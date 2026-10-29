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Ekonomi
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Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 10:21
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 10:23

2027’de altın fiyatlarında işler değişecek

Altın fiyatlarında güçlü dolar ve yüksek faiz baskısı sürerken analistler tahminlerini yeniden şekillendirdi. Reuters'ın 30 analist ve yatırımcıyla yaptığı ankette, 2026 yılı için ortalama ons altın beklentisi 4 bin 495 dolara düşürülürken 2027 tahmini 4 bin 650 dolara yükseltildi.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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2027’de altın fiyatlarında işler değişecek
KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 10:21
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 10:23

Küresel piyasalarda altının geleceğine ilişkin beklentiler değişiyor. 'de yüksek tahvil getirileri, güçlü dolar ve faizlerin uzun süre yüksek kalacağına yönelik öngörüler, analistleri 2026 yılı için tahminlerini bir kez daha düşürmeye yöneltti. Ancak 2027 yılına ilişkin beklentilerde tam tersi bir tablo ortaya çıktı.

'ın son üç haftada 30 analist ve yatırımcıyla gerçekleştirdiği ankete göre, altının 2026 yılı ortalama ons fiyatı tahmini 4 bin 509 dolardan 4 bin 495 dolara çekildi. Böylece analistler, üst üste ikinci çeyrekte bu yıla ilişkin beklentilerini aşağı yönlü revize etmiş oldu. 2027 yılı içinse daha iyimser bir hava hakim. Önceki ankette 4 bin 610 dolar olarak açıklanan ortalama ons altın tahmini, bu kez 4 bin 650 dolara yükseltildi.

2027’de altın fiyatlarında işler değişecek

ALTINDA 5 BİN 595 DOLARLIK REKORUN ARDINDAN SERT DÜŞÜŞ

Altın fiyatları, ocak ayında ons başına 5 bin 595 dolarla tarihi zirvesini gördükten sonra sert bir geri çekilme yaşadı. Değerli metalin fiyatı yaklaşık 4 bin dolar seviyesine kadar geriledi. Bu düşüşte özellikle İran savaşıyla birlikte yükselen petrol fiyatları, ABD tahvil getirilerindeki artış ve doların güçlenmesi etkili oldu.

Faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisi de altının üzerindeki baskıyı artırdı. Çünkü faiz getirisi sağlamayan altın, yüksek getirili yatırım araçlarının karşısında yatırımcılar açısından cazibesini bir ölçüde kaybediyor.

ANALİSTLERDEN ALTIN İÇİN TOPARLANMA BEKLENTİSİ

Kısa vadede baskı devam etse de analistler altının önümüzdeki dönemde yeniden güç kazanabileceği görüşünde. Standard Chartered analisti Suki Cooper, piyasalarda dolarsızlaşma ve para birimlerinin değer kaybına ilişkin endişelerin yeniden ön plana çıkabileceğine işaret etti. Cooper, yatırımcıların odağının bu alanlara kaymasıyla altın fiyatlarının önümüzdeki aylarda dengelenmesini ve ardından toparlanmasını beklediklerini belirtti.

2027’de altın fiyatlarında işler değişecek

MERKEZ BANKALARI ALTINA DESTEK VERMEYE DEVAM EDİYOR

Altın fiyatlarını destekleyen en önemli unsurlardan biri ise merkez bankalarının güçlü alımları olmaya devam ediyor.

Analistler, merkez bankalarının rezervlerini güçlendirmek amacıyla sürdürdüğü altın alımlarının yanı sıra Hindistan ve Çin'den gelen fiziki talebin de piyasaya destek sağlayacağını düşünüyor. StoneX analisti Rhona O'Connell, özellikle Hindistan ve Çin'deki fiziki altın talebinde görülen istikrarlı iyileşmenin fiyatlara olumlu yansıyabileceğini söyledi.

O'Connell ayrıca merkez bankalarının altın alımlarının, küresel piyasalara risk yönetimi açısından önemli bir mesaj verdiğine dikkat çekti.

GÜMÜŞ TAHMİNLERİ DE BELLİ OLDU: SANAYİ TALEBİ BASKI YARATIYOR

Reuters anketinde yalnızca altın değil, gümüş fiyatlarına ilişkin beklentiler de ortaya kondu. Analistler, gümüşün 2026 yılı ortalama ons fiyatını 70,30 dolar, 2027 yılı ortalamasını ise 66,75 dolar olarak tahmin etti. Gümüşün mevcut fiyatının yaklaşık 53 dolar seviyesinde olduğu belirtildi. Ancak gümüş cephesinde tablo altından biraz farklı. Hem değerli metal hem de sanayi hammaddesi olarak kullanılan gümüş, faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisinden daha fazla etkileniyor.

Özellikle güneş paneli sektöründe talebin zayıflaması ve üreticilerin gümüş yerine alternatif malzemelere yönelmesi, fiyatlar üzerindeki baskıyı artırıyor. StoneX analisti Rhona O'Connell de güneş enerjisi sektöründeki arz fazlasına dikkat çekti. O'Connell, yapay zeka yatırımlarına ilişkin piyasalardaki temkinli yaklaşımın da etkisiyle gümüşün altına kıyasla daha zayıf bir performans gösterebileceğini ifade etti.

 

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ETİKETLER
#altın
#ABD
#reuters
#Standard Chartered
#Stonex
#Ekonomi
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