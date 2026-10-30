Avrupa borç batağında: 95 trilyon dolarlık rekor

IIF'DEN UYARI: BORÇ ENDİŞELERİ BÜYÜK EKONOMİLERE YAYILIYOR

IIF raporunda, Avrupa'nın borç yükünü kontrol altında tutmasının giderek zorlaştığına dikkat çekildi. Siyasi belirsizlikler, devam eden bütçe açıkları ve yükselen borçlanma maliyetlerinin hükümetlerin hareket alanını daralttığı belirtildi. Ülkelerin mali tamponlarının zayıflaması da borç seviyelerini istikrara kavuşturmayı güçleştiren unsurlar arasında gösterildi.

Raporda özellikle Avrupa hükümetlerinin bütçe açıklarını finanse etmek için uluslararası yatırımcılara yüksek düzeyde bağımlı olmasına işaret edildi.

Bu bağımlılığın, küresel risk algısındaki değişimlere ve sermaye hareketlerine karşı ülkeleri daha kırılgan hale getirdiği vurgulandı. IIF, siyasi çıkmazların piyasalardaki gerilimi yeniden artırabileceği uyarısında da bulundu. Borç kaynaklı endişelerin giderek Avrupa'nın en büyük ekonomilerinde yoğunlaştığına dikkat çekilen raporda, bu durumun finansal sorunların diğer ülkelere ve piyasalara yayılma riskini artırdığı belirtildi.