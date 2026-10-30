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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 02:00
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 02:24

Kripto borsasında deprem! Binance hacklendi: Milyarlarca dolarlık para çıkışı tespit edildi

Kripto para borsası Binance hacklendi. Şüpheli para hareketliliğinin 5,6 milyar doları aştığı belirtildi. Olayın siber saldırı gibi göründüğünü duyuran şirketin kurucusu, yatırımcı fonlarının ise güvende olduğunu açıkladı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Kripto borsasında deprem! Binance hacklendi: Milyarlarca dolarlık para çıkışı tespit edildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 02:00
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 02:24

Dünyanın en büyük kripto para borsası siber saldırının hedefi oldu. Dev platformda kısa sürede yaşanan şüpheli para hareketliliği paniğe yol açtı. Yaşananlara ilişkin şirketten resmi açıklama geldi.

HABERİN ÖZETİ

Kripto borsasında deprem! Binance hacklendi: Milyarlarca dolarlık para çıkışı tespit edildi

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Kripto para borsası Binance siber saldırı hedefi olurken, platform ve kurucu ortak Changpeng Zhao kullanıcı fonlarının güvende olduğunu açıkladı.
Binance, ekiplerin olası bir güvenlik sorununa ilişkin bildirimleri ve konuyu aktif olarak araştırdığını bildirdi.
Şirket, kullanıcı fonlarının tamamen güvende olduğunu belirterek yatırımcıları dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı.
Binance'in Kurucu Ortağı ve Eski CEO'su Changpeng Zhao (CZ), olayın Binance'e yönelik bir siber saldırı gibi göründüğünü doğruladı.
CZ, Tether'in yaklaşık 971 milyon dolar ve Circle'ın yaklaşık 823 milyon dolar tutarındaki varlığı dondurmasını takdir ettiğini ifade etti.
Artık Binance'i yönetmediğini belirten CZ, bir hissedar olarak tüm kullanıcı fonlarının eksiksiz karşılanmasını beklediğini kaydetti.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.

BİNANCE: FONLAR GÜVENDE

Binance tarafından yapılan açıklamada, ekiplerin olası bir güvenlik sorununa ilişkin bildirimlerin farkında olduğu kaydedildi. Konunun aktif olarak araştırıldığı bildirilen açıklamada, "Kullanıcı fonları tamamen güvende." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, güvenlik ekiplerinin ilgili tüm bilgileri ivedilikle incelediği vurgulanarak, doğrulanmış bilgilere ulaşıldığında güncellemelerin resmi kanallar üzerinden paylaşılacağı aktarıldı.

Kripto borsasında deprem! Binance hacklendi: Milyarlarca dolarlık para çıkışı tespit edildi

YATIRIMCILARA GÜVENLİK UYARISI

Kullanıcıların dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunulan açıklamada, resmi olmayan bağlantılara, mesajlara veya hesap bilgilerini talep eden isteklere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Kripto borsasında deprem! Binance hacklendi: Milyarlarca dolarlık para çıkışı tespit edildi

ŞİRKETİN KURUCUSU SİBER SALDIRIYI DOĞRULADI

Öte yandan "CZ" olarak bilinen Binance'in Kurucu Ortağı ve Eski Üst Yöneticisi (CEO) da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kullanıcı fonlarının güvende olduğunu belirtti.

"Binance'e yönelik bir siber saldırı gibi görünüyor." ifadesini kullanan CZ, Tether'in yaklaşık 971 milyon dolar ve Circle'ın yaklaşık 823 milyon dolar tutarındaki varlığı hızla dondurmasını takdir ettiğini kaydetti.

Kripto borsasında deprem! Binance hacklendi: Milyarlarca dolarlık para çıkışı tespit edildi

CZ, "Artık Binance'i yönetmiyorum ancak bir hissedar olarak tüm kullanıcı fonlarının eksiksiz şekilde karşılanmasını bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

MİLYARLARCA DOLARLIK ŞÜPHELİ PARA HAREKETLİLİĞİ

Siber saldırı sonrası Binance'ın cüzdanlarından milyarlarca dolar çekildi. Kısa sürede 5,6 milyar dolarlık şüpheli para çıkışı tespit edildiği belirtildi.

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#binance
#changpeng zhao
#Tether
#X
#C.z.
#Ekonomi
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