30 Ekim 2026 altın fiyatları | Altın resmen çakıldı: İşte gram altının yeni fiyatı

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İstanbul
ABD Merkez Bankası'nın (Fed), politika faizini sabit bırakmasının ardından gözler altın fiyatlarına çevrildi. Dün ilk tepkiyi veren altın düştükçe düştü. Haftalardır ciddi değer kayıpları yaşayan altın, haftanın son işlem gününü de düşüşle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 30 Ekim 2026 altın fiyatları...
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 20.720,42₺
Yarım Altın Satış: 21.264,96₺
TAM ALTIN
Tam Altın Alış: 43.206,00₺
Tam Altın Satış: 43.719,00₺
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar Bilezik Alış: 5.923,83₺
22 Ayar Bilezik Satış: 5.930,78₺
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 10.392,68₺
Çeyrek Altın Satış: 10.632,48₺
GRAM ALTIN FİYATI
Gram Altın Alış: 6.423,10₺
Gram Altın Satış: 6.424,11₺