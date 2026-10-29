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Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 10:19
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 10:24

ABD alarm verdi! Orta Doğu'daki müttefiklerine savaş uyarısı

ABD’nin, 3 Kasım’daki ara seçimlerin ardından İran’a yönelik askeri saldırıları yeniden başlatabileceği iddia edildi. Orta Doğu’daki müttefiklerini uyaran Washington, olası saldırıların birkaç gün sürebileceği ve Tahran’ın enerji tesisleriyle kritik altyapıyı hedef alan misillemelerde bulunabileceği uyarısı yaptı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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ABD alarm verdi! Orta Doğu'daki müttefiklerine savaş uyarısı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 10:19
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 10:24

’nin, 3 Kasım’daki ara seçimlerin ardından ’a yönelik askeri saldırıların yeniden başlayabileceği konusunda Orta Doğu’daki müttefiklerini uyardığı bildirildi. Olası saldırıların birkaç gün sürebileceği belirtilirken, Tahran’ın enerji tesisleri ve kritik altyapıyı hedef alan misillemelerine karşı hazırlıklı olunması istendi.

HABERİN ÖZETİ

ABD alarm verdi! Orta Doğu'daki müttefiklerine savaş uyarısı

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
ABD'nin, 3 Kasım'daki ara seçimlerin ardından İran'a yönelik askeri saldırılar başlatabileceği ve müttefiklerini bu konuda uyardığı bildirildi.
ABD'li diplomatlar, Washington yönetiminin bölge ülkelerini olası saldırılar ve İran'ın verebileceği karşılık konusunda bilgilendirdiğini belirtti.
ABD, bölgedeki askeri varlığını güçlendirmek amacıyla USS Theodore Roosevelt uçak gemisini ve deniz piyadelerini taşıyan amfibi çıkarma gemilerini Basra Körfezi'ne gönderdi.
Bu sevkiyatla birlikte bölgede yaklaşık 9 bin asker konuşlandırıldı ve toplamda 20 binden fazla denizci, deniz piyadesi ile yüzlerce hava aracının konuşlandırılabileceği belirtildi.
Haberde, İran'a yönelik saldırıların ardından yükselen benzin fiyatlarının küresel ekonomiyi ve Cumhuriyetçi adayların seçim kampanyalarını olumsuz etkilediği ifade edildi.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

Associated Press’e (AP) konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen iki ABD’li diplomat, Washington yönetiminin bölge ülkelerini olası saldırılar ve İran’ın verebileceği karşılık konusunda bilgilendirdiğini aktardı.

ABD Başkanı ’ın İran’a yönelik yeni bir saldırı düzenlenmesi konusunda henüz nihai kararını vermediği belirtilirken, saldırı ihtimali bölgedeki gerilime ilişkin endişeleri artırdı.

ABD alarm verdi! Orta Doğu'daki müttefiklerine savaş uyarısı

ABD’NİN ASKERİ SEVKİYATI DİKKAT ÇEKTİ

ABD Savunma Bakanlığı (), geçen ayın sonunda bölgedeki askeri varlığını güçlendirmek amacıyla USS Theodore Roosevelt uçak gemisini ve deniz piyadelerini taşıyan amfibi çıkarma gemilerini San Diego’dan ’ne gönderdi. Sevkiyat kapsamında yaklaşık 9 bin asker bölgeye konuşlandırıldı.

ABD’li bir yetkili, bu sevkiyatın ardından bölgede 20 binden fazla denizci ve deniz piyadesi ile yüzlerce hava aracının konuşlandırılabileceğini belirtti. Yetkili, bu ölçekte bir deniz gücünün son 20 yılda yalnızca birkaç kez görüldüğünü ifade etti.  ABD Donanması, nisanda 2003’ten bu yana ilk kez Orta Doğu’da aynı anda üç uçak gemisi bulundurmuştu.

ABD alarm verdi! Orta Doğu'daki müttefiklerine savaş uyarısı

ARA SEÇİMLER ÖNCESİ EKONOMİK BASKI

Trump, son haftalarda 3 Kasım’daki ara seçimler öncesinde Cumhuriyetçi adayların kampanyalarına ağırlık verirken İran’a yönelik yeni adımları konusunda net bir açıklama yapmadı.

İran’a yönelik saldırıların ardından yükselen benzin fiyatlarının küresel ekonomide maliyetleri artırdığı, bu durumun Cumhuriyetçi adayların seçim kampanyalarını da olumsuz etkilediği belirtildi. 

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi de daha önce ABD’nin Körfez ülkelerini İran’la yaşanabilecek yeni bir askeri tırmanışa karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyardığını bildirmişti.

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#donald trump
#ABD
#pentagon
#iran
#Basra Körfezi
#Dünya
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