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Ekonomi
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Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 10:25
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 10:25

Fed kararı Bitcoin'e yaradı! 81 bin 500 doların üzerine fırladı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri sabit bırakmasının ardından Bitcoin yeniden yükselişe geçti. Gün içinde 80 bin 500 dolara kadar gerileyen kripto para, karar sonrası 81 bin 500 doların üzerine çıktı. Bitcoin ETF'lerine iki günde yaklaşık 286 milyon dolarlık para girişi de piyasadaki toparlanmayı destekledi.

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Editor
 Ümit Buget
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Fed kararı Bitcoin'e yaradı! 81 bin 500 doların üzerine fırladı
KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 10:25
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 10:25

Kripto para piyasasında gözlerin çevrildiği faiz kararının ardından 'de yükseliş hız kazandı. 'nın (Fed) politika faizini değiştirmemesi, gün içinde satış baskısı altında kalan Bitcoin'e yeniden hareket getirdi. 80 bin 500 dolara kadar gerileyen Bitcoin, faiz kararının ardından yönünü yukarı çevirerek 81 bin dolar sınırını aştı. Yükselişte Fed'in açıklamaları kadar, son günlerde Bitcoin yatırım fonlarına giren paranın da etkili olduğu belirtiliyor.

Fed kararı Bitcoin'e yaradı! 81 bin 500 doların üzerine fırladı

BİTCOİN 81 BİN 500 DOLARI AŞTI

Fed kararının ardından alımların güçlenmesiyle Bitcoin, 28 Ekim gecesi 81 bin 500 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Kripto para birimi, 29 Ekim saat 01.40 itibarıyla ise 81 bin 330 dolardan işlem gördü.

Gün içinde yaşanan sert geri çekilmenin ardından gelen bu toparlanma, yatırımcıların faiz kararına verdiği ilk tepkiyi de ortaya koydu. Ancak yükselişin kalıcı olup olmayacağı konusunda gözler yeniden ABD ekonomisinden gelecek verilere çevrildi.

FED FAİZİ DEĞİŞTİRMEDİ: KARARA İKİ İTİRAZ

ABD Merkez Bankası, 28 Ekim'deki toplantısında politika faizini yüzde 3,75-4 aralığında sabit bıraktı. Karar, 10'a karşı 2 oyla alındı. İki Fed yetkilisi ise faizlerin 25 baz puan artırılması gerektiğini savundu.

Fed'in karar metninde özellikle enflasyona yapılan vurgu dikkat çekti. Banka, fiyat artışlarının hâlâ yüksek seviyelerde seyrettiğini belirterek para politikasında atılacak yeni adımların ekonomik verilere göre şekilleneceği mesajını verdi.

WARSH'TAN FAİZ MESAJI: VERİLER BELİRLEYİCİ OLACAK

Fed Başkanı da kararın ardından yaptığı değerlendirmede fiyat istikrarının önemine işaret etti. Warsh, para politikasının bundan sonraki seyrini belirleyebilmek için daha fazla ekonomik veriye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Bu açıklamalar, yatırımcıların dikkatini şimdiden Fed'in aralık ayında vereceği faiz kararına yöneltti. Özellikle ABD'den gelecek enflasyon ve istihdam rakamları, piyasaların yön arayışında belirleyici olacak.

Fed kararı Bitcoin'e yaradı! 81 bin 500 doların üzerine fırladı

BİTCOİN 'LERİNE İKİ GÜNDE 286 MİLYON DOLAR AKTI

Bitcoin'deki yükselişin arkasında yalnızca Fed kararı bulunmuyor. ABD'de işlem gören spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik para girişleri de son günlerde hızlandı.

26 ve 27 Ekim tarihlerinde söz konusu fonlara toplam yaklaşık 286 milyon dolarlık net para girişi gerçekleşti. ETF'lere yönelen bu para, Bitcoin'deki toparlanmayı destekleyen unsurlardan biri olarak öne çıktı.

 

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#Fed
#abd merkez bankası
#bitcoin
#etf
#Kevin Warsh
#Ekonomi
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