30 Ekim 2026 altın fiyatları | Altın resmen çakıldı: İşte gram altının yeni fiyatı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), politika faizini sabit bırakmasının ardından gözler altın fiyatlarına çevrildi. Dün ilk tepkiyi veren altın düştükçe düştü. Haftalardır ciddi değer kayıpları yaşayan altın, haftanın son işlem gününü de düşüşle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 30 Ekim 2026 altın fiyatları...