE

Avrupa'nın 95 trilyon doları aşan borç yükünde en büyük pay finansal kuruluşlara ait. IIF verilerine göre, finans sektörünün ödenmemiş borçları 30,4 trilyon dolara ulaştı. Finansal olmayan şirketlerin borcu 26,4 trilyon dolar, kamu borçları 22,5 trilyon dolar olarak hesaplandı. Hanehalkının toplam borcu ise 15,7 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

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Avrupa borç batağında: 95 trilyon dolarlık rekor

FRANSA'DA RİSK PRİMİ 2012'DEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEDE

Borçlanma maliyetlerindeki yükselişin en sert hissedildiği ülkelerden biri de Fransa oldu. Avrupa Birliği'nde bu yıl borçlanma maliyetleri en fazla artan ülke olan Fransa'nın 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 100 baz puanın üzerine çıktı. Böylece ülkenin risk primi, 2012 sonlarından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

İtalya'nın CDS primi ise yaklaşık 75 baz puan seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu yükseliş, yatırımcıların özellikle Avrupa'nın büyük ekonomilerindeki borç risklerini daha yakından izlediğini gösteriyor.

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Avrupa borç batağında: 95 trilyon dolarlık rekor

IIF'DEN UYARI: BORÇ ENDİŞELERİ BÜYÜK EKONOMİLERE YAYILIYOR

IIF raporunda, Avrupa'nın borç yükünü kontrol altında tutmasının giderek zorlaştığına dikkat çekildi. Siyasi belirsizlikler, devam eden bütçe açıkları ve yükselen borçlanma maliyetlerinin hükümetlerin hareket alanını daralttığı belirtildi. Ülkelerin mali tamponlarının zayıflaması da borç seviyelerini istikrara kavuşturmayı güçleştiren unsurlar arasında gösterildi.

Raporda özellikle Avrupa hükümetlerinin bütçe açıklarını finanse etmek için uluslararası yatırımcılara yüksek düzeyde bağımlı olmasına işaret edildi.

Bu bağımlılığın, küresel risk algısındaki değişimlere ve sermaye hareketlerine karşı ülkeleri daha kırılgan hale getirdiği vurgulandı. IIF, siyasi çıkmazların piyasalardaki gerilimi yeniden artırabileceği uyarısında da bulundu. Borç kaynaklı endişelerin giderek Avrupa'nın en büyük ekonomilerinde yoğunlaştığına dikkat çekilen raporda, bu durumun finansal sorunların diğer ülkelere ve piyasalara yayılma riskini artırdığı belirtildi.

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