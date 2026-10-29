Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı "2027 bütçesinde başımızın tacı emeklilerimizin durumunu iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz" şeklindeki açıklama, emeklilere yıl sonunda enflasyon farkının yanı sıra refah payı verilmesini gündeme getirdi.

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HABERİN ÖZETİ Emekliler kalıcı çözüm istiyor: İntibak yasası çıkarılsın, kök aylıklar düzeltisin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2027 bütçesinde emeklilerin durumunu iyileştirme hedefi doğrultusunda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları ve Tüm Emekliler Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan'ın önerileri emekli maaşlarına refah payı verilmesi ve sistemdeki adaletsizliklerin giderilmesi beklentilerini gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2027 bütçesinde emeklilerin durumunu iyileştirecek mali imkanlar oluşturulacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyon artışının üzerinde bir imkan sağlanmasının esas alındığını ve teknik çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti. Tüm Emekliler Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, düzenlemenin tüm emeklileri kapsaması ve kök aylıklara yapılacak iyileştirmenin yanı sıra intibak düzenlemesiyle sistemdeki dengesizliklerin giderilmesi gerektiğini belirtti. Çalışkan, özellikle uzun yıllar çalışan ve yüksek prim ödeyen emeklilerin haklarının korunması ve millî gelir artışından refah payı alması gerektiğini vurguladı. En düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını ve çalışma süresi ile prim tutarına göre aylıkların şekillendirilmesini önerdi. Çalışkan, acilen sistemi düzeltecek, hizmet ve prime dayalı bir intibak yasası gerektiğini dile getirdi.

Milyonlarca emekliyi umutlandıran konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan da açıklama geldi. Emeklilere bütçede öncelik verileceğini belirten Cevdet Yılmaz, "Enflasyonla gelecek artışın daha üstünde bir imkan sağlamayı esas alarak bütçe hazırladık. Alternatifler üzerinde tüm teknik çalışmaları sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Enflasyona bağlı artışın dışındaki düzenlemeler için yasal değişiklik gerektiğine dikkat çeken Yılmaz, bütçe görüşmeleri tamamlandıktan sonra teklifin Meclis'e sunulacağını söyledi.

"BÜTÜN EMEKLİLERİ KAPSAMALI"

Tüm Emekliler Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, emekli maaşlarına yapılması beklenen refah payı ve ilave artışla ilgili Türkiye Gazetesi'nden Cemal Emre Kurt'a açıklamalarda bulundu. Çalışkan, düzenlemenin bütün emeklileri kapsamasına, ödenen prim ve hizmet süresinin esas alınmasına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Uzun yıllar çalışan ve yüksek prim ödeyen emeklilerin haklarının korunması gerektiğini belirten Çalışkan, kök aylıklara yapılacak iyileştirmenin yanı sıra sistemdeki dengesizlikleri giderecek bir intibak düzenlemesine ihtiyaç olduğunu kaydetti.

"ADİL VE KALICI ADIMLAR ATILMALI"

Çalışkan “Yapılacak artışlar çok çalışanın, çok prim ödeyenin ve uzun yıllar hizmet edenin hakkını gözeten adil bir sistem üzerine inşa edilmeli. Büyüyen ve gelişen Türkiye’nin millî gelir artışından emeklilerimize de hak ettikleri refah payı verilmeli, artışlar doğrudan kök aylıklara yansıtılmalıdır. Oluşan beklentinin adil ve kalıcı adımlarla karşılanmasını bekliyoruz” dedi.

Özellikle 2000’li yıllarda emekli olan ve çalışma hayatı boyunca yüksek prim ödeyen kişilerin aylıklarının zaman içinde eridiğini belirten Çalışkan, 25-30 yıl çalışan, 9 bin, 10 bin ve 11 bin gün prim ödeyen emeklilerin beklentilerinin karşılanması gerektiğini ifade etti.

İNTİBAK YASASI ÇAĞRISI

Satılmış Çalışkan, emeklilere sağlanacak ilave desteğin geçim sıkıntısını hafifletebileceğini ancak tek başına kalıcı çözüm olmayacağını vurguladı. Yaklaşık 10 bin liralık bir desteğin kısa vadede rahatlama sağlayabileceğini dile getiren Çalışkan "Bize acilen sistemi düzeltecek bir intibak yasası lazım. Hizmet ve prime dayalı. Yapılacak 5-10 bin liralık ilave ödemelerin ardından da sistemdeki sorunlar devam edebilir" ifadelerini kullandı.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE ÇIKARILAMLI"

En düşük emekli maaşının en az asgari ücret seviyesine çıkarılmasını öneren Satılmış Çalışkan, bu seviyenin üzerindeki aylıkların çalışma süresi ve prim tutarına göre şekillendirilmesini talep etti. Belirlenecek taban aylığın örneğin 5 bin günlük primin karşılığı olabileceğini söyleyen Çalışkan, bunun üzerindeki her çalışma yılına ilave puan verilerek daha uzun süre prim ödeyenlerin aylıklarının artırılabileceğini ifade etti.

Çalışkan, hesaplamada yalnızca çalışma süresinin değil, primlerin hangi kazanç düzeyinden ödendiğinin de gözetilmesi gerektiğini belirtti.