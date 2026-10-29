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Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 09:20
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 09:51

Petrol piyasasında sürpriz: ABD'de stoklar beklentilerin tersine geriledi

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 1 milyon 900 bin varil azalarak 410 milyon 600 bin varile geriledi. Stoklarda düşüş beklenirken piyasa 100 bin varillik artış öngörüyordu. Aynı dönemde günlük ham petrol üretimi 13 milyon 992 bin varile yükseldi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Petrol piyasasında sürpriz: ABD'de stoklar beklentilerin tersine geriledi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 09:20
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 09:51

Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkenin ticari ham petrol stoklarına ilişkin haftalık verilerini açıkladı. Verilere göre; ticari ham petrol stokları geçen hafta 1 milyon 900 bin varil azaldı. Piyasa beklentisi ise stokların yaklaşık 100 bin varil artması yönündeydi.

HABERİN ÖZETİ

Petrol piyasasında sürpriz: ABD'de stoklar beklentilerin tersine geriledi

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) açıkladığı verilere göre, ülkenin ticari ham petrol stokları piyasa beklentisinin tersine azaldı.
ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 1 milyon 900 bin varil azaldı.
Stratejik ham petrol stokları aynı dönemde 100 bin varil azalarak 282 milyon 600 bin varil seviyesine düştü.
ABD'nin benzin stokları 3 milyon 900 bin varil artışla 209 milyon 200 bin varile yükseldi.
ABD'nin günlük ham petrol üretimi 17-23 Ekim haftasında 723 bin varil artarak 13 milyon 992 bin varile ulaştı.
EIA'nın ekim ayı raporuna göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 870 bin varil, gelecek yıl ise 14 milyon 300 bin varil olması öngörülüyor.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da aynı dönemde 100 bin varil azalarak 282 milyon 600 bin varil seviyesine düştü. ABD'nin benzin stokları ise 3 milyon 900 bin varil artışla 209 milyon 200 bin varile yükseldi.

Petrol piyasasında sürpriz: ABD'de stoklar beklentilerin tersine geriledi

PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 17-23 Ekim haftasında 723 bin varil artarak 13 milyon 992 bin varile ulaştı.

Ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük 616 bin varil artışla 6 milyon 374 bin varile yükseldi. Ham petrol ihracatı da günlük 1 milyon 412 bin varil artarak 4 milyon 854 bin varil oldu.

Petrol piyasasında sürpriz: ABD'de stoklar beklentilerin tersine geriledi

EIA'nın ekim ayına ilişkin “Kısa Dönem Enerji Görünümü” raporunda, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 870 bin varil, gelecek yıl ise 14 milyon 300 bin varil seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü belirtildi.

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#ABD
#Ham Petrol Stokları
#Eia
#Abd Enerji Enformasyon İdaresi
#Kısa Dönem Enerji Görünümü
#Dünya
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